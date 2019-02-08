В Каменной горке открылся ТЦ «Горка дом». Сегодня и завтра здесь действуют самые большие скидки

Сегодня состоялось праздничное открытие магазина нового формата – «Горка дом». Ранее этот ТЦ в 22 тыс.кв.м. назывался «Простор», однако с изменением общей концепции магазина изменилось и название. Формат мебели и товаров для дома и сада был выбран неслучайно – по мнению маркетолога сети ProStore Валентины, это оптимальный вариант развития ТЦ.

Среди арендаторов здесь можно встретить и дискаунтеры со сниженными ценами, и магазины с ценами, выше среднего. Руководство ТЦ в течение 2019 года планирует обновлять и добавлять ассортимент товаров, сейчас ведутся переговоры с магазинами электротоваров. Одним из условиев аренды являются ежемесячные скидочные программы, которые должен предоставлять магазин.