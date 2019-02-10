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Гомельская «Дружба» объединяется с полоцкой «трубой» и наметила 200 млн долларов в модернизацию
11.02.2019 08:34 — Новости Экономики | Tut.by
В конце 2018 года внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Гомельтранснефть Дружба» приняло решение о реорганизации путем присоединения ОАО «Полоцктранснефть Дружба». Информация о этом
Оба акционерных общества на 100% принадлежат государству.
В пресс-службе концерна «Белнефтехим» уточнили, что реорганизация еще не завершена. Поэтому о деталях говорить рано. «В целом объединение двух подобных предприятий позволит снизить издежки и затраты, но повысит эффективность их работы», — пояснили TUT.BY в концерне. Полоцкое предприятие станет филиалом «Гомельтранснефть Дружба».
Гомельская компания оперирует веткой магистрального нефтепровода «Дружба», проходящей по югу Беларуси. Оно обеспечивает работу 667 километров магистрали.
«Гомельтранснефть Дружба» осуществляет перекачку нефти, поступающей из российской части «Дружбы» в направлении стран Западной и Восточной Европы. Кроме того, компания снабжает углеводородным сырьем белорусскую нефтехимию. В 2018 году предприятием прокачано 60,4 млн тонн нефти, из них 58,8 млн тонн — поставки из России, что составляет около четверти нефтеэкспорта страны.
«Гомельтранснефть Дружба» осуществляет планомерную модернизацию производственных мощностей. За 2018 год введены в эксплуатацию 35 объектов линейной и станционной части нефтепровода. Совместно с российской «Транснефтью» была проработана программа инвестиционного развития гомельского предприятия на 2019−2021 годы, затраты по которой составят около 197 млн долларов, говорится на
Недавно «Полоцктранснефть Дружба»
«Полоцктранснефть Дружба» транспортирует российскую нефть на «Нафтан». Компания эксплуатирует нефтепроводы Унеча — Полоцк 1 (380 км), Унеча — Полоцк 2 (380 км), Сургут — Полоцк (83 км), Полоцк — Вентспилс (112,5 км), Полоцк — Биржай — Мажейкяй (112,5 км).
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В конце 2018 года внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Гомельтранснефть Дружба» приняло решение о реорганизации путем присоединения ОАО «Полоцктранснефть...
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