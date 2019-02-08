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Умер экс-кандидат в президенты Беларуси Семен Домаш

09.02.2019 12:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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9 февраля умер экс-кандидат в президенты Беларуси Семен Домаш. Эту информацию TUT.BY подтвердил политик Александр Милинкевич.


Семен Домаш (слева) и Владимир Гончарик. Фото с сайта naviny.by

Семен Николаевич умер утром за рулем своей машины в Гродно — по предварительным данным, у бывшего политика остановилось сердце. Ему было 69 лет.

— Проблемы с сердцем у него были еще после выборов 2001 года. Тогда он даже делал операцию в польском Кракове, но в последние годы, насколько знаю, чувствовал себя неплохо — занимался спортом, придерживался ЗОЖ, — говорит Александр Милинкевич.

По его информации, прощание с Домашем пройдет в понедельник в Гродно.

Семен Домаш участвовал в кампании 2001 года. Тогда в кандидаты на пост президента Беларуси выдвигалось 17 человек. Среди них были экс-министр обороны Павел Козловский, актер Евгений Крыжановский, дочь бывшего руководителя БССР Наталья Машерова, председатель БНФ Зенон Позняк и другие. От оппозиции решили выдвигать единого кандидата. На его место претендовали пять человек: Владимир Гончарик, Семен Домаш, Сергей Калякин, Павел Козловский и Михаил Чигирь. Одного выбрать не сумели, поэтому в ЦИКе были зарегистрированы два кандидата от оппозиции: председатель Федерации профсоюзов Владимир Гончарик и бывший председатель Гродненского облисполкома Семен Домаш. Кроме них, корочку кандидата в президенты получили действующий президент Александр Лукашенко и председатель ЛДП Сергей Гайдукевич. За несколько дней до выборов Домаш снял свою кандидатуру в пользу председателя Федерации профсоюзов Владимира Гончарика.

В свое время Семен Домаш занимал пост председателя Гродненского облисполкома и областного Совета депутатов, был депутатом Верховного Совета Республики Беларусь.

После выборов-2001 долго возглавлял Гродненское производственное кожевенное объединение, в 2014 году покинул пост. Какое-то время отказывался говорить о новой работе, многие думали, что он вышел на пенсию. В последние годы, сообщала «Наша Нiва», работал одним из руководителей гродненского предприятия ABC, занимающегося производством продуктов питания.

 
Теги: Гродно
 
 
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Тогда, в 2001-м, за несколько дней до выборов Домаш снял свою кандидатуру в пользу председателя Федерации профсоюзов Владимира Гончарика. Помните?
 
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