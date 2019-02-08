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МИД РФ о ситуации с генсеком ОДКБ: это болезненно, но не влияет на эффективность и боеспособность
09.02.2019 17:03 — Новости Экономики | Tut.by
Нерешенность вопроса о посте генсека ОДКБ болезненна для организации, но это не влияет на эффективность и боеспособность структуры, заявил в интервью
«То, что нам не удается назначить руководителя быстро после того, как был отозван предыдущий представитель Армении, это, наверное, болезненно для Организации», — сказал Панкин. По его мнению, «ситуацию надо было разрешить как можно быстрее».
«Уставными документами подразумевается, что генсек назначается с 1 января какого-то года на три года. Ну, будем смотреть, как будет дальше развиваться ситуация. Мы не стали бы из этой ситуации делать какие-то далеко идущие выводы… о том, что у одного из членов ОДКБ имеются трения с другими членами организации и нет взаимопонимания», — отметил дипломат.
По его мнению, трудности с назначением нового генсека ОДКБ не влияют на работоспособность, общую эффективность и боеспособность организации.
«Пересуды в отношении того, что текущий момент может привести к чему-то негативному, излишни», — добавил Панкин.
По его словам, Россия исходит из того, что ОДКБ — очень важный инструмент поддержания мира и региональной безопасности, «поэтому организация должна функционировать четко».
Вакансия генсека
Армения настаивает, чтобы и последующие полтора года генсеком ОДКБ был представитель ее страны. В то же время некоторые другие члены ОДКБ говорят о том, что, согласно утвержденному в организации принципу кадровой ротации представителей стран по алфавиту, новым генсеком должен стать представитель Беларуси.
С 8 ноября главы стран — участниц организации не могут согласовать кандидата на эту должность. 6 декабря после заседания Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге президент Беларуси
Минск был
ОДКБ — региональная международная организация, целями которой являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и защита суверенитета стран-участниц. В состав организации входят такие страны, как Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.
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«Мы не стали бы из этой ситуации делать какие-то далеко идущие выводы… о том, что у одного из членов ОДКБ имеются трения с другими членами организации и нет...
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