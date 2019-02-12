Беларусь рассматривает новые проекты в сотрудничестве с Италией - посол

Александр Гурьянов

Италия традиционно является одним из ключевых партнеров Беларуси в Европейском союзе. Товарооборот между странами в прошлом году вырос по сравнению с 2017-м на 15,2% до $912,7 млн. На минувшей неделе в Риме состоялась встреча на уровне руководства правительств Беларуси и Италии. И есть все предпосылки, чтобы отношения стран вышли на новый уровень. Перспективы для БМЗ, предложения итальянскому автопрому, интерес итальянской высокой моды к белорусскому льну - об экономике и человеческом измерении двусторонних отношений в интервью БЕЛТА рассказал посол Беларуси в Италии Александр Гурьянов.

- В Италии новые политические силы - как это отразилось на отношениях с Беларусью?

- Последние два-три года контакты с Италией развиваются интенсивно: 2016-й был переломным, состоялся визит Президента Беларуси в Италию, и это придало новый импульс нашему взаимодействию. Несмотря на некоторые паузы в интенсивности контактов в прошлом году в силу прежде всего внутренних политических кампаний в Италии, идет активизация политического диалога и экономического сотрудничества. Этому способствуют регулярные межминистерские контакты, особенно работа на уровне министерств иностранных дел и через посольства, благодаря чему в отношениях с Италией всегда сохранялось понимание и стабильный уровень доверия.

Визит премьер-министра Беларуси Сергея Румаса в Италию 6-8 февраля стал важным для двусторонней повестки событием - мы ожидали от итальянской стороны более активного встречного движения и получили его в результате поддержки инициативы визита и состоявшихся конструктивных переговоров.

Мы в принципе имеем хорошие отношения практически со всеми политическими движениями в Италии. Новое итальянское правительство и новые политические силы у власти (партия "Движение 5 звезд" и ее партнер по коалиции - партия "Лига") позитивно настроены по отношению к Беларуси. Логически все шло к встрече на уровне руководства правительств двух стран, чтобы сделать своеобразную "отсечку" в достигнутом и наметить новые пути взаимодействия с конкретным практическим эффектом для сторон.

- Каким был 2018 год для экономических отношений Беларуси и Италии?

- В 2018 году белорусско-итальянский товарооборот сохранил позитивную динамику и вырос еще на 15% (+20% в 2017 году). Что важно - растет и наш экспорт (на 26%), и импорт. Италия - очень большой, но одновременно и чрезвычайно конкурентный рынок. Чтобы работать здесь, надо знать, что и как продавать, а самое главное - настойчиво выявлять и занимать доступные товарные ниши.

В принципе, по многим направлениям, несмотря на схожесть производственного потенциала двух стран, мы конкурентны. Италия - один из лидеров по производству мебели, но в то же время мы за прошлый год практически с нуля увеличили почти до $10 млн продажи белорусской мебели и компонентов для мебели. Серьезно прирастают поставки лесоматериалов, фанеры, стекловолокна, калия, льняных тканей, синтетических нитей, кабелей, ну и, конечно, металлопродукции. При этом Италия для Белорусского металлургического завода не просто один из европейских рынков, а ключевое направление, где присутствуют возможности для развития производственной и технологической кооперации, совместной логистической системы, о чем говорят предложения итальянских компаний и правительства. К слову, расширение мощностей БМЗ проходило с участием итальянского оборудования, и Италия же стала одним из потребителей соответствующей новой продукции белорусского производителя.

В рамках так называемого инвестиционного импорта из Италии мы в целом покупаем многое необходимое для модернизации наших предприятий различных отраслей промышленности и сельского хозяйства. Мы четко видим, что сочетание цены и качества зачастую превосходит предложения других конкурентов. Важна и выгодная финансово-кредитная поддержка со стороны банков и специализированных институтов.

Товарооборот с Италией в 2014 году достигал $2 млрд, но почти половину этой суммы формировал экспорт наших нефтепродуктов. Сейчас рынок поменялся, большие объемы нефтепродуктов ушли в силу экономических факторов. Тем не менее, хочу отметить, что товарооборот, возможно, не такой, как в лучший год, но вместо продаж нескольких крупных позиций мы сейчас имеем экспорт 188 товарных групп, которые востребованы. Это результат диверсификации.

