"БЕЛДЖИ" в 2018 году продало почти 8,7 тыс. машин - большинство в Россию

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. СЗАО "БЕЛДЖИ" в минувшем году реализовало около 5 тыс. автомобилей в Россию и 3,7 тыс. - по Беларуси. Об этом сообщил в интервью телеканалу СТВ исполняющий обязанности генерального директора завода Геннадий Свидерский, сообщает БЕЛТА.

С июля прошлого года началось серийное производство машин по всему модельному ряду. "Около 5 тыс. машин мы экспортировали в Российскую Федерацию. И 3,7 тыс. были проданы в Республике Беларусь. Еще хотелось бы отметить, что 75% наших покупателей - это физические лица", - сказал Геннадий Свидерский. Причем, из реализованных в Беларуси автомобилей 1,7 тыс. проданы через предложенную схему кредитования. Эта программа, заверил и.о. генерального директора предприятия, будет работать и в 2019 году.

Наибольшим спросом пользуются авто кристально-белого, серебристого и базальтового цветов. Соответственно и производство ориентировано на заказы покупателей. "Наши дилеры формируют портфель и в России, и в Беларуси. Исходя из этого мы заказываем комплекты и планируем работу", - пояснил Геннадий Свидерский, подчеркнув, что завод справляется со всеми заказами, обеспечивая равновесие между своими производственными планами и заявками дилеров.

Также он отметил новинки модельного ряда. В частности, в четвертом квартале прошлого года конструкторы завода представили новую модификацию Geely Atlas. "Уже поставлен на серийное производство автомобиль с объемом двигателя 1,8 Turbo, в феврале открываем продажи на эти машины", - добавил собеседник.

В целом, сейчас заводом производятся три основные модели в различных модификациях. Но есть намерение на 2020 год готовить еще одну модель (востребованную Х11), о чем сейчас ведутся переговоры с компанией Geely. С производством электромобилей китайские партнеры связываться не спешат. "Для продажи электромобилей должны быть созданы определенные условия: субсидирование, инфраструктура. Если в Беларуси такая программа будет реализовываться, то, думаю, Geely будут участвовать, - уточнил Геннадий Свидерский. - Однако для нас сейчас более важно улучшить сервис. Мы должны обеспечить потребителю наилучшие условия обслуживания. Тогда автомобиль будет успешен на рынке. И вторая задача 2019 года - нам надо расширить географию продаж. Сейчас ведем переговоры с Сербией, Литвой, Польшей, смотрим, как сертифицировать. Это сложный и длительный процесс".

Продолжает наращиваться и мощность производства: сегодня с конвейера сходит по одному автомобилю в 4 минуты (ранее процесс занимал 10 минут). Руководство рассчитывает в первом полугодии этого года выйти на проектную мощность - 120 машин в смену.-0-