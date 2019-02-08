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«Беларусбанк» возобновит выдачу льготных кредитов на покупку автомобилей Geely
09.02.2019 — Новости Экономики | Полесская правда
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В настоящее время «Беларусбанком» совместно с «БЕЛДЖИ» разрабатывают новую партнерскую программу кредитования физических лиц на приобретение автомобилей Geely. Об этом сообщила пресс-служба «Беларусбанка».
«Об условиях новой партнерской программы кредитования физлиц на приобретение автомобилей Geely клиенты будут информированы в ближайшее время»- говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что «
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