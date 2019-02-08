Что снесут и что оставят в частном секторе Сухарево? Комиссия подвела итоги общественного обсуждения (СПИСОК ДОМОВ)

В администрации Фрунзенского района обсудили судьбу бывшей деревни Сухарево. Согласно проекту детального планирования (ПДП), из 130 частных домов собирались снести 80 – а на их месте построить жильё для нуждающихся. Презентация проекта вызвала яростное возмущение жителей усадеб. И вот теперь комиссия по подведению итогов общественного обсуждения рассмотрела замечания граждан к проекту.



Фото: Александр Малама

К заявленному началу работы комиссии в администрацию Фрунзенского района прибыли несколько десятков жителей Сухарево. Тем не менее, представители администрации согласились впустить в зал заседаний лишь троих представителей инициативной группы жителей: Игоря Говореня, Владимира Стефановича и Артура Ососа. Заседание прошло за закрытыми дверями, на нем присутствовали только члены комиссии и журналисты Realt.by. Остальным любопытным пришлось ждать в коридоре в течение нескольких часов. В период общественного обсуждения жители южного Сухарево оставили 61 запись в книге замечаний и предложений, которая находилась по месту проведения презентации проекта (в школе №6). Кроме того, на адрес администрации Фрунзенского района (как организатора общественного обсуждения) граждане отправили 460 обращений (в том числе 20 коллективных) — 111 писем и 349 электронных обращений.



Фото: Александр Малама

Какие темы беспокоят жителей Сухарево? В ходе заседания члены комиссии зачитывали обращения граждан, содержащие аргументы. Часть обращений касалась общей градостроительной политики властей Минска — отправители таких обращений в течение 5 дней получат письменный ответ администрации Фрунзенского района, заверила заместитель главы администрации по строительству Ирина Савицкая. В других обращениях граждане интересовались судьбой их частных домов, окружающей застройки и церкви «Новая жизнь». Также жителей Сухарево волнует будущее зеленых зон и планы проектировщиков по развитию транспортной инфраструктуры района.



Заместитель главы администрации по строительству Ирина Савицкая. Фото: Александр Малама

Ключевой темой заседания комиссии стало обсуждение судьбы частного сектора. Ирина Савицкаяпредложила сохранять только те фрагменты усадебной застройки, которые представляют собой цельный массив. Оставлять на карте Минска отдельно стоящие частные дома, разбросанные по всему микрорайону, чиновник посчитала нецелесообразным — независимо от текущего состояния капитальной постройки. Во время дискуссии члены комиссии высказывали свое мнение, что делать с каждым конкретным домом, который был указан в обращениях граждан. Часть домов решили снести, другие дома предложили сохранить. По некоторым домам и земельным участкам Ирина Савицкая отправила запросы для выяснения статуса этого имущества. Если недостроенный дом комиссия посчитала возможным оставить на прежнем месте, его владельцам придется достроить здание в установленный срок либо лишиться права собственности на земельный участок.



Заместитель начальника управления архитектуры и строительства администрации Фрунзенского района Павел Тумас. Фото: Александр Малама

Судьбу каких домов уже определили? Обращаем внимание: непосредственно на заседании члены комиссии определяли перспективы только тех домов, владельцы которых подали соответствующее обращение. Вопрос о судьбе домов, не упомянутых на заседании, пока остается открытым. По улице Ковалева комиссия рекомендовала сохранить дома №№ 49, 51, 53, 68 — это массив на пересечении с улицей Лосика. Дома №№ 23а, 48, 50 были определены под снос для строительства спортивной площадки, однако их пока решили оставить. — Как они будут жить среди многоэтажек, «столбики» для многодетных уже находятся на согласовании в Комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома (КАиГ), — посетовала начальник отдела градостроительного планирования КАиГ Инесса Русак. Судьбу домов №№ 19а, 19б комиссия предложила решить самим жильцам. Вернее, они вправе обратиться к заказчику проекта (КАиГ) с просьбой о сохранении их домов: в этом случае КАиГ может принять соответствующее решение.



Начальник отдела градостроительного планирования Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Инесса Русак. Фото: Александр Малама

По улице Колхозной комиссия решила оставить дом №2, но не возражала против сноса домов №№ 10 и 23а: на пересечении с улицей Новой планируют построить детский сад для детей из семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Всего на улице Колхозной готовы оставить 4 дома.



