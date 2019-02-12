В Беларуси реформируют систему бухучета и отчетности сектора госуправления

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12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси реформируют национальную систему бухгалтерского учета и отчетности сектора государственного управления. Концепция реформирования и план соответствующих мероприятий утверждены постановлением Совета Министров от 9 февраля 2019 года №82, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Главная цель реформирования системы бухгалтерского учета и отчетности - повышение качества и прозрачности информации о финансовом положении и результатах деятельности организаций сектора госуправления.

Концепцией предусмотрена разработка и внедрение единого плана счетов, интегрированного с бюджетной классификацией. Внедрять единый план счетов в практику ведения бухучета организаций предполагается в два этапа. На первом этапе планируется применение единого плана счетов на уровне отдельных госорганов и других бюджетных организаций в ходе пилотных проектов. На втором этапе предполагается внедрение единого плана счетов в практическую деятельность всех организаций сектора госуправления, имеющих статус бюджетных организаций.

Один из ключевых факторов эффективной реализации концепции - развитие кадрового потенциала. Повышение квалификации специалистов планируется организовывать с учетом максимального числа обучаемых, минимальных сроков обучения, обоснованных затрат для достижения результатов.-0-