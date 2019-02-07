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Лукашенко пригласили на церемонию восхождения на престол нового императора Японии
08.02.2019 15:40 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко приглашен на основную церемонию вступления на престол нового японского императора Нарухито, сообщил временный поверенный в делах Японии в Беларуси Хироки Токунага, сообщает
«На церемонию восхождения на престол нового императора, которая пройдет 22−23 октября, приглашен и президент Беларуси», — сказал Токунага на пресс-конференции в пятницу в Минске.
«Для нас будет большой честью, если он будет присутствовать на церемонии», — добавил дипломат.
Как сообщалось, наследный принц Нарухито взойдет на трон 1 мая 2019 года после того, как его отец Акихито
Впервые за 200 лет японский монарх откажется от власти при жизни.
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Церемония восхождения на престол нового императора состоится 22−23 октября.
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