В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Инженеры ТЕХНОНИКОЛЬ вновь признаны лауреатами Премии имени Гришманова Три инженера Производственной компании ТЕХНОНИКОЛЬ удостоены почетной награды Российской инженерной академии. Церемония награждения лауреатов Премии имени...

Три инженера Производственной компании ТЕХНОНИКОЛЬ удостоены почетной награды Российской инженерной академии. Церемония награждения лауреатов Премии имени Гришманова И. А. в области науки, техники и организации производства промышленности строительных материалов и строительной индустрии прошла 6 февраля в Москве. Награды по итогам 2018 года за заслуги в области промышленности строительных материалов и строительной индустрии получила, во-первых, Елена Кременецкая, заместитель директора по развитию, направление Мастики и строительная химия, завод ТЕХНОНИКОЛЬ в Воскресенске. Елена принимает активное участие в разработке новых продуктов для дорожных работ, герметиков и других полимерно-битумных смесей. Например, одной из последних разработок является битумно-полиуретановый продукт для гидроизоляции материалов с различным коэффициентом теплового расширения при эксплуатации от минус 60 до 130 градусов. Елена также занимается вопросами качества продукции и промышленной экологии, охраны труда и снижением себестоимости продукции на 6 заводах Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ, выпускающих мастики и герметики.Во-вторых, это Евгений Кудинов, главный технолог завода стекловолокна в Воскресенске. Под его руководством и при его непосредственном участии разработано и внедрено в серийное производство более 100 стандартных ассортиментов нетканого стеклохолста для различных отраслей строительной индустрии, в том числе для производства гибкой черепицы, рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов, кэширования плит теплоизоляции, декоративной отделки помещений. Кроме того, Евгений участвовал в запуске и освоении первого российского производства непрерывного стекловолокна по одностадийной технологии.В-третьих, это Сергей Шабалин, директор по производству завода ТЕХНО в Заинске, Республика Татарстан. За 11 лет пребывания Сергея в должности при его активном участии проведена большая работа по развитию предприятия. Это и многочисленные научные исследования, и внедрение передовых технологий, которые позволили заводу стать центром инноваций направления Минеральная изоляция и ежегодно выводить на рынок несколько новых продуктов для строительной отрасли.За время работы завод увеличил свою мощность более чем на 30 процентов. Сергей уже награжден Почетной грамотой Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан за долголетний плодотворный труд и личный вклад в развитие технологии производства промышленных строительных материалов.Премия имени Гришманова И. А. создана для поощрения специалистов, внесших существенный вклад в науку, технику, профессиональное образование, организацию производства строительных материалов и конструкций. В 2016 году победителем признана Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ, а в 2017 году лучшими стали инженеры трех заводов Производственного комплекса.www.tn.ru