Хорошая тенденция - рост взаимной торговли услугами. За 2018 год оборот услуг вырос более чем на 50%, причем с приличным положительным сальдо для нас в отличие от торговли товарами. Здесь надо отдать должное авиакомпании "Белавиа", которая впервые в 2018 году опробовала схему ежедневных рейсов между Минском и Римом, активно работает также по маршруту Минск-Милан и по разнообразным чартерным программам. Летают не только белорусы на отдых - есть и обратная заполняемость с деловыми и туристическими поездками. Кстати, итальянцы на третьем месте по количеству иностранцев, воспользовавшихся безвизовым въездом в Беларусь через Национальный аэропорт Минск.

С введением безвиза мы закрыли генеральное консульство в Милане, но через другие механизмы сохраняем и даже расширяем присутствие в Италии: согласовано открытие двух почетных консульств, на севере и юге - в городе Брешиа (с консульским округом, включающим территории областей Ломбардия, Венето, Фриули-Венеция-Джулия и Трентино-Альто-Адидже) и городе Реджо-ди-Калабрия (с округом, охватывающим Калабрию и Сицилию).

Стабильно увеличивается объем прямых итальянских инвестиций в Беларуси. За 2017-2018 годы суммарно создано около 60 новых предприятий с итальянским капиталом (всего их сейчас уже 263). Интерес к нашему рынку растет, в том числе с учетом интеграционных процессов. Может, белорусский рынок сам по себе не такой емкий, но, как отмечают итальянцы, работать у нас проще, получая доступ ко всему единому рынку Евразийского экономического союза.

Италия также интересна нам как партнер для работы на рынках третьих стран. Мы получаем много предложений в Латинской Америке, Азии и Африке помочь развивать молокопереработку или создать пищевые производства. У нас есть опыт, но оборудование мы производим не все, и здесь итальянцы могут выступать партнерами.

И об этом шла речь на переговорах главы белорусского правительства с заместителем председателя итальянского Совета Министров Луиджи Ди Майо.

Кроме того, Италия предлагает нам развивать путем кооперации собственную производственную базу в Евросоюзе. Есть идеи посольства Беларуси в Италии и МИД в рамках практической экономической дипломатии, есть видение и инициативы наших итальянских коллег, которые мы должны совместить с реальной экономикой и интересами компаний, получив при необходимости поддержку двух правительств.

- Это касается возможной производственно-инвестиционной кооперации БМЗ в сотрудничестве с заводом армирующих материалов для шин в городе Фильине-Вальдарно?

- Да, такое предложение было озвучено итальянской стороной. Требуется всесторонне оценить риски и детально просчитать экономику. Фирма (о ней шла речь) в свое время была подразделением компании Pirelli, которая первая в Европе стала покупать белорусский металлокорд для производства шин. К слову, уже не первый год по широкой номенклатуре растут продажи БМЗ на итальянский рынок, формирующие около трети всего белорусского экспорта.

Нам подают идею, что БМЗ мог бы быть не только поставщиком/продавцом материалов, но и партнером по кооперации с собственным или совместным активом на территории Италии (а равно и Евросоюза). В наличии производственные и складские площади, персонал, выгодная логистика и соседние рынки Балкан, Ближнего Востока и Африки, где наша продукция востребована. Де-факто речь идет об апробировании новой формы внешнеэкономической деятельности белорусского производителя, в том числе для целей расширения номенклатуры и географии продаж.

Что касается других опций торгово-экономического сотрудничества с Италией, мы также целенаправленно работаем по текстильному направлению. Идеи посольства поддержал концерн "Беллегпром" и де-факто практически с нуля за 2018 год поставки льняных тканей приблизились к $1 млн. Сначала мы весьма осторожно оценивали возможности и потенциал, ведь итальянские ткани считаются эталоном, но нашли свой сегмент - лен. По итогам участия в серии специализированных выставок процесс пошел, помогло также общение и консультации с ассоциацией "Система моды Италии". Причем даже известные итальянские бренды высокого сегмента уже рассматривают закупки белорусских льняных тканей, выпускаемых на модернизированном Оршанском льнокомбинате.

В ходе визита премьер-министра Беларуси в Италию обсуждалась возможность прихода в Беларусь крупных игроков. В Италии, равно как и в наших двусторонних проектах, преобладает малый и средний бизнес, но с приходом на рынок Беларуси такого производителя, как, например, Fiat Chrysler, сразу появилась бы возможность, чтобы проект оброс сопутствующими производствами и кооперацией для получения новых рабочих мест как в Беларуси, так и в Италии. Площадки для таких инициатив в наличии - от территории итальянского промышленного округа в СЭЗ "Брест" до Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Как мы договорились, это станет предметом обсуждения второго заседания двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также темой для взаимодействия с итальянским агентством по продвижению за рубеж и интернационализации итальянских предприятий "ИЧЕ".

