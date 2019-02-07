Лукашенко пригласили на церемонию восхождения на престол нового императора Японии

Президент Беларуси Александр Лукашенко приглашен на основную церемонию вступления на престол нового японского императора Нарухито, сообщил временный поверенный в делах Японии в Беларуси Хироки Токунага, сообщает Interfax.by .



Принц Нарухито. Фото: Reuters

«На церемонию восхождения на престол нового императора, которая пройдет 22−23 октября, приглашен и президент Беларуси», — сказал Токунага на пресс-конференции в пятницу в Минске.

«Для нас будет большой честью, если он будет присутствовать на церемонии», — добавил дипломат.

Как сообщалось, наследный принц Нарухито взойдет на трон 1 мая 2019 года после того, как его отец Акихито откажется от престола . Основная церемония вступления на престол состоится 22 октября.

Впервые за 200 лет японский монарх откажется от власти при жизни.