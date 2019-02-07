В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ученые разработали дома с улучшенной звукоизоляцией для людей с деменцией Ученые из Университета Лафборо разработали и воплотили в жизнь комплекс идей для дома, способных значительно улучшить качество жизни людей, страдающих деменцией....

Ученые из Университета Лафборо разработали и воплотили в жизнь комплекс идей для дома, способных значительно улучшить качество жизни людей, страдающих деменцией. Одним из таких решений стала усиленная шумоизоляция с применением натуральной каменной ваты. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, сегодня в мире насчитывается около 50 миллионов человек с деменцией. Примерно 1,5 миллиона из них проживает в России. По данным экспертов Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова, в настоящее время в России только 5 процентов больных с деменцией получают надлежащий уход. Причиной такой статистики является не только низкий уровень информированности населения об особенностях деменции, но и нежелание людей переезжать в специализированные медицинские учреждения на постоянную основу. Стремление человека к жизни в своем собственном доме является оправданным и вполне естественным. Однако привычные домашние условия, несмотря на весь уют и комфорт, не всегда благотворно влияют на здоровье людей с деменцией. При этом в России, к примеру, по данным Роспотребнадзора доля не соответствующих нормам по шуму жилых помещений с 2015 года выросла на 13,1 процента.Специалисты британского Центра науки о строительстве, принадлежащиего благотворительной организации BRE Trust, совместно с Университетом Лафборо, который входит в топ самых престижных инженерно-технических вузов Великобритании, представили вниманию общественности демонстрационную версию умного дома, наполненного всем необходимым для комфортного проживания людей с деменцией. Это поможет пожилым людям оставаться самостоятельными как можно дольше.Ученые уделили особое внимание звукоизоляции дома. Ухудшение общего состояния больного от воздействия шума может варьироваться от проблем со слухом до резкого повышения артериального давления. Кроме того, неблагоприятная акустическая среда может привести к ощущению отчужденности и замешательства, повышенной возбужденности и раздражительности.Так, расположившийся на территории Инновационного парка BRE в Уотфорде дом в викторианском стиле площадью 100 квадратных метров воплотил в себе результаты ряда академических исследований. От высокотехнологичных говорящих подушек до применения инновационных и экологичных звукоизоляционных материалов в строительстве и отделке.Природная каменная вата стала частью глобального эксперимента, способного значительно улучшить качество жизни людей. Грамотная звукоизоляция снижает негативное воздействие шумового загрязнения на организм человека и способна замедлить развитие симптомов деменции. При этом шумоизоляция не всегда приводит к потере полезной площади. Так, толщина Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ от ROCKWOOL составляет всего 27 миллиметров.www.rockwool.ru