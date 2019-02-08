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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (4-10 февраля 2019 года)
09.02.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Доброе утро! Неделя выдалась и радостной, и конфликтной. Риэлтерский рынок кипит от возмущения, а застройщики жалуются на ситуацию в отрасли.
Тенденции
Цены
Рост цен на вторичном рынке жилья продолжается. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске поднялся на 0,2% и
Экономика
Минстройархитектуры
Конфликт
5 февраля, как раз в День риэлтера, Министр юстиции преподнес агентствам недвижимости неоднозначный подарок. Он
На это сразу отреагировали профессиональные сообщества риэлтеров. Так председатель БелАН Анатолий Звездин заявил, что «нововведения
Строительство
Попытались разобраться с недовольством некоторых дольщиков дома в Ратомке:
УКС Фрунзенского района
Хотя тот же «Минскстрой» совсем не останавливает строительство. Уже стало известно, что застройщик
А в это время в индустриальном парке «Великий камень» тоже
Земля
Прошли торги по участкам в Дзержинском районе и самом Дзержинске. Самый дорогой участок в городе
Деньги
Нацбанк
Коммерческая недвижимость
Посол Беларуси в Швеции и Норвегии Дмитрий Мирончик
«Евроопт»
В Минске
Стало известно,
Женева
Риэлтерский бизнес
Белорусские риэлтеры не только хорошо продают квартиры, но и отлично отдыхают. Выматывающая работа с клиентами многих приводит к спортивным или иным увлечениям. В свой профессиональный праздник специалисты рынка недвижимости
Жилье
Собрали советы,
Чиновники
ЖКХ
«Тунеядцам»
Офтоп
Минск активно готовится к принятию II Европейских игр. Как и во время проведения Чемпионата мира по хоккею в 2014 г., для размещения многочисленных гостей планируется использовать общежития Студенческой деревни. Мы
Главное при поиске арендного жилья будьте внимательны, а то вот минчанка
Редакция Realt.by
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Доброе утро! Неделя выдалась и радостной, и конфликтной. Риэлтерский рынок кипит от возмущения, а застройщики жалуются на ситуацию в отрасли.
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