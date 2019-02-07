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Инженеры ТЕХНОНИКОЛЬ вновь признаны лауреатами Премии имени Гришманова

08.02.2019 14:31 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Три инженера Производственной компании ТЕХНОНИКОЛЬ удостоены почетной награды Российской инженерной академии. Церемония награждения лауреатов Премии имени Гришманова И. А. в области науки, техники и организации производства промышленности строительных материалов и строительной индустрии прошла 6 февраля в Москве. Награды по итогам 2018 года за заслуги в области промышленности строительных материалов и строительной индустрии получила, во-первых, Елена Кременецкая, заместитель директора по развитию, направление Мастики и строительная химия, завод ТЕХНОНИКОЛЬ в Воскресенске. Елена принимает активное участие в разработке новых продуктов для дорожных работ, герметиков и других полимерно-битумных смесей. Например, одной из последних разработок является битумно-полиуретановый продукт для гидроизоляции материалов с различным коэффициентом теплового расширения при эксплуатации от минус 60 до 130 градусов. Елена также занимается вопросами качества продукции и промышленной экологии, охраны труда и снижением себестоимости продукции на 6 заводах Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ, выпускающих мастики и герметики.

Во-вторых, это Евгений Кудинов, главный технолог завода стекловолокна в Воскресенске. Под его руководством и при его непосредственном участии разработано и внедрено в серийное производство более 100 стандартных ассортиментов нетканого стеклохолста для различных отраслей строительной индустрии, в том числе для производства гибкой черепицы, рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов, кэширования плит теплоизоляции, декоративной отделки помещений. Кроме того, Евгений участвовал в запуске и освоении первого российского производства непрерывного стекловолокна по одностадийной технологии.

В-третьих, это Сергей Шабалин, директор по производству завода ТЕХНО в Заинске, Республика Татарстан. За 11 лет пребывания Сергея в должности при его активном участии проведена большая работа по развитию предприятия. Это и многочисленные научные исследования, и внедрение передовых технологий, которые позволили заводу стать центром инноваций направления Минеральная изоляция и ежегодно выводить на рынок несколько новых продуктов для строительной отрасли.

За время работы завод увеличил свою мощность более чем на 30 процентов. Сергей уже награжден Почетной грамотой Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан за долголетний плодотворный труд и личный вклад в развитие технологии производства промышленных строительных материалов.

Премия имени Гришманова И. А. создана для поощрения специалистов, внесших существенный вклад в науку, технику, профессиональное образование, организацию производства строительных материалов и конструкций. В 2016 году победителем признана Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ, а в 2017 году лучшими стали инженеры трех заводов Производственного комплекса.

www.tn.ru
 
 
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Три инженера Производственной компании ТЕХНОНИКОЛЬ удостоены почетной награды Российской инженерной академии. Церемония награждения лауреатов Премии имени...
 
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