ЕС выделит больше миллиарда евро на модернизацию транспортной системы Беларуси

Евросоюз выделит почти 13 млрд евро на модернизацию транспортной системы стран «Восточного партнерства», сообщает Еврокомиссия. По данным Deutsche Welle , 1,2 млрд евро будут выделены Беларуси.

Инвестиционный план развития транспортной системы в странах «Восточного партнерства» (Азербайджан, Армения, Грузия, Украина, Беларусь и Молдова) общей стоимостью в 12,8 млрд евро призван дать новый импульс «Восточному партнерству».

План включает в себя около 100 отдельных проектов. Около половины проектов планируется реализовать до 2020 года, самые долгосрочные завершатся к 2030 году. Из 12,8 млрд евро 4,5 млрд будет выделено Украине, 3,5 млрд — Грузии, 1,2 млрд — Беларуси. Среди конкретных направлений инвестиций в Беларуси — план электрификации железной дороги Жлобин — Калинковичи.

Европейский план модернизации дорог в странах «Восточного партнерства» предполагает строительство новых автомобильных дорог и железнодорожных путей общей протяженностью почти 5 тыс. километров. На эту часть проекта организаторы намерены выделить 9,5 млрд евро. Остальные средства пойдут на строительство морских и речных портов, аэропортов, логистических центров.

Общая цель плана — присоединить шесть входящих в программу «Восточного партнерства» стран к Трансевропейской транспортной сети (TEN-T) — системе транспортных коридоров, призванной устранить пробелы в сообщении между странами внутри Евросоюза и на его границах.

«Усиление транспортных связей как внутри региона „Восточного партнерства“, так и между ним и ЕС может дать толчок экономическому росту и созданию рабочих мест», — отметила еврокомиссар по вопросам транспорта Виолетта Булк.

Эксперт брюссельского аналитического центра Bruegel Симоне Тальяпьетра называет инвестиционный план беспрецедентным: «Эта инициатива является первой такого рода, она отражает идею расширить (на страны „Восточного партнерства“ — DW.) традиционную для ЕС практику содействия развитию трансграничной инфраструктуры», — отметил он в беседе с Deutsche Welle.

Организаторы проекта рассчитывают на то, что более девяти миллиардов евро предоставят международные финансовые институты, в первую очередь — Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Около 700 миллионов евро должны будут внести шесть государств «Восточного партнерства», а еще три миллиарда хотят получить с помощью схемы «государственно-частное партнерство», предполагающей взаимодействие государственных и частных компаний для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях.