﻿ ЕС выделит больше миллиарда евро на модернизацию транспортной системы Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕС выделит больше миллиарда евро на модернизацию транспортной системы Беларуси

12.02.2019 11:10 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Евросоюз выделит почти 13 млрд евро на модернизацию транспортной системы стран «Восточного партнерства», сообщает Еврокомиссия. По данным Deutsche Welle, 1,2 млрд евро будут выделены Беларуси.

Инвестиционный план развития транспортной системы в странах «Восточного партнерства» (Азербайджан, Армения, Грузия, Украина, Беларусь и Молдова) общей стоимостью в 12,8 млрд евро призван дать новый импульс «Восточному партнерству».

План включает в себя около 100 отдельных проектов. Около половины проектов планируется реализовать до 2020 года, самые долгосрочные завершатся к 2030 году. Из 12,8 млрд евро 4,5 млрд будет выделено Украине, 3,5 млрд — Грузии, 1,2 млрд — Беларуси. Среди конкретных направлений инвестиций в Беларуси — план электрификации железной дороги Жлобин — Калинковичи.

Европейский план модернизации дорог в странах «Восточного партнерства» предполагает строительство новых автомобильных дорог и железнодорожных путей общей протяженностью почти 5 тыс. километров. На эту часть проекта организаторы намерены выделить 9,5 млрд евро. Остальные средства пойдут на строительство морских и речных портов, аэропортов, логистических центров.

Общая цель плана — присоединить шесть входящих в программу «Восточного партнерства» стран к Трансевропейской транспортной сети (TEN-T) — системе транспортных коридоров, призванной устранить пробелы в сообщении между странами внутри Евросоюза и на его границах.

«Усиление транспортных связей как внутри региона „Восточного партнерства“, так и между ним и ЕС может дать толчок экономическому росту и созданию рабочих мест», — отметила еврокомиссар по вопросам транспорта Виолетта Булк.

Эксперт брюссельского аналитического центра Bruegel Симоне Тальяпьетра называет инвестиционный план беспрецедентным: «Эта инициатива является первой такого рода, она отражает идею расширить (на страны „Восточного партнерства“ — DW.) традиционную для ЕС практику содействия развитию трансграничной инфраструктуры», — отметил он в беседе с Deutsche Welle.

Организаторы проекта рассчитывают на то, что более девяти миллиардов евро предоставят международные финансовые институты, в первую очередь — Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Около 700 миллионов евро должны будут внести шесть государств «Восточного партнерства», а еще три миллиарда хотят получить с помощью схемы «государственно-частное партнерство», предполагающей взаимодействие государственных и частных компаний для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях.

 
 
Ссылка на источник 133
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди конкретных направлений инвестиций в Беларуси - план электрификации железной дороги Жлобин - Калинковичи.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Приорбанк запустил круглосуточные платежи для юрлиц 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика