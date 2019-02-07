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Румас недоволен работой по привлечению международных спонсоров для проведения Европейских игр

08.02.2019 20:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Беларуси не удовлетворены ситуацией с привлечением международных спонсоров для проведения II Европейских игр. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам встречи с президентом Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янезом Кочиянчичем в Риме, сообщает пресс-служба правительства.

Кочиянчич выразил удовлетворение тем, как идет подготовка ко II Европейским играм. «Вместе с тем мы обсудили один чувствительный вопрос — привлечение международных спонсоров, — рассказал подробности переговоров Сергей Румас. — По контракту были обязательства (Европейских олимпийских комитетов) привлечь крупных международных спонсоров, но на сегодня результатами этой работы мы не можем быть удовлетворены».

Поэтому на встрече обсуждались возможные выходы из сложившейся ситуации. «Договорились, что белорусская сторона возьмет на себя больше работы по привлечению спонсоров в таких премиальных секторах, как нефтепереработка, банковское дело, напитки», — отметил премьер-министр.

Что касается подготовки к соревнованиям на национальном уровне, то все госорганы, которые задействованы в этом процессе, уже выходят на финишную прямую по своим направлениям. Ключевые вопросы рассматриваются оргкомитетом.

II Европейские игры пройдут в Минске на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в восьми видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио. Соревнования по бадминтону, боксу и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.

 
Теги: Минск
 
 
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По контракту были обязательства (Европейских олимпийских комитетов) привлечь крупных международных спонсоров, но на сегодня результатами этой работы в Минске не...
 
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