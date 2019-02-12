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В Беларуси отменяется дифференцированная плата за некоторые ЖКУ

12.02.2019 — Новости Экономики | Светлы шлях  
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В Беларуси отменяется дифференцированная плата за техническое обслуживание жилых домов, услуги водоснабжения, водоотведения, а также электрическую энергию в зависимости от объемов потребления. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 9 февраля 2019 года №81, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.
В Беларуси отменяется дифференцированная плата за некоторые ЖКУ
Фото из архива

Постановлением вводится новая группа потребителей электроэнергии, жилые помещения которых оборудованы отдельными приборами индивидуального учета расхода электроэнергии и стационарно установленными или встроенными приемниками электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения (при отсутствии централизованного тепло- и газоснабжения с платой за электроэнергию по установленным законодательством тарифам).

Предусмотрено, что начисление платы по субсидируемым тарифам будет производиться в отношении жилых помещений, в которых граждане зарегистрированы по месту жительства.

Также предусматривается перерасчет платы за ЖКУ в случае неправильного применения организацией тарифа на жилищно-коммунальную услугу с момента выявления данного факта (нарушения). Но перерасчет может быть не более чем за три месяца, если он влечет доначисление платы за ЖКУ за предыдущие периоды.

Порядок снятия показаний приборов индивидуального учета расхода коммунальных услуг дополнен случаем подключения к системе дистанционного съема показаний.

Предусматривается для проживающих по договорам найма жилого помещения в общежитии порядок платы за техническое обслуживание лифта, санитарное содержание вспомогательных помещений, возмещение расходов на электроэнергию, потребленную на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, в том числе лифтов, исходя из количества граждан, указанных в таких договорах.

БЕЛТА

 
 
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В Беларуси отменяется дифференцированная плата за техническое обслуживание жилых домов, услуги водоснабжения, водоотведения, а также электрическую энергию в...
 
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