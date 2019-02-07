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Лукашенко пригласили на церемонию восхождения на престол нового императора Японии

08.02.2019 15:40 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко приглашен на основную церемонию вступления на престол нового японского императора Нарухито, сообщил временный поверенный в делах Японии в Беларуси Хироки Токунага, сообщает Interfax.by.


Принц Нарухито. Фото: Reuters

«На церемонию восхождения на престол нового императора, которая пройдет 22−23 октября, приглашен и президент Беларуси», — сказал Токунага на пресс-конференции в пятницу в Минске.

«Для нас будет большой честью, если он будет присутствовать на церемонии», — добавил дипломат.

Как сообщалось, наследный принц Нарухито взойдет на трон 1 мая 2019 года после того, как его отец Акихито откажется от престола. Основная церемония вступления на престол состоится 22 октября.

Впервые за 200 лет японский монарх откажется от власти при жизни.

 
Теги: Минск
 
 
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Церемония восхождения на престол нового императора состоится 22−23 октября.
 
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