- Какие проекты в автопроме интересны Беларуси? Присутствует ли финансовая поддержка двусторонних инициатив?

- Мы изучали ряд направлений, в том числе возможность производства автозапчастей с прицелом на рынок ЕАЭС при участии Италии. Определенные наработки в этой части есть.

Италия на пространстве ЕАЭС и СНГ не присутствует в части автосборки. Плюс мы видим, что вокруг итальянских автопроизводителей сосредоточены многочисленные партнеры, которые занимаются компонентной базой и не только для автопрома Италии, что нам интересно. То же самое и в части грузовой, пассажирской и сельскохозяйственной техники. Надеемся, развитие наших предложений и таких проектов будет.

Стоит также отдельно сказать, что в отношениях с Италией сохраняется очень серьезная финансовая подпитка, несмотря на то, что все мы периодически испытываем потрясения, связанные с общемировыми кризисными явлениями. Италия в числе стран, чьи финансовые институты нас всегда поддерживали в развитии взаимной торговли и инвестиций: выстроены хорошие партнерские отношения на уровне банков, имеется полное содействие со стороны итальянского экспортно-кредитного агентства "САЧЕ". Беларусь стабильно остается среди наиболее дисциплинированных кредитополучателей и плательщиков. Кроме того, в целях дополнительной координации в ходе состоявшего визита правительственной делегации Беларуси в Италию впервые налажен прямой контакт на уровне двух министров финансов.

Дополнительно отмечу, все сферы белорусско-итальянского сотрудничества имеют самую положительную, исторически проверенную базу тесных человеческих контактов.

- Свою роль сыграло и сотрудничество в гуманитарной области?

- В гуманитарной сфере Италия - наш партнер №1. Мы благодарны за возможность для белорусских детей посещать эту страну после последствий аварии на Чернобыльской АЭС для отдыха, оздоровления и специализированного лечения.

У нас активно развиваются культурные, туристические и спортивные обмены. Кстати, в прошлом году итальянцы сами начали нас активно рекламировать на центральном телевидении и в интернете, когда обнаружили, что Италия, признанный лидер в агротуризме, вдруг оказалась на втором месте по темпам роста этого вида туризма после Беларуси.

Не скажу, что нет проблем. К счастью, и отчасти благодаря постоянному участию официальной и народной дипломатии, поддержанию диалога - это текущие, а не системные проблемы. На минувшей неделе на межмидовских консультациях на уровне заместителей министров, например, обсуждались отдельные случаи недобросовестного выполнения контрактных обязательств с обеих сторон, но это, как правило, всего 2-3 факта на 100 сделок. В любом случае мы обозначаем проблемы и понимаем, что механизм межправкомиссии (как раз предназначенный для их разрешения, а также для продвижения планов практического сотрудничества) должен работать. Поэтому в нынешнем году мы уже запланировали провести второе заседание комиссии в Риме вместе с двусторонним бизнес-форумом.

Резюмируя сказанное - у Беларуси и Италии традиционно хорошие контакты, которыми мы дорожим. На протяжении многих лет и особенно в последние годы мы это понимаем и стараемся этому соответствовать.

Итальянская сторона подтверждает это своим отношением и встречными действиями, доказывая, что Италия - друг Беларуси в Европейском союзе. А мы со своей стороны подтверждаем, что Беларусь - надежный и предсказуемый партнер Италии в Восточной Европе и ЕАЭС.

С итальянцами нам легче по многим позициям договариваться без дипломатических реверансов и долгих объяснений. Причем все это подкреплено регулярным диалогом на высоком уровне, взаимным доверием и уважением.

В международных и региональных объединениях у стран тоже очень плотный контакт. В 2018 году Италия председательствовала в ОБСЕ. Мы активно взаимодействовали в рамках итальянского председательства. В том числе в Минске прошла конференция ОБСЕ "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху". Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей принял участие в итоговом заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое состоялось в Милане. Хорошие контакты и в Центрально-Европейской Инициативе (ЦЕИ), где Италия также играет большую роль. В этой организации мы видим дополнительные возможности для активных двусторонних и многосторонних контактов при поддержке Италии и готовимся к продолжению плотного диалога с учетом итальянского председательства в ЦЕИ в этом году.

Помимо прочего, в 2019 году Италия и Беларусь еще будут вместе звучать в контексте ряда международных мероприятий. "Пламя мира" для II Европейских игр будем зажигать в Риме 3 мая, и по территории Италии пройдет часть эстафеты пламени, над чем белорусская дипломатия вместе с дирекцией II Европейских игр и Европейскими олимпийскими комитетами уже работает.

Рим,

БЕЛТА.-0-