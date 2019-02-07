Верхнедвинской продукции дана высокая оценка

Качество и вкус всегда выгодно отличали продукцию, производимую ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод». Она всегда получала наивысшие оценки как профессиональных экспертов, так и простых покупателей.

Предприятие — один из крупнейших в Беларуси производителей и экспортеров высококачественных твердых и полутвердых сыров. Производятся также сухая сыворотка с разной степенью деминерализации и сливочное масло. Последнего выпускается 4 вида. Линейка сливочного масла носит имя «Ульянка». На полках магазинов оно появляется в новом дизайне: в зависимости от процента жирности масла Ульянка меняет и «цвет платья». Это новшество наверняка понравится покупателям.

Сохранение всех ценнейших природных качеств сырья на всех этапах технологических процессов переработки молока в молочную продукцию – важнейшая задача, которая успешно реализуется на предприятии.

Самое главное требование к любой продукции — качество и безопасность. От этих критериев ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» не отступает ни на шаг.

Продукция ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» хорошо знакома и любима не только белорусскому покупателю. Среди основных рынков сбыта продукции – страны Таможенного союза (Российская Федерация, Казахстан, Армения), осуществляются поставки в Литву, Польшу, КНР, Украину, Узбекистан.

За свою историю предприятие было удостоено множества дипломов и наград высочайшего уровня: «Прод-экспо» в Москве, международного конкурса «Лучший продукт», конкурса-дегустации «Чемпион вкуса» и многих других.

Недавно копилка достижений пополнилась очередной победой. ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» стал лауреатом премии Витебского областного исполнительного комитета за достижения в области качества производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества в 2018 году среди организаций, производящих продовольственную и сельскохозяйственную продукцию, с численностью работающих до 500 человек. В очередной раз качеству верхнедвинской продукции дана высокая оценка!

Анна ЗИМАЦКАЯ.