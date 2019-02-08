Субботнюю прямую линию провел председатель областного Совета депутатов Игорь Жук

Жителей поселка Острино Щучинского района, включенного в план областной инвестиционной программы по благоустройству городских поселков Гродненщины, интересовали адреса намеченных работ. Игорь Жук подробно рассказал о деталях проекта, сроках и исполнителях.

После того, как "Гродзенская праўда" опубликовала графики капитального ремонта жилищного фонда Гродно на 2019-й год, поступило множество звонков на прямую линию от жильцов домов, включенных в этот перечень. Звонившие жители с улицы Врублевского узнали, что их дом будет утеплен и обновлен уже в первом полугодии. Все подробности о сроках проведения ремонтов давал представитель городского жилищно-коммунального хозяйства. Он также разъяснил более подробно перспективные планы города по замене лифтов в нынешнем году.

Жители деревни Соловьи Гродненского района обращались в райисполком с просьбой привести в порядок автобусную остановку. Не дождавшись решения, позвонили в облисполком. В Соловьях нужно сделать совсем немногое: накрыть остановку и отремонтировать сломанную скамейку. Вопрос на контроле.

жилищного вопроса . В Гродно есть программа обеспечения многодетных семей комфортным жильем. Ее реализуют до 2020 года. Подробные консультации получила позвонившая семья, состоящая в этой очереди Еще одно обращение, поступившее на прямую линию, касалось. В Гродно есть программа обеспечения многодетных семей комфортным жильем. Ее реализуют до 2020 года. Подробные консультации получила позвонившая семья, состоящая в этой очереди





Вообще же ряд вопросов касался именно квадратных метров. В частности, один из звонивших интересовался, можно ли дачнику приватизировать часть леса, находящегося непосредственно от участка? Такие вопросы поступают на прямую линию довольно часто. А вот ответы не всегда в пользу звонивших, поскольку они расходятся с требованиями об использовании земель государственного лесного фонда. В этот раз звонивший получил подробную консультацию специалиста ведомства.

Несколько звонков касалось вопросов ремонтов местных дорог. Если нужно выполнить срочные ямочные, то дорожники сначала их обследуют, затем основные работы начнутся с пуском асфальтных заводов в апреле. Тем не мене, КУП “Гроднодорстрой” уже в феврале по новым технологиям ведет ямочные ремонты местных дорог. Разработан график, определены места, учитывающие безопасность дорожного движения.

Всего на прямую линию обратились более 30 жителей области и Гродно. Основная тематика – трудоустройство, социальная защита, медицинское обслуживание, для гродненцев – вопросы жилищно-коммунального хозяйства.