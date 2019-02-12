Инфонаезды, нефть и интеграция. Зачем Лукашенко снова едет к Путину в Сочи

Президенты Беларуси и России не виделись уже полтора месяца. На фоне трех встреч за один лишь декабрь это уже немало. Все спорные моменты в отношениях двух стран проговорены уже несколько раз, а как их решать, пока мало кто понимает. С чем и зачем Александр Лукашенко едет аж на две сочинские встречи подряд — 13 и 15 февраля — со своим российским коллегой?



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

И снова нефть

Уже полгода главная тема разговора Минска и Москвы — изменения условий торговли нефтью, налоговый маневр в России, от которого терпит убытки Беларусь. Минск хочет компенсацию, Москва говорит, что налоговые маневры — ее внутреннее дело, и она никому ничего не должна. Российским НПЗ такие же убытки компенсирует российский же бюджет.

С тех пор, как Россия увязала этот вопрос с более тесной интеграцией, он стал еще и самым «хайповым» конфликтом за последние годы — со всех сторон заговорили об угрозах белорусской независимости.

После того, как Москва заняла такую позицию, траектория выхода из нефтяного спора перестала быть понятна.

Белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко, комментируя это разногласие 7 февраля, отметил небольшие подвижки в диалоге с Москвой, но охарактеризовал их как «не те, которых мы ждем».

Его предшественник на этом посту, а сегодня — посол Беларуси, в России Владимир Семашко, напротив, был оптимистичен : «Я почти на 100% убежден, что 13 февраля будет решение вопроса по налоговому маневру».



фото: TUT.BY

О причинах оптимизма Семашко пока остается только догадываться. Его коллега, посол России Михаил Бабич в последнем интервью обрисовал свежее состояние спора таким образом:

— Сегодня нужно посмотреть — если мы говорим о налоговых компенсациях, чтобы они проходили в рамках единого налогового законодательства, если мы говорим про какие-то бюджетные преференции — чтобы они проходили в рамках единого бюджетного процесса. Сейчас мы находимся на этапе формирования единого рынка газа, нефти, нефтепродуктов, электроэнергии в евразийском пространстве, и выхватить сегодня из контекста вопрос двусторонних отношений, и решить его в ущерб или за счет евразийских отношений — это тоже неправильно, и вопреки достигнутым договоренностям.

Позиция России, как видим, не изменилась. Беларуси предлагается либо унифицировать налоговую и бюджетную систему с Россией, либо ждать, когда страны выйдут на единый рынок нефти в ЕАЭС. А это 2025 год, налоговый маневр к тому времени завершится и Беларусь уже понесет миллиардные убытки.

Чем занять рабочую группу

Результатом декабрьских встреч стало создание рабочей группы по развитию интеграции, в которую с двух сторон вошли десятки отраслевых чиновников. Обе части рабочей группы уже начали «инвентаризацию» договора о Союзном государстве, который Россия предложила актуализировать. Ожидается, что стороны решат, что в документе актуально, а что — нет.

Пока не ясна процедура работы этой группы. По словам Бабича , после того, как российская сторона обобщит свои предложения, она направит их белорусской группе.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Рассчитываем, что и белорусская сторона сделает то же самое. Потом уже мы проведем совместное заседание рабочей группы, где предметно распределим задачи для того, чтобы найти все развязки в рамках проекта [предложений по интеграции] для доклада президентам", — заявил Бабич.

Но судя по всему, президенты решили не ждать. В анонсе завтрашней встречи было прямо сказано, что Лукашенко и Путин обсудят, как придать эффективность «деятельности сформированной двусторонней группы».

Очевидно, лидеры примут какую-то повестку и режим работы для нового переговорного формата. Белорусский посол считает , что выход на некую новую программу по интеграции может занять полтора-два года, потому что «это сложные вопросы».

Условия Минска к углублению интеграции высказали и Лукашенко , и Семашко . В общих словах, эта позиция звучит так: мы готовы интегрироваться, но на равноправной основе. Если переходить на общую валюту, то с равным весом в принятии решений о ее эмиссии. Мы уже объясняли , почему этот аргумент был неприемлем для Москвы в начале 2000-х. Пока неясно, что может сделать его более убедительным сейчас.

На десерт — инфонаезды, транзит санкционки, евразийский лифт и признание виз

Еще несколько вопросов в отношениях Беларуси и России хоть и не являются сейчас самыми горячими, но поднимались обеими сторонами в последнее время. Если президенты решат или не смогут сдвинуть с места нефте-интеграционные проблемы, они могут дойти и до этих тем.

Во-первых, Лукашенко обещал поднять на встрече с Путиным информационный накат федеральных российских СМИ в середине января. Ведущий телеканала «Россия» Дмитрий Киселев в своем вечернем шоу заявил, что без интеграции Беларуси не будет. А на НТВ показали сюжет, в котором утверждали, что в Беларуси «нападают на людей за то, что они русские».

«Я иногда задаю этот вопрос сам себе, но сегодня скажу публично: неужели кое-кому в России Украины не хватает? Неужели надо обязательно создать проблему на ровном месте?» — возмущался тогда поведением российских СМИ тогда белорусский президент.

Судя по всему, поспорили стороны и на недавней встрече правительств стран ЕАЭС, но уже по другим темам. Российский премьер Дмитрий Медведев указал белорусскому коллеге Сергею Румасу на транзит санкционной продукции через территорию Беларуси. По словам главы Минэкономики РФ Максима Орешкина, Медведев «представил материалы белорусской стороне с конкретным указанием товара, компании, которая в этом задействована».



Фото: Reuters

Также Орешкин пожаловался на то, что «одна страна» тормозит многие переговоры в ЕАЭС и сравнил эту ситуацию с застрявшим лифтом.

— Есть одна страна, которая блокирует решение вопроса, поэтому обсуждение шло так долго, не по всем вопросам нашли консенсус, отложили их решение на более поздние сроки, поэтому здесь будем продолжать работать, — цитирует Орешкина РИА Новости .

Российский министр не стал уточнять, что это за страна, но намекнул, что ее позиция может быть вызвана проблемами в двусторонних отношениях. Но всем показалось, что речь и тут идет о Беларуси.

Наконец, подвисло подписание соглашения о признании виз, которое должно упростить жизнь иностранцам, путешествующим в Россию через Беларусь или обратно. Стороны два года обсуждали документ и он был готов к подписанию в декабре на союзном Совмине в Бресте, но Александр Лукашенко взял договор себе на ознакомление. Официальная позиция была такая: соглашение не прошло все внутригосударственные процедуры.

Президент обещал не затягивать с документом, и, если сторонам нужно будет показать хоть каике-то успехи по итогам сочинской встречи, они могут предъявить публике подписи под визовым соглашением. Иначе документу, скорее всего, придется ждать 2 апреля — Дня единения народов Беларуси и России, памятной даты интеграции, к которой стороны любят приурочить подписание каких-нибудь документов.