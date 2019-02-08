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В Каменной горке открылся ТЦ «Горка дом». Сегодня и завтра здесь действуют самые большие скидки
09.02.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Сегодня состоялось праздничное открытие магазина нового формата – «Горка дом». Ранее этот ТЦ в 22 тыс.кв.м. назывался «Простор», однако с изменением общей концепции магазина изменилось и название. Формат мебели и товаров для дома и сада был выбран неслучайно – по мнению маркетолога сети ProStore Валентины, это оптимальный вариант развития ТЦ.
Среди арендаторов здесь можно встретить и дискаунтеры со сниженными ценами, и магазины с ценами, выше среднего. Руководство ТЦ в течение 2019 года планирует обновлять и добавлять ассортимент товаров, сейчас ведутся переговоры с магазинами электротоваров. Одним из условиев аренды являются ежемесячные скидочные программы, которые должен предоставлять магазин.
– На самом деле открытие этого торгового центра состоялось в 2014 году, – пояснила Валентина. – Но за 2018 год мы многое изменили, в торговый центр пришли около 10 новых арендаторов, была полностью изменена концепция магазина. В то же время на 1-ом этаже остался и продуктовый магазин ProStore, что также положительно влияет на восприятие ТЦ.
В своей практике мы ориентировались на Латвию, где есть торговый комплекс, в который входят сразу несколько зданий. Примерно также и здесь: есть «Горка дом», есть MILE – все это мы объединили в торговый парк. Да, конкурентов в Минске у нас много, но наш пул арендаторов уникален.
Магазины, представленные в «Горка ДОМ»:
Двери и пол: Гипермаркет дверей «Юркас», шоу-рум дверей и кухонь El`Porta, магазин напольных покрытий «TKCOM»,
Мебель: магазин «Мебель Пинскдрев», магазин мебели «Ами», магазин «Мебельная Лавка» (мебель ТМ Anrex), фирменный магазин мебели MyStar (ОАО Ивацевичдрев), магазин «Настоящая мебель», салон кухонь «Стиль Хауз», магазин мебели «КОРСАК»;
Сопутствующие товары для дома и интерьера: салон штор ARTE MANIA, фирменный магазин домашнего текстиля «Блакiт», магазины «Удачник» и ATLANT, шоу-рум товаров для частного дома и участка «Домовладелец», магазин «Посуда», магазин сувениров и игрушек «ОстровО.К.», ремонт ключей мастерская «Сам-Мастерс».
9 и 10 февраля в магазинах действуют максимальные скидки: JUSK предоставляет -25% на все неакционные товары, ProStore – 15% на все неакционные товары, MILE – 10% на плитку, обои и растения, в остальных магазинах скидки составляют до 50%. Дальше уже в меньшем размере скидки будут действовать до 22 февраля.
Для всей семьи здесь также работают детский развлекательный центр «ЮТА КИДС», ресторан BURGER KING и пиццерия DOMINO’S PIZZA.
Сегодня возле шоу-рума на втором этаже прошли забеги «ползунков» (детей в возрасте от 8 до 13 месяцев), шоу мыльных пузырей, развлекали гостей аниматоры-толстяки и Марио. В фотобудке каждый посетитель мог сделать индивидуальное или семейное фото.
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