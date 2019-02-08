МИД РФ о ситуации с генсеком ОДКБ: это болезненно, но не влияет на эффективность и боеспособность

Нерешенность вопроса о посте генсека ОДКБ болезненна для организации, но это не влияет на эффективность и боеспособность структуры, заявил в интервью РИА «Новости» замглавы МИД РФ Александр Панкин.



Фото: пресс-служба ОДКБ

«То, что нам не удается назначить руководителя быстро после того, как был отозван предыдущий представитель Армении, это, наверное, болезненно для Организации», — сказал Панкин. По его мнению, «ситуацию надо было разрешить как можно быстрее».

«Уставными документами подразумевается, что генсек назначается с 1 января какого-то года на три года. Ну, будем смотреть, как будет дальше развиваться ситуация. Мы не стали бы из этой ситуации делать какие-то далеко идущие выводы… о том, что у одного из членов ОДКБ имеются трения с другими членами организации и нет взаимопонимания», — отметил дипломат.

По его мнению, трудности с назначением нового генсека ОДКБ не влияют на работоспособность, общую эффективность и боеспособность организации.

«Пересуды в отношении того, что текущий момент может привести к чему-то негативному, излишни», — добавил Панкин.

По его словам, Россия исходит из того, что ОДКБ — очень важный инструмент поддержания мира и региональной безопасности, «поэтому организация должна функционировать четко».

Вакансия генсека ОДКБ образовалась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции лишь полтора года из трех.

Армения настаивает, чтобы и последующие полтора года генсеком ОДКБ был представитель ее страны. В то же время некоторые другие члены ОДКБ говорят о том, что, согласно утвержденному в организации принципу кадровой ротации представителей стран по алфавиту, новым генсеком должен стать представитель Беларуси.

С 8 ноября главы стран — участниц организации не могут согласовать кандидата на эту должность. 6 декабря после заседания Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге президент Беларуси заявил , что сторонам удалось прийти к консенсусу по данному вопросу и новым генсеком станет представитель Беларуси. В Ереване заявили, что вопрос о назначении нового генсека ОДКБ пока не решен . Такую же позицию озвучили и в Кремле .

Минск был готов предложить трех кандидатов на должность генсека ОДКБ, но остановился на Станиславе Засе, который в данный момент является генсекретарем Совбеза Беларуси. Он уже получил одобрение на новое назначение от многих глав государств, которые входят в ОДКБ, но не от Армении. По его словам, официальный Ереван не отвечает на предложение о встрече.

ОДКБ — региональная международная организация, целями которой являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и защита суверенитета стран-участниц. В состав организации входят такие страны, как Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.