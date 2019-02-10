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Реки с молочными берегами

11.02.2019 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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По итогам работы животноводческой отрасли района за январь 2019 года в рамках республиканской акции "Наш животновод" поощрены:

Реки с молочными берегами

Гродненским обкомом Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса животноводы филиала "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро" - Наталья Осиповна Лянго - оператор животноводческого комплекса второго периода по откорму крупного рогатого скота комплекса "Лелюки"; Анна Николаевна Пугач - оператор животноводческого комплекса первого периода по откорму крупного рогатого скота комплекса "Лелюки"; Елена Никодимовна Дмуховская - оператор машинного доения МТФ "Лаздуны"; Анна Андреевна Микито - оператор машинного доения МТФ "Лаздуны".

Ценные подарки лучшим операторам машинного доения вручил председатель Гродненского обкома Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Иван Станиславович Олизарович.

Райкомом профсоюза работников агропромышленного комплекса поощрена Ирина Осиповна Доменяко - животновод МТФ "Меляхи" КСУП "Баума".

Профкомами хозяйств поощрены:

Реки с молочными берегами

Реки с молочными берегами

И.С. Олизарович награждает операторов машинного доения МТФ "Лаздуны" Е. Дмуховскую  и А. Микито.

Операторы обслуживают на МТФ 939 коров основного стада. Е. Дмуховская является многодетной матерью, у нее пятеро детей. Двое старших детей избрали профессией сельское хозяйство - они учащиеся Новогрудского аграрного колледжа. На МТФ "Лаздуны" работает животноводом и супруг Елены Никодимовны. А. Микито воспитывает ребенка 11 лет. Обе работают на МТФ практически с момента ее создания.

Сергей Вацлавович Янч - оператор машинного доения МТФ "Дуничи" КСУП "Юратишки"; Жанна Петровна Воробей - животновод ф. "Тенюковщина" КСУП "Юратишки"; Ирина Болеславовна Кадис - оператор машинного доения МТК "Липнишки" КСУП "Агро-Липщшки"; Татьяна Иосифовна Авижиц - оператор машинного доения МТФ "Князиковцы" КСУП "Агро-Липнишки"; Иван Евгеньевич Буйновский - животновод МТФ "Трабы" КСУП "Трабы"; Марьян Константинович Махнач - животновод МТФ "Трабы" КСУП "Трабы"; Нина Михайловна Филипович - оператор машинного доения МТФ "Меляхи" КСУП "Баума"; Валентина Леонтьевна Соболь - животновод МТФ "Меляхи" КСУП "Баума"; Оксана Геннадьевна Холод - оператор машинного доения МТФ "Барово" филиала "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро"; Михаил Федорович Ковалевский - животновод МТФ "Токаришки" филиала "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро"; Елена Ивановна Нехведович - животновод МТФ "Жемыславль" КСУП "Субботники"; Ирина Вацлавовна Сайкович - оператор машинного доения МТФ "Галимщина" КСУП "Субботники".

Спасибо за ваш труд, животноводы района!

П. ВЛАДИН.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 

 
 
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По итогам работы животноводческой отрасли района за январь 2019 года в рамках республиканской акции "Наш животновод" поощрены: Гродненским обкомом...
 
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