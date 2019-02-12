Правительство утвердило порядок отнесения регионам к отстающим

Правительство Беларуси утвердило порядок отнесения административно-территориальных единиц к территориям, отстающим по уровню социально-экономического развития.

Согласно документу, районы и города областного подчинения определяются территориями, отстающими по уровню социально-экономического развития, на основе расчета интегрального показателя уровня социально-экономического развития для каждого региона.

Интегральный показатель рассчитывается для каждого региона поэтапно исходя из:

представленной облисполкомами информации об объеме собственных доходов консолидированных бюджетов районов и бюджетов городов областного подчинения;

официальной статистической информации по таким показателям как среднегодовая численность населения, численность занятых в экономике, выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, розничный товарооборот на душу населения.

Значение интегрального показателя для каждого региона не более 72 процентов является критерием отнесения регионов к территориям, отстающим по уровню социально-экономического развития.

Министерству экономики поручено в 2019 и 2020 годах проводить анализ уровня развития регионов на основании установленных критериев и ежегодно до 15 ноября представлять в Правительство согласованный с облисполкомами перечень территорий, отстающих по уровню социально-экономического развития.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2019 г. № 74 утвержден порядок отнесения административно-территориальных единиц к территориям, отстающим по уровню социально-экономического развития.

Согласно документу, районы и города областного подчинения определяются территориями, отстающими по уровню социально-экономического развития, на основе расчета интегрального показателя уровня социально-экономического развития для каждого региона, пишет Национальный правовой портал.

Интегральный показатель рассчитывается для каждого региона поэтапно исходя из:

представленной облисполкомами информации об объеме собственных доходов консолидированных бюджетов районов и бюджетов городов областного подчинения;

официальной статистической информации по таким показателям как среднегодовая численность населения, численность занятых в экономике, выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, розничный товарооборот на душу населения.

Значение интегрального показателя для каждого региона не более 72 процентов является критерием отнесения регионов к территориям, отстающим по уровню социально-экономического развития.

Министерству экономики поручено в 2019 и 2020 годах проводить анализ уровня развития регионов на основании установленных критериев и ежегодно до 15 ноября представлять в Правительство согласованный с облисполкомами перечень территорий, отстающих по уровню социально-экономического развития.