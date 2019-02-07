В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Необходимо расширять условия ипотеки для частного загородного домостроения 5 февраля Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел совещание о развитии производства промышленной продукции, необходимой для обеспечения...

5 февраля Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел совещание о развитии производства промышленной продукции, необходимой для обеспечения реализации национального проекта Жильё и городская среда. В мероприятии приняли участие заместители Председателя Правительства Дмитрий Козак, Виталий Мутко, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, руководители крупнейших производителей строительных материалов и оборудования, в том числе совладелец и президент Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ Сергей Колесников. В большинстве сегментов российского рынка строительных материалов уже давно произошло импортозамещение. В гидро- и теплоизоляции доля отечественных производителей превышает 90 процентов. Современная и высокотехнологичная производственная база позволяет производить продукцию, соответствующую международным требованиям по качеству.Но для поддержания стабильных цен и качественных характеристик стройматериалов, в том числе в интересах нацпроектов Жилье и городская среда, Безопасные и качественные автомобильные дороги, необходима полная загрузка производственных мощностей предприятий. К сожалению, на текущем уровне внутреннего спроса со стороны российских строителей он достигается с большим трудом. Профицит мощностей в отрасли 25-50 процентов.Одним из возможных драйверов развития внутреннего рынка может стать частное и малоэтажное строительство. По мнение совладельца ТЕХНОНИКОЛЬ Сергея Колесникова, крайне важно развивать инструменты ипотечного кредитования строительства частных и малоэтажных жилых домов. Во многих крупных российских банках сегодня есть программы кредитования загородной недвижимости, домов и таунхаусов.Однако банки выдают ипотечные кредиты на такой тип недвижимости не очень охотно, при том, что процентные ставки высокие, в среднем 15 процентов и выше. Даже при высокой платежеспособности покупатель может получить отрицательное решение по заявке на кредит, рассказал Сергей Колесников.В 2018 году был запущен пилотный проект по субсидированию ставок покредитам на покупку деревянных домов заводского изготовления. Однако в связи с большим числом ограничений проект слабо способствовал развитию деревянного частного домостроения. Средства выдаются под покупку дома у предприятий с минимальным оборотом не менее 200 миллионов рублей. Но этого мало.Для реальной поддержки рынка строительных материалов необходимо расширять условия ипотеки под разные форматы частного домостроения, снижать процентные ставки примерно до 6 процентов и инвестировать в развитие инфраструктуры. В качестве удачного примера можно привести ситуацию в Белгородской области, в которой за счет региональных средств строили дороги и подводили коммуникации и по низким ценам продавали участки земли с коммуникациями для жителей города, отметил Сергей Колесников.www.tn.ru