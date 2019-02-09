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Бабич прокомментировал слова Лукашенко о возможной «потере союзника» и «пробе на зуб»

10.02.2019 00:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Лукашенко придерживается позиции, что Россия — это союзное государство. Об этом посол России в Беларуси Михаил Бабич заявил в интервью RT.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Российский журналист попытался узнать у дипломата его мнение по поводу слов президента Беларуси, когда он, обсуждая потери от налогового маневра, эмоционально высказался о том, что Россия может потерять единственного союзника на западном направлении.

— Что касается заявления, о котором вы сказали, я не сторонник комментировать те заявления, которые сам лично не слышал. Никого из россиян на этом совещании не было. Скорее всего, это или какая-то вырванная из контекста фраза, или эмоция. Но о такой постановке вопроса я никогда заявлений от президента Беларуси и других должностных лиц не слышал. Наоборот, на всех переговорах, на всех совещаниях, на всех встречах, на которых мне доводилось быть, Александр Григорьевич всегда очень четко излагал свою позицию и ее придерживается — что Россия это союзное государство, Россия и Беларусь — два участника Союзного государства, и Беларусь намерена и впредь делать все для укрепления этого Союзного государства.

Михаила Бабича также попросили прокомментировать слова Александра Лукашенко о том, что в 2019 и 2020 годы Беларусь «будут пробовать на зуб», и может ли Запад в стране разыграть украинский сценарий.

— Если бы могли, то давно бы разыграли. А препятствием для этого сценария является как позиция народа Беларуси, так и президента Беларуси, которые на протяжении многих лет доказывали делами поступками, что курс на интеграцию с Россией, причем не только в экономической сфере, но и гуманитарной, языковой — это стратегический курс Беларуси.

По его мнению, Александр Лукашенко прав в том, что Беларусь «будут пробовать на зуб», но политическое руководство Беларуси осознает эти риски и предпринимает необходимые усилия.

Напомним, 11 января на новогоднем приеме Лукашенко сделал заявление о том, что предстоящие два года будут для Беларуси непростыми.

— Это непростые годы, потому что, скажу откровенно, в эти два года нас будут очень сильно «пробовать на зуб», на предмет того, достойны ли мы, если конкретизировать, той независимости, о которой мы всегда и везде говорим.

Спустя несколько дней он еще раз подчеркнул, что в 2019 и 2020 годах Беларусь «и слева, и справа, и на Западе, и на Востоке, подвергнута серьезной ревизии на предмет суверенитета и независимости».

 
 
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«Скорее всего, это или какая-то вырванная из контекста фраза, или эмоция. Но о такой постановке вопроса я никогда заявлений от президента Беларуси и других...
 
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