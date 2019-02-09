ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мягкая дебелоруссизация от ИАЦ

10.02.2019 11:17 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

«В повседневной жизни русский язык занимает лидирующие позиции, его используют от 49% до 78% граждан. Общаются на так называемой „трасянке“ в среднем по 43,5% опрошенных. Белорусским языком в повседневной жизни граждане пользуются крайне редко (в среднем 3% респондентов)» — написано в свежем отчете Информационно-аналитического центра при Администрации президента Беларуси.

Юрий Дракохруст, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода». Кандидат физико-математических наук. Автор книг «Акценты свободы» (2009) и «Семь тощих лет» (2014). Лауреат премии Белорусской ассоциации журналистов за 1996 год. Журналистское кредо: не плакать, не смеяться, а понимать. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Блог Юрия Дракохруста на сайте «Радио Свобода»

Иными словами, по оценке социологов при президенте, белорусский язык уже практически мертв, белорусы говорят или по-русски или на трасянке. Стоит заметить, что подобный вывод эксперты ИАЦ делают уже регулярно несколько лет.

Отчет ИАЦ 2013 года:

«Значительная часть опрошенных (в среднем по 39%) общаются на так называемой трасянке. Белорусским языком в быту, по признанию респондентов, они пользуются крайне редко (в среднем 3%)».

Отчет ИАЦ 2015 года:

«Значительная часть опрошенных (около 40%) общается на так называемой „трасянке“. Что касается белорусского языка, то в быту, по признанию респондентов, им пользуются крайне редко (в среднем по 4%)»

Отчет ИАЦ 2016 года:

«Отметили, что общаются на так называемой „трасянке“ в среднем по 42% опрошенных. Белорусским языком в повседневной жизни граждане пользуются крайне редко (отметили в среднем по 2% респондентов)»

Обоснованием для такого вывода являются исследования немецкого ученого Гердта Хентшаля, проведенные в сотрудничестве с БГУ. ИАЦ в своем отчете 2019 году прямо ссылается на работы Хентшаля.

В опросе, проведенном Гердом Хентшалем в Беларуси, доля белорусов, говорящих по-белорусски, составляла всего 4.39% (таблица 4 в материале по ссылке), при этом опрос проводился только среди горожан.

Согласно переписи 2009 года, среди горожан по-белорусски говорили 11,3%, среди жителей деревни — 58,7%.

Немецкий ученый, при всей спорности его подходов, все же корректно описывает ограничения своего исследования.

Для ИАЦ белорусской деревни как будто не существует. У Хентшаля среди опрошенных им белорусов-горожан по-белорусски говорили около 4%, у ИАЦ среди всех опрошенных, в том числе и крестьян… около 3%. Как это может быть?

Для сравнения стоит привести данные другого социологического центра — НИСЭПИ. У НИСЭПИ среди вариантов ответа на вопрос, на каком языке респонденты говорят дома, была опция — на двух языках: и на белорусском и на русском.

Вот как выглядел тренд языковых предпочтений по опросам НИСЭПИ.

Каким языком, в основном, Вы пользуетесь в повседневном общении?

  1994 1999 2001 2006 2007 2010 2013 2015
Белорусским 17,3 3,3 1,7 3,5 5.2 2,1 3,3 3,3
Русским 66,6 41,9 46,4 61,0 54.2 63,8 57,5 68,5
И белорусским, и русским 7,0 26,5 20,9 12,9 14.3 12,1 15,9 11,8
Смешанным (трасянкой) 6,4 27,1 30,0 21,4 24.0 21,8 22,1 16,2

И согласно этим исследованиям только по-белорусски говорят немногие, но все же по-белорусски (наряду с русским) говорят не считанные проценты. И согласно эти опросам трасянка — язык все же не почти половины населения, не 40%, а примерно вдвое меньшей доли.

Данные НИСЭПИ в принципе не противоречат данным переписей. Если человек говорит в опросе, что он говорит дома на двух языках, в переписи он может ответить, что говорит дома преимущественно по-белорусски. Тут нет противоречия.

Согласно многолетним данным ИАЦ, значительная часть белорусов, отвечающих на вопрос переписи о языке общения дома, просто лжецы. Если принять этот подход, из 23%, ответивших на вопрос переписи 2009 года, что говорят дома по-белорусски, 20% банально соврали.


