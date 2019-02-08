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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (4-10 февраля 2019 года)

09.02.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Доброе утро! Неделя выдалась и радостной, и конфликтной. Риэлтерский рынок кипит от возмущения, а застройщики жалуются на ситуацию в отрасли.

Тенденции

Цены

Рост цен на вторичном рынке жилья продолжается. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске поднялся на 0,2% и составил 1322 $/м2. Кстати, на протяжении всего 2018 года регионы тоже старались угнаться за столицей. В итоге — в некоторых городах страны квартиры за прошлый год подорожали на 10%.

Экономика

Минстройархитектуры заявило, что «в строительстве дела идут хорошо, но могло быть и лучше». Хотя застройщики не разделяют даже такого сдержанного оптимизма чиновников. По мнению участников рынка, Минск в строительной политике зашел в тупик: площадок мало, они плохие, а цены приходится поднимать выше платежеспособности людей.

Конфликт

5 февраля, как раз в День риэлтера, Министр юстиции преподнес агентствам недвижимости неоднозначный подарок. Он заявил, что уже подготовлено и отправлено в правительство постановление об изменениях в деятельности риэлтеров. Самое важное из них - тарифы на риэлтерские услуги будут утверждать сами агентства недвижимости, но заниматься одновременно и продавцами, и покупателями им запретят.

На это сразу отреагировали профессиональные сообщества риэлтеров. Так председатель БелАН Анатолий Звездин заявил, что «нововведения могут привести к банкротству агентств». Союз риэлтерских организаций тоже не согласен с Минюстом. Мало того, Совет по развитию предпринимательства при президенте, возглавляемый первым вице-премьером Александром Турчиным, направил в Минюст возражения по проекту постановления. Чем это все закончится, пока неясно. Мы предположили, что ситуацию вполне могли бы спасти партнерские продажи между агентствами, которые стали практиковать в прошлом году. Но основатель этой системы Евгений Лепарский сказал, что это не выход и «агентства уйдут на "серый" рынок».

Строительство

Попытались разобраться с недовольством некоторых дольщиков дома в Ратомке: люди не хотят подписывать допсоглашения, а УКС советует идти в суд. Конфликтную ситуацию вызвали задержки в сдаче дома. Однако, как сказал один из наших комментаторов, их бы проблемы дольщикам "Аркадии". Как раз Мингорисполком объявил результаты экспертизы недостроенных объектов жилого комплекса и дату возобновления стройки.

УКС Фрунзенского района предложил еще 40 квартир в доме на Маршала Лосика в Сухарево, а УКС Заводского района — в доме на Уборевича. Но нет уверенности, что будет хороший спрос. Например, очередь за квартирами «Минскстроя» «похудела». Цена метра в 2500 рублей оказалась многим не по карману.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (4-10 февраля 2019 года)

Хотя тот же «Минскстрой» совсем не останавливает строительство. Уже стало известно, что застройщик планирует возвести на участке, который президент вывел из ландшафтно-рекреационной зоны около Новинок.

А в это время в индустриальном парке «Великий камень» тоже начали строить жилье. Говорят, что там «будет экогород для жизни, спутник Минска».

Земля

Прошли торги по участкам в Дзержинском районе и самом Дзержинске. Самый дорогой участок в городе ушел с молотка за 20 тысяч долларов.

Деньги

Нацбанк оставил ставку рефинансирования на прежнем уровне в 10% годовых, но не исключает ее повышения в дальнейшем. Председатель Правления Нацбанка Павел Каллаур заверил, что без веских причин подобного не произойдет.

Коммерческая недвижимость

Посол Беларуси в Швеции и Норвегии Дмитрий Мирончик рассказал, когда в Минске откроются магазины H&M.

«Евроопт» продал 12% акций ЗАО «Доброном». Но зато привлек на белорусский рынок российскую сеть "Детский мир". Первый магазин уже скоро должен будет открыться в их гипермаркете.

В Минске выставят на продажу 11 неиспользуемых зданий и сооружений. Среди них есть изолированные помещения.

Стало известно, как будет выглядеть первая «умная» остановка в Минске. Спойлер: довольно футуристично:)

Женева считает, что Беларусь неправильно выбрала место для строительства АЭС.

Риэлтерский бизнес

Белорусские риэлтеры не только хорошо продают квартиры, но и отлично отдыхают. Выматывающая работа с клиентами многих приводит к спортивным или иным увлечениям. В свой профессиональный праздник специалисты рынка недвижимости рассказали журналисту Realt.by, как можно с пользой для дела провести свое свободное время и получить от этого удовольствие. А еще 5 февраля агентства недвижимости проводили день открытых дверей. Мы узнали, как это происходило.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (4-10 февраля 2019 года)

Жилье

Собрали советы, как подготовить квартиру к продаже и не переборщить, а также, что делать с долями квартир или комнатами.

Чиновники рассказали, сколько социальных квартир получили минчане в 2018 году. Те же, у кого хватило собственных денег на квартиру, могут подумать о создании "умного дома". Мы оценили плюсы и минусы таких систем.

ЖКХ

«Тунеядцам» дали ещё два месяца, чтобы доказать занятость, поэтому толстые жировки придут к ним только в марте.

Офтоп

Минск активно готовится к принятию II Европейских игр. Как и во время проведения Чемпионата мира по хоккею в 2014 г., для размещения многочисленных гостей планируется использовать общежития Студенческой деревни. Мы выясняли, как повлияет процесс отселения студентов на столичный рынок аренды.

Главное при поиске арендного жилья будьте внимательны, а то вот минчанка сдавала несуществующие квартиры.

Редакция Realt.by

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Теги: Минск
 
 
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Доброе утро! Неделя выдалась и радостной, и конфликтной. Риэлтерский рынок кипит от возмущения, а застройщики жалуются на ситуацию в отрасли.
 
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