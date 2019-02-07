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Необходимо расширять условия ипотеки для частного загородного домостроения
08.02.2019 14:49 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
5 февраля Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел совещание о развитии производства промышленной продукции, необходимой для обеспечения реализации национального проекта Жильё и городская среда. В мероприятии приняли участие заместители Председателя Правительства Дмитрий Козак, Виталий Мутко, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, руководители крупнейших производителей строительных материалов и оборудования, в том числе совладелец и президент Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ Сергей Колесников. В большинстве сегментов российского рынка строительных материалов уже давно произошло импортозамещение. В гидро- и теплоизоляции доля отечественных производителей превышает 90 процентов. Современная и высокотехнологичная производственная база позволяет производить продукцию, соответствующую международным требованиям по качеству.
Но для поддержания стабильных цен и качественных характеристик стройматериалов, в том числе в интересах нацпроектов Жилье и городская среда, Безопасные и качественные автомобильные дороги, необходима полная загрузка производственных мощностей предприятий. К сожалению, на текущем уровне внутреннего спроса со стороны российских строителей он достигается с большим трудом. Профицит мощностей в отрасли 25-50 процентов.
Одним из возможных драйверов развития внутреннего рынка может стать частное и малоэтажное строительство. По мнение совладельца ТЕХНОНИКОЛЬ Сергея Колесникова, крайне важно развивать инструменты ипотечного кредитования строительства частных и малоэтажных жилых домов. Во многих крупных российских банках сегодня есть программы кредитования загородной недвижимости, домов и таунхаусов.
Однако банки выдают ипотечные кредиты на такой тип недвижимости не очень охотно, при том, что процентные ставки высокие, в среднем 15 процентов и выше. Даже при высокой платежеспособности покупатель может получить отрицательное решение по заявке на кредит, рассказал Сергей Колесников.
В 2018 году был запущен пилотный проект по субсидированию ставок по
кредитам на покупку деревянных домов заводского изготовления. Однако в связи с большим числом ограничений проект слабо способствовал развитию деревянного частного домостроения. Средства выдаются под покупку дома у предприятий с минимальным оборотом не менее 200 миллионов рублей. Но этого мало.
Для реальной поддержки рынка строительных материалов необходимо расширять условия ипотеки под разные форматы частного домостроения, снижать процентные ставки примерно до 6 процентов и инвестировать в развитие инфраструктуры. В качестве удачного примера можно привести ситуацию в Белгородской области, в которой за счет региональных средств строили дороги и подводили коммуникации и по низким ценам продавали участки земли с коммуникациями для жителей города, отметил Сергей Колесников.
www.tn.ru
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5 февраля Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел совещание о развитии производства промышленной продукции, необходимой для обеспечения...
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