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В Индии установили самый большой памятник в мире с помощью анкеров fischer

08.02.2019 15:00 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Осенью 2018 года в Индии состоялось официальное открытие самого высокого памятника в мире, Статуи Единства, 182 метра без постамента. Высота памятника вместе с постаментом составляет 240 метров, что в 5 раз выше Статуи Свободы в Нью-Йорке. Надежно укрепить огромный монумент при возведении позволили стальные, химические анкеры, а также другие крепежные решения от fischer, заложенные в проект проектировщиками и подрядчиками компании. Мы заслужили доверие проектировщиков монумента прежде всего надежностью своей продукции, проверенной на многих знаковых объектах, а также проведением регулярных технических семинаров с обзорами крепежных решений fischer, тестов на вырыв анкеров, а также мастер-классов по монтажу непосредственно на объекте, говорит генеральный директор fischer Индия Пракаш Трипати.

Конструкция памятника состоит из двух железобетонных цилиндров, окруженных стальным каркасом. Наружная рельефная оболочка изготовлена из бронзовых пластин толщиной 8 миллиметров. При монтаже статуи использовались анкерные болты ficher FAZ II. Эти крепежные решения выдерживают самые высокие срезающие и растягивающие усилия в бетоне и надежны при сейсмических воздействиях. Благодаря широкому ассортименту анкеров от М8 до М16 не составляет труда подобрать анкер нужного размера при монтаже коммуникаций, труб, фасадных элементов.

Также широкое применение при строительстве статуи получили химические анкеры FIS V и FIS EM на основе органической смолы. Их универсальная система крепления предназначена для широкого применения на строительных объектах и охватывает области применения почти во всех строительных материалах с гарантией максимальной безопасности.

Эргономичный инъекционный пистолет делает процесс монтажа быстрым и легким. Наряду с этим использовались и другие решения fischer: противопожарные системы FireStop, SXR, FUS.

Самый высокий монумент построен на острове Садху и посвящён Валахи Пателю, заместителю премьер-министра Индии, лидеру движения за независимость своей страны. Памятник вместе с его окрестностями занимает более 20 тысяч квадратных метров и окружен искусственным озером площадью 12 квадратных километров.

Ознакомиться с химическим анкером FIS V от fischer можно по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=S6qcu6GZOI8
Ознакомиться с анкерным болтом FAZ II от fischer можно по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=GhRCPAwUUno&index=2&list=PL6TfjMDo0FUQ-HMvQhvdvYKaqsGUD3s6T

www.fischerfixing.ru
 
 
Ссылка на источник 33
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Осенью 2018 года в Индии состоялось официальное открытие самого высокого памятника в мире, Статуи Единства, 182 метра без постамента. Высота памятника вместе с...
 
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