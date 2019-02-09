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Посол России в Беларуси: Очень тонкая грань между мягкой белорусизацией и дерусификацией

09.02.2019 23:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Беларуси очень бережное отношение к русскому языку и на него никто не посягает. Об этом посол России в Беларуси Михаил Бабич заявил в интервью RT.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Корреспондент поинтересовался у дипломата, что означает политика мягкой белорусизации, которая проводится в стране «с ведома властей», и как это может угрожать русскоязычному населению Беларуси.

— Очень тонкая грань между мягкой белорусизацией и дерусификацией (процесс вытеснения русскоязычного населения, русского языка и русскоязычной культуры из различных сфер жизни определенного сообщества людей — прим. TUT.BY). Поясню, в чем эта тонкость состоит. На самом деле, изучение родного языка, родной истории, родной культуры традиций своего народа — это даже не право, это обязанность любого народа, который не хочет утратить самоидентичность. И было бы странно каким-нибудь образом ограничивать в независимом и суверенном государстве эти возможности.

Посол также привел в пример советский период — по его мнению, именно тогда активно развивался белорусский язык, национальная культура, национальное образование. Он считает, что если Беларусь и сегодня идет в этом направлении, то в этом нет ничего плохого. При этом Михаил Бабич отметил, что это не должно происходить за счет ущемления русского языка, совместной культуры или истории.

— Найти этот баланс сегодня очень важно, чтобы не скатиться в эту негативную риторику, зачастую под которой ничего нет. Я уже много раз говорил, насколько бережное отношение в Беларуси к русскому языку. На него никто не посягает, наоборот создаются условия для его развития. Поэтому тут надо внимательно смотреть, что на самом деле происходит, а что нам пытаются навязать как некие процессы, которые якобы происходят. Но этот баланс надо учитывать, и ни в коей мере не посягать на аспект национальной культуры, развития языка и других элементов самоидентичности народа.

Российского журналиста также интересовало заявление партии БНФ, в котором они призывали ограничить трансляцию российских каналов, и которое вызвало бурную реакцию в России.

— Надо отдать должное белорусским властям — российское телевидение в тех или иных форматах доступно для абсолютного большинства населения страны, но информационную повестку нам надо менять. И больше внимания уделять стратегическим вещам, чем этим жареным сиюминутным фактикам.

 
 
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«На самом деле, изучение родного языка, родной истории, родной культуры, традиций своего народа - это даже не право, это даже обязанность любого народа, который не...
 
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