ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"БЕЛДЖИ" в 2018 году продало почти 8,7 тыс. машин - большинство в Россию

10.02.2019 20:07 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. СЗАО "БЕЛДЖИ" в минувшем году реализовало около 5 тыс. автомобилей в Россию и 3,7 тыс. - по Беларуси. Об этом сообщил в интервью телеканалу СТВ исполняющий обязанности генерального директора завода Геннадий Свидерский, сообщает БЕЛТА.

С июля прошлого года началось серийное производство машин по всему модельному ряду. "Около 5 тыс. машин мы экспортировали в Российскую Федерацию. И 3,7 тыс. были проданы в Республике Беларусь. Еще хотелось бы отметить, что 75% наших покупателей - это физические лица", - сказал Геннадий Свидерский. Причем, из реализованных в Беларуси автомобилей 1,7 тыс. проданы через предложенную схему кредитования. Эта программа, заверил и.о. генерального директора предприятия, будет работать и в 2019 году.

Наибольшим спросом пользуются авто кристально-белого, серебристого и базальтового цветов. Соответственно и производство ориентировано на заказы покупателей. "Наши дилеры формируют портфель и в России, и в Беларуси. Исходя из этого мы заказываем комплекты и планируем работу", - пояснил Геннадий Свидерский, подчеркнув, что завод справляется со всеми заказами, обеспечивая равновесие между своими производственными планами и заявками дилеров.

Также он отметил новинки модельного ряда. В частности, в четвертом квартале прошлого года конструкторы завода представили новую модификацию Geely Atlas. "Уже поставлен на серийное производство автомобиль с объемом двигателя 1,8 Turbo, в феврале открываем продажи на эти машины", - добавил собеседник.

В целом, сейчас заводом производятся три основные модели в различных модификациях. Но есть намерение на 2020 год готовить еще одну модель (востребованную Х11), о чем сейчас ведутся переговоры с компанией Geely. С производством электромобилей китайские партнеры связываться не спешат. "Для продажи электромобилей должны быть созданы определенные условия: субсидирование, инфраструктура. Если в Беларуси такая программа будет реализовываться, то, думаю, Geely будут участвовать, - уточнил Геннадий Свидерский. - Однако для нас сейчас более важно улучшить сервис. Мы должны обеспечить потребителю наилучшие условия обслуживания. Тогда автомобиль будет успешен на рынке. И вторая задача 2019 года - нам надо расширить географию продаж. Сейчас ведем переговоры с Сербией, Литвой, Польшей, смотрим, как сертифицировать. Это сложный и длительный процесс".

Продолжает наращиваться и мощность производства: сегодня с конвейера сходит по одному автомобилю в 4 минуты (ранее процесс занимал 10 минут). Руководство рассчитывает в первом полугодии этого года выйти на проектную мощность - 120 машин в смену.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. СЗАО "БЕЛДЖИ" в минувшем году реализовало около 5 тыс. автомобилей в Россию и 3,7 тыс. - по Беларуси. Об этом сообщил в интервью телеканалу...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Мягкая дебелоруссизация от ИАЦ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика