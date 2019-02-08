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Кто из белорусов попал в список главных налогоплательщиков Литвы

09.02.2019 08:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Государственная налоговая инспекция (VMI) при Министерстве финансов Литвы назвала главных налогоплательщиков страны и ее регионов по итогам 2018 года. В их числе оказались шесть компаний, созданных с участием бизнесменов из Беларуси.


Фото: Reuters

В топ-500 крупнейших налогоплательщиков Литвы вошли компании Sodrugestvo Baltija (234-е место) и Yukon Advanced Optics Worldwide (267-е место). Крупнейшим налогоплательщиком Литвы на протяжении многих лет является нефтеперерабатывающая компания из Мажейкяя Orlen Lietuva. В 2018 году объем ее налоговых выплат составил 378,642 млн евро.

Sodrugestvo Baltija, которая также заняла первое место по объему налоговых отчислений в северолитовском муниципалитете Аникщяй (3,652 млн евро), является торговым представителем на рынке стран Балтии одного из крупнейших мировых производителей кормов Группы компаний «Содружество». Группой владеют граждане Беларуси Александр и Наталья Луценко. Главные производственные мощности «Содружества» находятся в городе Светлый в Калининградской области. В прошлом году семья Луценко ввела в эксплуатацию крупнейший на территории Беларуси маслоэкстракционный завод в Сморгони.

Головной офис Yukon Advanced Optics Worldwide находится в Вильнюсе, а предприятия по выпуску оптических приборов - в Лиде, Смоленске и Китае. Основателем компании является белорус Александр Ольшевский. Yukon Advanced Optics Worldwide заплатила в 2018 году в литовскую казну 3,277 млн евро.

Пятое место в топ-50 плательщиков налогов в Друскининкае занял президентский санаторий «Беларусь». Сумма налоговых отчислений здравницы составила в прошлом году 982 тыс. евро.

Семнадцатым по сумме выплат в бюджет Литвы стал в Шауляе Торговый дом «БМЗ-Балтия». В 2018 году дочерняя дистрибуторская компания Белорусской металлургической компании перечислила в него 1,355 млн евро.

В топ-50 плательщиков Клайпеды вошли две компании с белорусским капиталом.

Одна из них, Belintertrans Baltic, являющаяся дочкой крупнейшего логистического оператора Беларуси «Белинтертранс -ТЛЦ», заняла 39-ую строчку. Объем ее перечислений был 1,142 млн евро.

Недалеко (на 44-м месте) расположилась стивидорная компания Biru Kroviniu Terminalas, занимающаяся перевалкой белорусских удобрений на мировой рынок. 30% акций в терминале, который заплатил в казну 1,041 млн евро, принадлежит «Беларуськалию».

 
 
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Шесть компаний с белорусским капиталом вошли в национальный и региональные рейтинги крупнейших налогоплательщиков Литвы.
 
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