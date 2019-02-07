Бизнесмены, дипломаты и сенаторы - юристам: «С такими, как вы, обычно предпочитают не встречаться!»

Что объединяет первую белорусскую Конституцию, открытие первых ресторанов «МакДональдс» в Минске, строительство заводов «Форд» и «Кока-Кола» и многие другие исторические для Беларуси проекты на протяжении последних 25 лет? Правильный ответ подсказали гостям на юбилее одной из старейших белорусских юридических фирм Borovtsov & Salei. Четверть века — это серьезный возраст для белорусской компании, особенно для работающей в сфере консалтинга. Вечер оказался интересным.



Старший партнер Borovtsov & Salei Василий Салей. Фото: Максим Шумилин

Классическая музыка на входе в гостиницу «Европа», строгие костюмы гостей, классический рок в исполнении Ани Шалютиной, розыгрыш коньяка 25-летней выдержки, коллекция часов с эксклюзивным дизайном для Borovtsov & Salei от одного из клиентов — похоже было, что с юридическим бизнесом в стране дела обстоят не так плохо. «Мы впервые празднуем 25-летие» — смущаясь, говорили хозяева вечера.



Часы с эксклюзивным дизайном. Фото: Максим Шумилин

Пришедшие в гости бизнесмены, дипломаты и чиновники были благосклонны и со сцены говорили юристам немало приятных слов: «С такими, как вы, обычно предпочитают не встречаться!». Однако встречаться с юристами, видимо, все же приходится. В день юбилея в адвокатском бюро, работающем с 2015 года параллельно с юридической фирмой под брендом Borovtsov & Salei, был заключен договор с 777-м клиентом.



Инвестор торгово-развлекательного центра PALAZZO Рудольф Риад Йонес. Фото: Максим Шумилин

«Я буду размаўляць па-беларуску для беларусаў і па-ангельску для нашых замежных сяброў і для тых беларусаў, хто не разумее беларускую мову», — заявил со сцены один из молодых юристов, то ли для того, чтобы подкрепить слоган фирмы «Беларускія па паходжанні, міжнародныя па духу», то ли потому, что билингва именно в таком формате уже стала естественной при общении с клиентами.



Совладелец компании «Юнисон» Алексей Ваганов. Фото: Максим Шумилин

Очевидно, что общий язык удалось найти иностранным и белорусским гостям: отвлечь их от общения не получилось ни напитками, ни закусками, ни тортом. Присутствующим можно было бы задать немало интересных вопросов, например, узнать, действительно ли куплен крупный российский автомобильный завод, правда ли, что скоро белорусский инвестиционный фонд совершит крупное приобретение, будет ли расширяться сеть рыбных ресторанов от модного поставщика морепродуктов, какой следующий криптопроект будет реализован в Беларуси и т.п.



Владельцы компании, импортера рыбы и морепродуктов, «Джон Дори» Евгений Головач и Арсений Тютюнник. Фото: Максим Шумилин

Но прессу на мероприятие (почти) не позвали. Как выразился один из гостей, «а давайте лучше не будем знакомиться, а то в экономические новости у нас почему-то попадают только новости о задержании бизнесменов». В этом плане у Borovtsov & Salei, вероятно, недоработка — никакой «уголовки», все годы — только бизнес-право.



Надежда Знак, партнер Brovotsov & Salei, на втором плане — глава инвесткомпании «Зубр Капитал» Олег Хусаенов. Фото: Максим Шумилин

Как выяснилось, у бизнес-юристов Беларуси есть несомненное преимущество по сравнению с западными коллегами. Один из иностранцев пояснил: «Когда в законодательстве нет запретов, то путь из точки А в точку Б найти просто — иди по прямой. У вас же возможных путей — сотни. Это как пробираться в лесу между деревьями, находя оптимальный курс». Другой крупный иностранный инвестор поделился опытом: «Если вы намерены жить в Калифорнии, то перед тем как купить дом, надо купить автомобиль. А перед тем как принять решение об инвестировании в Беларусь, нужно найти хорошего юриста. Я своего нашел».



Василий Салей и председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов, сенатор Виктор Чайчиц. Фото: Максим Шумилин

Догорающий фейерверк на праздничном торте дал понять, что кулуарное празднование подошло к концу. Возможно, когда настанет пора 50-летних юбилеев, известные компании будут проводить пышные публичные приемы и размещать скандальные фото с афтерпати.



Повезло журналисту TUT.BY. Фото: Максим Шумилин