Фото: Александр Малама

По улице Кузнечной комиссия считает возможным сохранить застройку четной стороны. Для домов №№ 16, 18 намерены определить порядок землепользования. Судьба 3 домов возле горы на бывшем колхозном поле пока осталась под вопросом. — Мы планируем построить здесь дома серии М101-90 — это самое дешевое социальное жилье, которое сегодня возводят по всему Минску, — сообщил главный архитектор проектов института «Минскпроект» Михаил Ключникович. — Ваши потенциальные «столбики» в проекте стоят в зоне захвата воздуха с МКАД, — обратили внимание представители инициативной группы жителей Сухарево. — Что насчет проветривания района? — В Минске нет свободных площадок для жилья! — заявила Инесса Русак. — Дайте людям получить квартиры! — Вы можете снести умершие заводы, — предложили активисты. — В конце концов, тот же МАПИД начал строить блокированные дома. — Хорошо жить в деревенском доме в Минске, — саркастически заметилМихаил Ключникович. — А уж если возле метро…, — мечтательно вторил архитектору начальник управления архитектуры и строительства администрации Московского района Александр Касперович.



Главный архитектор проектов института «Минскпроект» Михаил Ключникович. Фото: Александр Малама

По улице Лосика судьба усадебной застройки пока остается неизвестной.



Начальник управления архитектуры и строительства администрации Московского района Александр Касперович. Фото: Александр Малама

По улице Мачульского комиссия не нашла причин трогать дома №№ 3, 5, 7, 7а и 21. Представители администрации Фрунзенского района учли экономическую нецелесообразность сноса коттеджей вследствие значительных сумм компенсаций.



Фото: Александр Малама

По улице Новой всей усадебной застройке угрожает снос. — Здесь есть относительно новый дом 2000 года постройки. Зачем его трогать? — вступила в диалог депутат Палаты представителей Национального собрания Анна Старовойтова. — Он попадает в санитарную зону автостоянки на 850 мест, — ответил Михаил Ключникович.



Депутат Палаты представителей Национального собрания Анна Старовойтова и депутат Минского городского совета депутатов Михаил Рябцев. Фото: Александр Малама

По улице Школьной комиссия выступила за сохранение домов №№ 16, 70. Собственников домов №№ 21 и 21а ожидает разбор порядка владения и использования земельного участка. А вот домам №№ 50, 52 уготован снос. В целом комиссия обратила внимание на ветхость подавляющего большинства домов на улице Школьной. Похоже, на снос обрекут даже несколько коттеджей. Поблизости собираются возводить транспортную развязку.



Фото: Александр Малама

Судьбу церкви решит президент Отдельной темой заседания стала евангельская церковь «Новая жизнь», которая расположена по адресу: улица Ковалёва, дом 72. С 2011 года прихожане борются за сохранение церкви, которая находится в бывшем здании коровника. Община уповает на то, что церковь ведёт активную просветительскую деятельность. – За последние 10 лет Мингорисполком не открыл здесь ни одного помещения для наркозависимой молодежи, для организации встреч анонимных алкоголиков. В церкви всё это есть, – заметил на презентации проекта житель района, сопредседатель «Белорусской христианской демократии», кандидат в президенты Беларуси-2010 Виталий Рымашевский. – За 10 лет не было ни одного случая с милицией, чтобы эти люди кому-то помешали – но почему-то именно на этом месте вы утверждаете строительство школы.



Сопредседатель «Белорусской христианской демократии», кандидат в президенты Беларуси-2010 Виталий Рымашевский. Фото: Павел Садовский

– Мы государевы люди и просто люди по жизни. Мы не против религии, но закон един для всех, – подчеркнула Ирина Савицкая. – ЖРЭО Московского района несёт убытки из-за нецелевого использования земли. Чтобы решить судьбу здания, общине следует обратиться к президенту Беларуси: только он может принять такое решение. – Я считаю, что церковь нужна! – высказал своё мнение депутат Минского городского совета депутатов Михаил Рябцев. – Давайте походатайствуем о выделении под строительство нового здания церкви земельного участка в прежнем районе. – Такое решение – прерогатива КАиГ, – ответила Ирина Савицкая. – Но если община готова построить новое здание церкви за свой счёт – пусть обращаются в администрацию Фрунзенского района за разъяснениями. Мы готовы подсказать, что и как нужно делать в этой ситуации.



Представители инициативной группы жителей Сухарево (справа налево): Владимир Стефанович, Артур Осос, Игорь Говорень. Фото: Александр Малама

Что ещё обсудила комиссия? Члены комиссии сочли необходимым перенести проектируемый ресторан и включить его в состав многофункционального комплекса по улице Горецкого. Проектировщикам предложили улучшить транспортные связи южного Сухарево с соседними районами: члены инициативной группы пожаловались на отсутствие пешеходного прохода к улице Янковского (нет дорог, тротуаров, освещения), а также на серьёзные автомобильные пробки в час «пик».



Фото: Александр Малама

Что будет дальше? Протокол заседания комиссии в течение 5 дней опубликуют на сайте администрации Фрунзенского района в разделе «Общественные обсуждения» . Члены комиссии договорились подписать протокол утром 11 февраля (в понедельник). Проект детального планирования направят заказчику и попросят доработать с учётом замечаний членов комиссии. Впрочем, КАиГ вправе отклонить все предложения комиссии. Повторное общественное обсуждение проекта комиссия решила не проводить.

Фото: Александр Малама, Павел Садовский