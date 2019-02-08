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В столице прошла «Минская лыжня», в эстафете победила команда Лукашенко. Кто в ней?
09.02.2019 13:14 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко 9 февраля побывал на спортивном празднике «Минская лыжня — 2019»,
Именно его команда победила в биатлонной эстафетной гонке. В ее составе был, помимо президента, его младший сын Николай, личный врач Светлана Коношенко и четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.
Президент завершал эстафету, он прошел всю дистанцию, не допустив ни одного промаха,
Также на старт эстафеты в составах двух десятков команд вышли известные спортсмены и деятели различных сфер, звезды белорусской эстрады, журналисты.
Второе место заняла команда Гродненского облисполкома, «бронза» — у команды Совмина, сообщает «Беларусь 1».
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Президент завершал биатлонную эстафету, он прошел всю дистанцию, не допустив ни одного промаха.
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