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«Беларусбанк» возобновит выдачу льготных кредитов на покупку автомобилей Geely

09.02.2019 — Новости Экономики | Полесская правда  
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В настоящее время «Беларусбанком» совместно с «БЕЛДЖИ» разрабатывают новую партнерскую программу кредитования физических лиц на приобретение автомобилей Geely. Об этом сообщила пресс-служба «Беларусбанка».

«Беларусбанк» возобновит выдачу льготных кредитов на покупку автомобилей Geely
На сегодня клиенты банка для приобретения автомобилей Geely могут воспользоваться действующим в «Беларусбанке» кредитным продуктом на коммерческих условиях. Данный кредит предоставляется на срок до 7 лет с уплатой процентной ставки за первые 6 месяцев пользования кредитом в размере 14,5 % годовых, далее – в размере СР НБ + 6 п.п. (16% годовых). Размер кредита зависит от платежеспособности заявителя. Возможно включение в совокупный доход кредитополучателя доходов одного поручителя. При этом за счет кредита может быть оплачена вся стоимость автомобиля.

«Об условиях новой партнерской программы кредитования физлиц на приобретение автомобилей Geely клиенты будут информированы в ближайшее время»- говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Беларусбанк» возобновил кредитование физических лиц на покупку недвижимости.

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