Но так ли это? В опросах ИАЦ просто отсутствовал вариант ответа — пользуюсь в домашнем общении двумя языками. Тем самым респондентам навязывался выбор, сложная картина языкового поведения искусственно загонялась в узкие рамки.

Стоит сравнить этот подход с подходом украинских ученых из Института социологии НАН Украины. У них в многолетних исследованиях о языковом поведении варианты ответов о преимущественном языке домашнего общения были — украинский, русский, оба языка в равной мере. Суржик — украинский аналог трасянки — вообще не предлагался как вариант ответа. Хотя ни для кого не секрет, что реально немалая часть украинского населения говорит именно на суржике, по крайней мере, в некоторых жизненных ситуациях.

«Люди так отвечают на опросы ИАЦ», — скажет читатель. Они так отвечают, потому что их так спрашивают. На вопросы переписи тоже люди отвечали, и причем миллионы белорусских граждан, в отличии от всего тысячи опрошенных ИАЦ.

ИАЦ — исследовательский центр при президенте Республики Беларусь. Можно предположить, что социологические данные этого центра имеют первостепенное значение для руководства страны по сравнению с данными любых иных социологических центров.

И какие же выводы следуют из этих данных? Белорусский язык уже мертв, его уже нет, почти никто не говорит на нем. И этот вывод ИАЦ в своих ежегодных отчетах вбивает из года в год, как гвозди в гроб белорусского языка.

Если власть верит в этот вывод — это, возможно, уже имеет и будет иметь прямые практические последствия. И в сфере образования, и в политике в сфере медиа, и много еще в чем.

Тогда, кстати, и языковые вопросы переписи, которая состоится в этом году, должны быть по уму кардинально переформулированы. В переписи 2009 года вариантов ответов на вопрос «На каком языке вы обычно говорите дома?» было три: «белорусский», «русский» и «иной» язык.

Так если данные ИАЦ — это последняя мудрость этого мира, то какой такой белорусский? Тогда следует в переписи 2019 года предусмотреть варианты «трасянка», «русский» и «иной» язык.

Делать этого не стоит. Прежде всего потому, что данные ИАЦ — это неправда.

Неправда и потому, что в вариантах ответов на вопросы центра нет опции «два языка домашнего общения». Неправда и потому, что данные ИАЦ о языковом поведении всего населения весьма удивительным образом совпадают с данными профессора Хентшаля, полученными на основании опроса только городского населения Беларуси.

Недавно я опубликовал на TUT.BY новые данные переписи 2009 года о языковом поведении населения Беларуси. Согласно этим данным по-белорусски говорят в большей степени жители деревни, лица с невысоким образованием, преклонного возраста. Однако они по-белорусски говорят. И они граждане Беларуси, они люди в конце концов.

А спросите их — а вы случайно не на трасянке говорите, так они вполне вероятно и ответят: Ну так, мы ж людзі невучоныя, папросту гаворым, пэўна тое трасянка и ёсць.

Притом что реально их речь может быть вполне правильной белорусской. Россияне, между прочим, тоже далеко не все говорят, как покойный академик Лихачев. Тем не менее их речь — это русская речь при всех неправильностях и вариациях. Профессор Хентшаль, кстати, в своих работах отмечает, что отнести ту или иную речь к белорусскому или трасянке — довольно сложная лингвистическая научная задача.

В этом смысле все исследователи оперировали и оперируют самооценками самих людей — и Белстат во время переписи, и социологи НИСЭПИ, и социологи, которые делали опрос для Хентшаля, и социологи ИАЦ. Но если загонять людей в узкую сетку категорий, где белорусскому просто нет места, как это делает ИАЦ, то его и не будет. Такая мягкая дебелоруссизация.

Кому это надо? И зачем?

Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции TUT.BY.

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если загонять людей в узкую сетку категорий, где белорусскому просто нет места, как это делает ИАЦ, то его и не будет. Такая мягкая дебелоруссизация. Кому это надо? И...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Бабич: Решить спор о налоговом маневре в ущерб или за счет евразийских отношений - это тоже неправильно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика