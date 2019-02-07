﻿ Семинар-практикум "Проектирование силового электрооборудования и искусственного освещения жилых и общественных зданий - ТКП 45-4.04-326-2018".. 21.by
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Семинар-практикум "Проектирование силового электрооборудования и искусственного освещения жилых и общественных зданий - ТКП 45-4.04-326-2018".

08.02.2019 14:34 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Дата проведения: 20 февраля 2019 г.
Место проведения: г. Минск (место уточняется)
С 1 января 2019 г. вступает в силу ТКП 45-4.04-326-2018 "Системы электрооборудования жилых и общественных зданий. Строительные нормы проектирования", утвержденный приказом Минстройархитектуры от 02.10.2018 № 212. Данный ТКП применяется при проектировании систем электрооборудования (искусственного освещения и силового электрооборудования) возводимых, реконструируемых и капитально ремонтируемых жилых и общественных зданий. Одновременно с указанной даты не применяются нормы и требования: ТКП 45-4.04-149-2009 "Системы электрооборудования жилых и общественных зданий. Правила проектирования"; ТКП 45-4.04-86-2007 "Здания и помещения лечебно-профилактических организаций. Электротехнические системы. Правила проектирования".
В связи с этим, 20 февраля 2019 г, ЧСУП "ИвентМедиа", приглашает на семинар-практикум: "Проектирование силового электрооборудования и искусственного освещения жилых и общественных зданий.
Настоящий технический кодекс взаимосвязан с техническим регламентом ТР 2009/013/BY "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность" и реализует его существенные требования безопасности. Соответствие взаимосвязанному техническому кодексу обеспечивает выполнение общих технических требований ТР 2009/013/BY.
Основные вопросы:
- Обеспечение надежности электроснабжения в жилых и общественных зданиях в свете требований ТКП 45-4.04-326-2018.
- Изменения в проектировании систем электрооборудования зданий, связанные с введением нового ТКП. Типовые проектные решения по организации электроснабжения.
- Выбор и монтаж электрооборудования. Расчет электрических нагрузок.
- Защитные меры электробезопасности.
- Защитное и функциональное заземление. Уравнивание и выравнивание потенциалов.
- Аварийное электроснабжение.
- Этапы проектирования и экспертиза проектов.
- Меры безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании электрооборудования.
- Организация безопасной эксплуатации. Ответственность руководителей и специалистов за нарушения в работе электроустановок.
- Пожарная безопасность электроустановок зданий.

Приглашаем к участию: руководителей, главных инженеров, ГИПов, ГАПов, специалистов электротехнического отдела проектных организаций, поставщиков, представителей строительно-монтажных организаций, и всех заинтересованных лиц.

Справки по телефонам: (017) 221-02-25/28 Лилия Борисовна (029) 683-74-79 (Vel), Виктория (029) 596-61-77 (МТС)
 
Теги: Минск
 
 
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Дата проведения: 20 февраля 2019 г. Место проведения: г. Минск (место уточняется)С 1 января 2019 г. вступает в силу ТКП 45-4.04-326-2018 "Системы электрооборудования жилых и...
 
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