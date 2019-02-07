В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Расширен функционал интегрированной системы безопасности и автоматики компании Bosch Компания АРМО-Системы представила новую версию ПО Building Integration System (BIS) 4.6 производства Bosch, предназначенного для мониторинга, управления и интеграции систем...

Компания АРМО-Системы представила новую версию ПО Building Integration System (BIS) 4.6 производства Bosch, предназначенного для мониторинга, управления и интеграции систем безопасности и жизнеобеспечения здания. Используя отдельные программные модули для видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации, контроля доступа, интегрированная система безопасности BIS позволяет гибко наращивать свой функционал. Важным отличием BIS 4.6 от предыдущих релизов программы стала возможность работы со сторонними системами по протоколу OPC UA, и поддержка расширенных функций контроля доступа для административных и офисных зданий. Важным преимуществом BIS 4.6 является полная поддержка протокола унифицированной архитектуры (UA), разработанного OPC Foundation, благодаря чему обеспечивается быстрая интеграция системы безопасности Bosch с оборудованием и системами безопасности различных производителей. За счет постоянного увеличения числа устройств, поддерживающих OPC UA, интегрированная система безопасности позволит внедрять самое современное оборудование в уже существующую инфраструктуру, оставаясь актуальной в условиях быстрого развития технологий. Вместе с тем, в BIS 4.6 сохранилась поддержка Classic OPC для совместимости с устройствами предыдущих поколений.Базовый программный пакет BIS 4.6 является ядром централизованного управления и контроля подключенных к нему подсистем видеонаблюдения, контроля доступа, оповещения, внутренних виртуальных устройств (оператор, сервер) и периферийного оборудования (например, детекторов, камер, считывателей). Через интерфейс программы BIS поступает информация об адресе, состоянии, типе и местоположении каждого устройства на графическом плане. Кроме того, интегрированная система безопасности принимает от подсистем данные о тревогах и событиях и обрабатывает одновременно до 5 тысяч сообщений.Функции контроля и управления доступом в рамках системы безопасности BIS реализуются через программный модуль Access Engine, который может обслуживать до 9600 считывателей и до 400 тысяч идентификационных карт или меток. Интеграция оборудования системы видеонаблюдения в BIS выполняется с помощью модуля Video Engine, который совместим с IP-камерами и видеорегистраторами как марки Bosch, так и других производителей. А управление пожарными и охранными панелями, системами отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, системами речевого и аварийного оповещения реализуется через модуль Automation Engine.В дополнение к проводным решениям контроля состояния точек доступа (дверей, турникетов) подсистема контроля доступа Access Engine 4.6 от Bosch теперь поддерживает бесшовную интеграцию с беспроводными цифровыми замками SimonVoss SmartIntego и считывателями отпечатков пальцев. Например, для объектов с более высокими требованиями по защите помещений интегрированная система безопасности BIS 4.6 позволяет использовать высоконадежные биометрические считыватели BioEntry W2 с двойной аутентификацией (по отпечатку пальца и карте доступа).Повысить гибкость и удобство управления правами доступа в повседневной работе офисных и административных зданий позволила функция "постоянно открыто", появившаяся в подсистеме BIS Access Engine версии 4.6. Благодаря ей интегрированная система безопасности позволяет администратору BIS быстро назначать двери, которые не будут заблокированы на период мероприятий или в приемные часы, когда многим посетителям офиса необходим доступ без идентификации. Это новшество делает более гибким управление доступом в помещения зданий со средним уровнем безопасности.www.armosystems.ru