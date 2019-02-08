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Лукашенко про международные спортивные мероприятия: Не жалейте денег на то, чтобы пригласить к себе гостей

09.02.2019 16:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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На встрече с журналистами на спортивном празднике «Минская лыжня — 2019»,
Александр Лукашенко  высказал уверенность в том, что ставка на развитие в Беларуси спорта и проведение в стране крупных международных спортивных соревнований приносит дивиденды, сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Она не соразмерные дивиденды приносит, а чрезмерные дивиденды. Естественно, это все окупается», — сказал президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в первую очередь речь идет о формировании имиджа страны. «За это — имидж страны, пиар настоящий — сейчас платят сотни миллионов долларов», — отметил он.

Президент в качестве примера привел прошедший недавно в Минске чемпионат Европы по фигурному катанию, участники которого смогли оценить гостеприимность и красоту Беларуси даже в зимнее время. «Дело не в этих копейках, которые мы затратим. Хотя и это важно, и в убытках мы никогда не были», — обратил внимание Лукашенко.

Говоря о предстоящих в Беларуси международных спортивных форумах, Александр Лукашенко выделил не только II Европейские игры, но и легкоатлетический матч между командами Европы и США. «Я мечтал об этом, я просил руководителя международной федерации легкой атлетики привезти нам матч Европа-США. Вы представляете, какой это будет праздник. Это не ниже уровнем, чем Европейские игры», — уверен он.

«Поэтому то, что к нам едут люди, что они уезжают отсюда с хорошим настроением, что они восхищены нашей страной, согласитесь, это даже не сотни миллионов долларов. Это уже миллиарды. Это инвестиции. Может быть, не в нас с вами, но для наших детей и внуков это большой фундамент. Пусть только они этим воспользуются. Поэтому не жалейте денег на то, чтобы пригласить к себе гостей», — резюмировал Александр Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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