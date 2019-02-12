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«В приход Inditex вложили 10 млн долларов». Как дела у Dana Mall спустя два года после открытия
12.02.2019 09:09 — Новости Экономики | Tut.by
Минчане часто обсуждают множество полупустых торговых центров в городе, в которых нет ни людей, ни брендов. Мы же решили узнать, за счет чего другие ТЦ становятся успешными, как генерируют трафик и сколько вкладывают в развитие. Первым торговым центром, где мы задаем эти вопросы, стал Dana Mall, в котором появился первый в Беларуси магазин Zara. Сколько вложено в приход группы Inditex в страну, какое количество людей ежемесячно посещает ТЦ и какие новые магазины тут появятся — в материале TUT.BY.
Торгово-развлекательный центр Dana Mall открыли в январе 2017 года возле станции метро «Восток». ТРЦ занимает площадь около 100 тысяч квадратных метров, на которых разместилось более 200 магазинов и торговых точек. Управляет торговым центром компания «Дана Холдингс».
«Каждый месяц торговый центр посещает миллион человек»
Dana Mall — первый ТРЦ в Беларуси, где
— Кто-нибудь еще мог позволить себе такую смелость? Зато теперь под крышей торгового центра работают фирменные магазины брендов, известных во всем мире, — говорят там. Более того, некоторые бренды в Беларуси есть только в Dana Mall. Это, например, Massimo Dutti, Zara Home, OYSHO, Ouiksilver и другие.
Удачные наполнение и локация Dana Mall напрямую влияют на посещаемость торгового центра. По словам руководителя ТРЦ Найана Доши, ежемесячно в объект приходит около миллиона человек. В высокий сезон — еще больше. Например, в декабре 2018 года Dana Mall посетило около 1,3 миллиона человек, а за один вечер «черной пятницы» — 87 тысяч. По сравнению с январем прошлого года в этом январе посещаемость выросла на 25%.
К тому же этот посетитель вполне себе качественный. По словам Доши, около 40% гостей торгового центра выходят с покупкой. «Каждый второй или каждый третий что-то покупает», — уточняет руководитель.
Мы же отмечаем, что во многих торговых центрах львиная доля посетителей приходится только на супермаркет, и эти люди даже не заходят в зону фэшна или фудкорта. Но в Dana Mall таких только около 30%, утверждает руководство.
«Мы стараемся, чтобы все посетители были вовлечены»
Но приходят в ТРЦ не только за покупками. В Dana Mall есть развлечения, кинотеатр и фудкорт. Хватает и бесплатных мероприятий в атриуме.
— Мы стараемся, чтобы все посетители были вовлечены. Чтобы посещение торгового центра было для них более интересным. Например, минимум каждую неделю у нас выступают музыканты, — говорит руководитель.
Многие минчане также отметили и новогоднее оформление торгового центра. Согласно
— Оформление нашего торгового центра меняется минимум четыре раза в год — к каждому новому сезону. Ведь праздничное настроение покупателей — именно в мелочах, — объясняет Найан Доши.
Мыслями о покупателях в торговом центре объясняют и изменившиеся недавно
— Сейчас у нас бесплатны два первых часа парковки. Для посетителей кинотеатра Silver Screen при наличии билетов на сеанс время бесплатной парковки составит 4 часа. Плата за последующее время составляет 2 рубля в час. Согласно статистики, до момента запуска платного режима поток машин был 3,5−4 тысячи машин в сутки, а сейчас увеличился до 5,7 тысяч. А число посетителей торгового центра возросло на 5%, — рассказывают в Dana Mall.
Какие новые магазины и кафе появятся в Dana Mall
Что же касается новых брендов, то в конце марта — апреле в торговом центре заработает магазин немецкой молодежной одежды New Yorker на 1325 квадратных метров, а в июне — магазин «Спортмастер» на 1265 «квадратов». Они расположатся на втором этаже ТРЦ. А вот для H&M места в торговом центре не остается.
— Мы бы рады были видеть у себя H&M, но у нас, к сожалению, физически нет места. Мы заполнены на 99%. Но, возможно, в нашем новом проекте этот бренд появится, — говорит директор Dana Mall.
Зато немного места осталось на третьем этаже для расширения фудкорта, где недавно открылись «Гараж», «Паста Фреска» и «Прегго суши», а скоро появится Dount Box.
— Каждый этаж у нас разный, и, что самое главное, — люди есть на всех этажах, а не только на первом, как во многих торговых центрах, — говорят в «Дана Холдингс».
Мы же напоследок интересуемся: если уж торговый центр на таком подъеме, нет ли мыслей выгодно его продать? Ведь на минском рынке коммерческой недвижимости ходила информация, что Dana Mall могут «уступить» за 150 миллионов долларов.
— Мы считаем, что Dana Mall — лучший торговый центр в Минске, и в данный момент мы не думаем о продаже. Если мы заходим его продать, то мы об этом обязательно сообщим, — отвечает Найан Доши.
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Какое количество людей ежемесячно посещает Dana Mall и какие новые магазины тут появятся - в материале TUT.BY.
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