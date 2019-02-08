В «Минскхлебпроме» кипят страсти: суды, уголовные дела, недоверие гендиректору

Последнее время на «Минскхлебпроме», объединяющем шесть крупнейших хлебозаводов столицы, бурлят волнения. В судах и правоохранительных органах рассматривается несколько резонансных дел, главными фигурантами которых являются топ-менеджеры данного объединения. А в конце прошлого года руководители четырех заводов и вовсе выразили недоверие гендиректору «Минскхлебпрома» Владимиру Талайко.



Фото: журнал «Дело»

Напомним, весной 2018 года силовики заинтересовались зарплатами топ-менеджеров коммунального предприятия «Минскхлебпром». Было заведено уголовное дело по факту начисления и выплаты денежных средств с превышением установленных коэффициентов в «Минскхлебпроме». В совершении преступления подозревалась главбух предприятия, проверялась причастность иных лиц. По неофициальной информации, топ-менеджерам начислялись месячные жалования в разы выше средней зарплаты по предприятию.

13 сентября 2017 года Комитет госконтроля оштрафовал «Минскхлебпром» на 190 тысяч рублей за нарушение технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции ТР ТС 021/2011″, который вступил в силу 1 июля 2013 года, в области технического нормирования и стандартизации пищевой продукции, для производства которой использовалась возвращенная от субъектов торговли продукция с истекшим сроком годности. Штраф составил 10% от общей суммы реализованной продукции и был вскоре уплачен предприятием.

31 октября 2018 года «Минскхлебпром» подал в суд Центрального района Минска иск о возмещении работниками суммы причиненного ущерба, которая образовалась в результате оплаты штрафа. Ответчиками по иску определены руководители и должностные лица хлебозаводов, но не администрация управляющей компании.

Ответчики были категорически не согласны с предъявленным иском. К тому же он готовился в «строжайшем секрете» и истец не предлагал добровольно погасить ущерб. В итоге директора четырех хлебозаводов написали обращение в Генпрокуратуру с просьбой «определить истинных виновников и обязать генерального директора КУП «Минскхлебпром» Талайко В.В. решить вопрос отказа истца от иска».

Топ-менеджеры отметили, что хлебозаводы не являются самостоятельными юридическими лицами, подписанием договоров, разработкой нормативных и других документов занимается КУП «Минскхлебпром», а принятые решения доводятся до ведома хлебозаводов.

«Поскольку «Минскхлебпромом» были заключены соответствующие договоры с субъектами торговли о возврате продукции с истекшим сроком годности, то мы вынуждены были забирать эту продукцию и согласно инструкции использовать ее в переработку. Самостоятельно внести какие-либо изменения (дополнения) в заключенные вышеназванные договоры мы не могли, более того, не вправе это делать», — говорится в письме в Генпрокуратуру

Несмотря на действие техрегламента, генеральный директор «Минскхлебпрома» 25 октября 2013 года утвердил «Инструкцию по приемке хлебобулочных изделий из торговых объектов и их переработке», в соответствии с которой «мы были обязаны, согласно договрным обязательствам, принимать и перерабатывать продукцию с истекшим сроком годности (пункт 2.1)».

«Однако в ходе проверки должностными лицами «Минскхлебпрома» был совершен служебный подлог — в указанный пункт инструкции были внесены изменения, которые установили запрет на приемку продукции с истекшим сроком годности. Данная инструкция с этими изменениями (т.е. замененной страницей) была представлена проверяющим», — говорится в обращении в Генпрокуратуру.

«Коллективы заводов крайне возмущены проводимой работой управления КУП «Минскхлебпром». В настоящее время производство падает, зарплата снижается. Практически нас довели до такого состояния, что мы готовы выразить недоверие нашему руководителю», — говорится в обращении.

Письмо было опубликовано на ресурсе « Беларуская праўда ». Его достоверность подтвердили на хлебозаводах.

Однако и это еще не все. У силовиков возникли вопросы и к деятельности российской дочки «Минскхлебпрома». Точнее к выплатам вознаграждений и бонусов за работу торгового объекта в Смоленске.

На фоне уголовных дел и разборок в судах неудивительно, что новое руководство Мингорисполкома обратило внимание на деятельность «Минскхлебпрома».

«Примерно месяц назад [из Мингорисполкома] пришла информация о непродлении контракта гендиректора. Сразу же людей стали собирать с просьбой подписать обращение [в Администрацию президента, которая бы повлияла на Мингорисполком как нанимателя] и оставить руководителя на своем месте. Судя по той информации, что директоров некоторых хлебозаводов вызывали на собеседование в Мингорисполком, прошение не было удовлетворено», — сказал источник, знакомый с ситуацией в «Минскхлебпроме». Получить комментарий в Мингорисполкоме не удалось.

Владимир Талайко возглавил «Минскхлебпром» в 2011 году.



Фото: bel.biz

Выпускник Молодечненского политехнического техникума по специальности техник-механик в начале карьеры успел поработать на Вересковом спиртзаводе. В 1986 году, когда шла реструктуризация спиртовой и ликероводочной промышленности, перераспределился на минский хлебозавод № 4 на должность мастера ремонтного участка, говорится в публикации журнала «Дело» . С этого времени его профессиональная деятельность связана с хлебобулочной промышленностью. Уже работая на заводе, Владимир Талайко поступил во Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности, где получил квалификацию «Инженер-механик». Затем была Академия управления при президенте, где он получил экономическое образование.

Получить комментарий у Владимира Талайко не получилось. Он в эти дни занят подготовкой торговых точек к «Минской лыжне», сказали в приемной руководителя «Минскхлебпрома».

В правоохранительных органах сообщили, что вышеуказанные дела рассматриваются, продолжается проверка.

Впрочем, как сообщил информированный источник, ситуация может усложниться ввиду того, что «в конце прошлого года часть данных исчезла» с компьютеров предприятия.