Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (4-10 февраля 2019 года)

Тенденции

Цены

Рост цен на вторичном рынке жилья продолжается. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске поднялся на 0,2% и составил 1322 $/м2. Кстати, на протяжении всего 2018 года регионы тоже старались угнаться за столицей . В итоге — в некоторых городах страны квартиры за прошлый год подорожали на 10%.

Экономика

Минстройархитектуры заявило , что «в строительстве дела идут хорошо, но могло быть и лучше». Хотя застройщики не разделяют даже такого сдержанного оптимизма чиновников. По мнению участников рынка, Минск в строительной политике зашел в тупик : площадок мало, они плохие, а цены приходится поднимать выше платежеспособности людей.

Конфликт

5 февраля, как раз в День риэлтера, Министр юстиции преподнес агентствам недвижимости неоднозначный подарок. Он заявил , что уже подготовлено и отправлено в правительство постановление об изменениях в деятельности риэлтеров. Самое важное из них - тарифы на риэлтерские услуги будут утверждать сами агентства недвижимости, но заниматься одновременно и продавцами, и покупателями им запретят.

На это сразу отреагировали профессиональные сообщества риэлтеров. Так председатель БелАН Анатолий Звездин заявил, что «нововведения могут привести к банкротству агентств ». Союз риэлтерских организаций тоже не согласен с Минюстом . Мало того, Совет по развитию предпринимательства при президенте, возглавляемый первым вице-премьером Александром Турчиным, направил в Минюст возражения по проекту постановления. Чем это все закончится, пока неясно. Мы предположили, что ситуацию вполне могли бы спасти партнерские продажи между агентствами, которые стали практиковать в прошлом году. Но основатель этой системы Евгений Лепарский сказал , что это не выход и «агентства уйдут на "серый" рынок».

Строительство

Попытались разобраться с недовольством некоторых дольщиков дома в Ратомке: люди не хотят подписывать допсоглашения , а УКС советует идти в суд. Конфликтную ситуацию вызвали задержки в сдаче дома. Однако, как сказал один из наших комментаторов, их бы проблемы дольщикам "Аркадии". Как раз Мингорисполком объявил результаты экспертизы недостроенных объектов жилого комплекса и дату возобновления стройки.

УКС Фрунзенского района предложил еще 40 квартир в доме на Маршала Лосика в Сухарево, а УКС Заводского района — в доме на Уборевича . Но нет уверенности, что будет хороший спрос. Например, очередь за квартирами «Минскстроя» «похудела». Цена метра в 2500 рублей оказалась многим не по карману.



