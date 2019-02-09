Бабич: Решить спор о налоговом маневре в ущерб или за счет евразийских отношений - это тоже неправильно

Спор о налоговом маневре между Минском и Москвой надо решать, но надо понять — в каком формате это предстоит сделать. Об этом заявил посол России в Беларуси Михаил Бабич в интервью RT .

— С одной стороны этот спор конечно есть. Если вы посмотрите на динамику наших отношений (Беларуси и России — прим. TUT.BY) за последние 20 лет, то он возникал каждый год, за редким, может быть, исключением. И всегда компромисс достигался, всегда компромисс находился, и мы всегда находили решение куда в более сложных экономических условиях.

Посол отметил, что вопрос не в том, чтобы решить какой-то конкретный спор, а сделать это с учетом необходимости «донастройки» Союзного государства? и создания единой промышленной и экономической политики.

— Сейчас мы находимся на этапе формирования единого рынка нефти и газа в ЕАЭС, и выхватить сегодня из контекста вопрос двусторонних отношений, и решить его в ущерб или за счет евразийских отношений — это тоже неправильно, и вопреки достигнутым договоренностям.

По словам Бабича, сейчас решается вопрос о том, в евразийском или союзном формате разрешить спор о налоговом маневре, и в рамках какого законодательства.

— Наши отношения очень преференциальные. И понятно, что когда мы их выстраиваем на этой основе, то остальные наши партнеры тоже претендуют на такие отношения, особенно в рамках Евразийского союза. Поэтому там достаточное количество вопросов, которые в ближайшее время предстоит разрешить.

Напомним, Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят 13 февраля в Сочи деятельность рабочей группы по интеграции двух стран. Посол Беларуси в России Владимир Семашко выразил уверенность , что президенты во время этой встречи решат вопрос по налоговому маневру.

Путин и Лукашенко провели три встречи в минувшем декабре, две из них — 25 и 29 декабря. Одно из главных разногласий на сегодня — налоговый маневр в российской нефтяной отрасли. Беларусь хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью, а Россия в ответ предложила углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве 1999 года. По оценке Минска, налоговый маневр сулит дополнительные издержки за 2019−2024 годы, которые составят порядка 10−11 млрд долларов, в том числе — порядка 300−400 млн долларов в 2019 году.