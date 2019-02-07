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Перемены жаждут стать традициями!

08.02.2019 — Новости Экономики | Единство  
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 В условиях мирового роста цен на энергоносители одним из важнейших направлений политики по энергосбережению в Республике Беларусь является установка приборов учета и систем регулирования тепловой энергии. Мировой опыт свидетельствует, что затраты на внедрение энергосберегающих проектов в 3-5 раз меньше затрат на добычу и производство первичных энергоисточников, эквивалентных по объему сбереженным.

В 2018 году отделением энергосбыта филиала «Борисовские электрические сети», в целях оперативного контроля и анализа параметров потребляемой тепловой энергии абонентов филиала, начата разработка проекта по диспетчеризации сбора данных с приборов учета тепловой энергии.

Внедрение диспетчеризации само по себе, без дополнительных организационных и технических энергосберегающих мероприятий не создает значительного эффекта, но и реализация энергосберегающих мероприятий без внедрения атоматической системы контроля и учета энергоресурсов не позволяет получить экономию полностью. Обеспечение прозрачности в повседневном использовании тепловой энергии позволят мобилизовать и вернуть в производство ту энергию, которая сегодня используется нерационально из-за отсутствия необходимой информации и стимулов к энергосбережению.

Пилотный проект был успешно опробован на приборах учета тепловой энергии установленных на объектах самого филиала «Борисовские электрические сети» в г. Борисове.

Полная реализация данного проекта в 2019 году позволит повысить качество предоставляемых услуг, снизит собственные издержки филиала, поспособствует достижению экономии средств за счет автоматизации, максимальному использованию потенциала энергосберегающего оборудования, контролю работы всех участников процесса, росту количества выполнения заявок, минимизации аварийных ситуаций. Автоматизированная система диспетчеризации также помогает снизить риски, связанные с человеческим фактором, и сделать прозрачным определение тарифа.

 
 
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