Всемирный банк положительно оценил сотрудничество с Беларусью в сфере лесного хозяйства

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11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный банк положительно оценивает ход реализации проекта "Развитие лесного сектора Республики Беларусь". Об этом во время встречи с руководством Министерства лесного хозяйства заявил глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

По его словам, за годы сотрудничества Министерство лесного хозяйства зарекомендовало себя как надежный партнер. Это позволяет говорить о возможности дальнейшего сотрудничества.

"Мы сейчас готовим глобальный отчет по лесному хозяйству и хотим отметить, что Беларусь может быть представлена в нем как одна из лучших мировых практик", - отметила во время переговоров руководитель глобальной практики в области окружающей среды и природных ресурсов в регионе Европы и Центральной Азии Всемирного банка Ксения Львовски.

Министр лесного хозяйства Беларуси Виталий Дрожжа поблагодарил Алекса Кремера и группу экспертов за плодотворную работу. Он отметил, что реализация проекта "Развитие лесного сектора Республики Беларусь" позволила существенно укрепить материально-техническую базу лесхозов, повысить качество проводимых работ, и подчеркнул, что работа продолжается. Так, в этом году запланировано строительство лесосеменного центра в Могилевской области. "Все мы видим, как влияет изменение климата на устойчивость лесов. И понимаем, что это проблема не отдельно взятой страны, а глобальная. Поэтому важно двигаться вперед", - резюмировал руководитель отрасли.

В апреле 2015 года между правительством Беларуси в лице Министерства лесного хозяйства и Международным банком реконструкции и развития было подписано соглашение о займе по проекту "Развитие лесного сектора Республики Беларусь". МБРР предоставил заем на сумму $40,714 млн. Данные средства были вложены в строительство современных лесосеменных центров по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой, закупку необходимой техники и оборудования. Проанализировав ход выполнения проекта, в марте 2018 года Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о выделении Беларуси дополнительного финансирования в размере 12 млн евро. Ожидается, что данные средства позволят увеличить масштабы отдельных мероприятий, инициированных при первоначальном проекте.

Основные задачи проекта "Развитие лесного сектора Республики Беларусь" - повышение эффективности лесоразведения, лесовосстановления и лесонасаждения, увеличение использования порубочных остатков. Всего в его реализации участвуют более 90 лесохозяйственных учреждений страны.-0-