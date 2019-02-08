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Субботнюю прямую линию провел председатель областного Совета депутатов Игорь Жук

09.02.2019 — Новости Экономики | Заря над Неманам  
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Жителей поселка Острино Щучинского района, включенного в план областной инвестиционной программы по благоустройству  городских поселков Гродненщины, интересовали адреса намеченных работ. Игорь Жук подробно рассказал о деталях проекта, сроках и исполнителях. 
 
После того, как "Гродзенская праўда" опубликовала графики капитального ремонта жилищного фонда Гродно на 2019-й год, поступило множество звонков на прямую линию от жильцов домов, включенных в этот перечень. Звонившие жители с улицы Врублевского узнали, что их дом будет утеплен и обновлен уже в первом полугодии. Все подробности о сроках проведения ремонтов  давал представитель городского жилищно-коммунального хозяйства.  Он также разъяснил более подробно перспективные планы города по замене лифтов в нынешнем году.
 
Жители деревни Соловьи Гродненского района обращались в райисполком с просьбой привести в порядок автобусную остановку. Не дождавшись решения, позвонили в облисполком. В Соловьях нужно сделать совсем немногое: накрыть остановку и отремонтировать сломанную скамейку. Вопрос на контроле.
 
Еще одно обращение, поступившее на прямую линию, касалось жилищного вопроса. В Гродно есть программа обеспечения многодетных семей комфортным жильем. Ее реализуют до 2020 года. Подробные консультации получила позвонившая семья, состоящая в этой очереди
 
Субботнюю прямую линию провел председатель областного Совета депутатов Игорь Жук
 
Вообще же ряд вопросов касался именно квадратных метров. В частности, один из звонивших интересовался, можно ли дачнику приватизировать часть леса, находящегося непосредственно от участка? Такие вопросы поступают на прямую линию довольно часто. А вот ответы не всегда в пользу звонивших, поскольку они  расходятся с требованиями об использовании земель государственного лесного фонда. В этот раз звонивший получил подробную консультацию специалиста ведомства.
 
Несколько звонков касалось вопросов ремонтов местных дорог. Если нужно выполнить срочные ямочные, то дорожники сначала  их обследуют,  затем основные работы начнутся с пуском асфальтных заводов в апреле. Тем не мене,  КУП “Гроднодорстрой” уже в феврале по новым технологиям ведет ямочные ремонты местных дорог. Разработан график, определены места, учитывающие безопасность дорожного движения. 
 
Всего на прямую линию обратились более 30 жителей области и Гродно. Основная тематика – трудоустройство, социальная защита, медицинское обслуживание, для гродненцев – вопросы жилищно-коммунального хозяйства.
 
 
 
Теги: Гродно
 
 
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Жителей поселка Острино Щучинского района, включенного в план областной инвестиционной программы по благоустройству городских поселков Гродненщины,...
 
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