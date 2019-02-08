В столице прошла «Минская лыжня», в эстафете победила команда Лукашенко. Кто в ней?

Александр Лукашенко 9 февраля побывал на спортивном празднике «Минская лыжня — 2019», сообщает пресс-служба президента.



Фото: пресс-служба президента

Именно его команда победила в биатлонной эстафетной гонке. В ее составе был, помимо президента, его младший сын Николай, личный врач Светлана Коношенко и четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.





Президент завершал эстафету, он прошел всю дистанцию, не допустив ни одного промаха, сообщает «Беларусь 1».





Также на старт эстафеты в составах двух десятков команд вышли известные спортсмены и деятели различных сфер, звезды белорусской эстрады, журналисты.

Второе место заняла команда Гродненского облисполкома, «бронза» — у команды Совмина, сообщает «Беларусь 1».