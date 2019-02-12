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Приорбанк запустил круглосуточные платежи для юрлиц 

12.02.2019 10:11 — Новости Экономики | БДГ  
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Приорбанк предложил бизнесу совершать платежи мгновенно и круглосуточно. Такая возможность реализована для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при переводах пока только на текущие (расчетные) счета клиентов банка в белорусских рублях. 

Круглосуточные платежи появились в интернет-банке для бизнеса. Теперь их можно совершать по окончании банковского дня, то есть после 15.30, а также в выходные и праздники. До конца апреля 2019 года это можно делать бесплатно – комиссия взиматься не будет. 

Платежи исполняются не только круглосуточно, но и мгновенно – в течение минуты. Для этого при составлении поручения нужно выбрать признак «Срочно 24/7». В назначении платежа, как обычно, надо указать «оплата за…» со ссылкой на договор, акт, контракт или другой документ. Лимит на сумму мгновенного платежа отсутствует. 

Денежные средства, перечисленные мгновенным платежом, сразу же доступны получателю. Что важно, мгновенный платеж, который совершен вне операционного времени, отобразится в выписке по счету уже за следующий рабочий день. То есть если провести операцию в пятницу вечером, то увидеть ее можно будет в выписке за понедельник. При этом получатель мгновенного платежа может за счет поступивших денежных средств таким же образом рассчитываться со своими контрагентами в банке.

В будущем Приорбанк предложит в любое время суток перечислять средства на корпоративные карточки и счета физических лиц, например, при выплате зарплаты сотрудникам, имеющим карточки банка. Кроме того, летом станут доступны мгновенные платежи на счета клиентов других банков. 

«Мгновенные платежи предоставят юрлицам и ИП большие возможности по совершению операций и росту оборачиваемости средств. Теперь можно быть непривязанным к банковскому дню, а осуществлять транзакции тогда, когда это требуется или удобно. Это особенно актуально при ведении бизнеса со странами в других часовых поясах. Кроме того, возрастает скорость совершения платежей – получатель сразу же видит поступление средств от контрагента», – отметили в Приорбанке.

 
 
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Приорбанк предложил бизнесу совершать платежи мгновенно и круглосуточно. Такая возможность реализована для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей...
 
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