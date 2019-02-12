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Инфонаезды, нефть и интеграция. Зачем Лукашенко снова едет к Путину в Сочи
12.02.2019 07:10 — Новости Экономики | Tut.by
Президенты Беларуси и России не виделись уже полтора месяца. На фоне трех встреч за один лишь декабрь это уже немало. Все спорные моменты в отношениях двух стран проговорены уже несколько раз, а как их решать, пока мало кто понимает. С чем и зачем Александр Лукашенко едет аж на две сочинские встречи подряд — 13 и 15 февраля — со своим российским коллегой?
И снова нефть
Уже полгода главная тема разговора Минска и Москвы — изменения условий торговли нефтью, налоговый маневр в России, от которого терпит убытки Беларусь. Минск хочет компенсацию, Москва говорит, что налоговые маневры — ее внутреннее дело, и она никому ничего не должна. Российским НПЗ такие же убытки компенсирует российский же бюджет.
С тех пор, как Россия увязала этот вопрос с более тесной интеграцией, он стал еще и самым «хайповым» конфликтом за последние годы — со всех сторон заговорили об угрозах белорусской независимости.
После того, как Москва заняла такую позицию, траектория выхода из нефтяного спора перестала быть понятна.
Белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко, комментируя это разногласие 7 февраля, отметил небольшие подвижки в диалоге с Москвой, но охарактеризовал их как «не те, которых мы ждем».
Его предшественник на этом посту, а сегодня — посол Беларуси, в России Владимир Семашко, напротив,
О причинах оптимизма Семашко пока остается только догадываться. Его коллега, посол России Михаил Бабич в
— Сегодня нужно посмотреть — если мы говорим о налоговых компенсациях, чтобы они проходили в рамках единого налогового законодательства, если мы говорим про какие-то бюджетные преференции — чтобы они проходили в рамках единого бюджетного процесса. Сейчас мы находимся на этапе формирования единого рынка газа, нефти, нефтепродуктов, электроэнергии в евразийском пространстве, и выхватить сегодня из контекста вопрос двусторонних отношений, и решить его в ущерб или за счет евразийских отношений — это тоже неправильно, и вопреки достигнутым договоренностям.
Позиция России, как видим, не изменилась. Беларуси предлагается либо унифицировать налоговую и бюджетную систему с Россией, либо ждать, когда страны выйдут на единый рынок нефти в ЕАЭС. А это 2025 год, налоговый маневр к тому времени завершится и Беларусь уже понесет миллиардные убытки.
Чем занять рабочую группу
Результатом декабрьских встреч стало создание рабочей группы по развитию интеграции, в которую с двух сторон вошли десятки отраслевых чиновников. Обе части рабочей группы уже начали «инвентаризацию» договора о Союзном государстве, который Россия предложила актуализировать. Ожидается, что стороны решат, что в документе актуально, а что — нет.
Пока не ясна процедура работы этой группы. По
— Рассчитываем, что и белорусская сторона сделает то же самое. Потом уже мы проведем совместное заседание рабочей группы, где предметно распределим задачи для того, чтобы найти все развязки в рамках проекта [предложений по интеграции] для доклада президентам", — заявил Бабич.
Но судя по всему, президенты решили не ждать. В
Очевидно, лидеры примут какую-то повестку и режим работы для нового переговорного формата. Белорусский посол
Условия Минска к углублению интеграции высказали и
На десерт — инфонаезды, транзит санкционки, евразийский лифт и признание виз
Еще несколько вопросов в отношениях Беларуси и России хоть и не являются сейчас самыми горячими, но поднимались обеими сторонами в последнее время. Если президенты решат или не смогут сдвинуть с места нефте-интеграционные проблемы, они могут дойти и до этих тем.
Во-первых, Лукашенко
«Я иногда задаю этот вопрос сам себе, но сегодня скажу публично: неужели кое-кому в России Украины не хватает? Неужели надо обязательно создать проблему на ровном месте?» —
Судя по всему, поспорили стороны и на недавней встрече правительств стран ЕАЭС, но уже по другим темам. Российский премьер Дмитрий Медведев
Также Орешкин пожаловался на то, что «одна страна» тормозит многие переговоры в ЕАЭС и сравнил эту ситуацию с застрявшим лифтом.
— Есть одна страна, которая блокирует решение вопроса, поэтому обсуждение шло так долго, не по всем вопросам нашли консенсус, отложили их решение на более поздние сроки, поэтому здесь будем продолжать работать, — цитирует Орешкина
Российский министр не стал уточнять, что это за страна, но намекнул, что ее позиция может быть вызвана проблемами в двусторонних отношениях. Но всем показалось, что речь и тут идет о Беларуси.
Наконец, подвисло подписание соглашения о признании виз, которое должно упростить жизнь иностранцам, путешествующим в Россию через Беларусь или обратно. Стороны два года обсуждали документ и он был готов к подписанию в декабре на союзном Совмине в Бресте, но Александр Лукашенко взял договор себе на ознакомление. Официальная позиция была такая: соглашение
Президент обещал
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Президенты Беларуси и России не виделись уже полтора месяца. На фоне трех встреч за один лишь декабрь это уже немало.
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