|
Правительство утвердило порядок отнесения регионам к отстающим
12.02.2019 11:54 — Новости Экономики | БДГ
Правительство Беларуси утвердило порядок отнесения административно-территориальных единиц к территориям, отстающим по уровню социально-экономического развития.
Согласно документу, районы и города областного подчинения определяются территориями, отстающими по уровню социально-экономического развития, на основе расчета интегрального показателя уровня социально-экономического развития для каждого региона.
Интегральный показатель рассчитывается для каждого региона поэтапно исходя из:
Значение интегрального показателя для каждого региона не более 72 процентов является критерием отнесения регионов к территориям, отстающим по уровню социально-экономического развития.
Министерству экономики поручено в 2019 и 2020 годах проводить анализ уровня развития регионов на основании установленных критериев и ежегодно до 15 ноября представлять в Правительство согласованный с облисполкомами перечень территорий, отстающих по уровню социально-экономического развития.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2019 г. № 74 утвержден порядок отнесения административно-территориальных единиц к территориям, отстающим по уровню социально-экономического развития.
Согласно документу, районы и города областного подчинения определяются территориями, отстающими по уровню социально-экономического развития, на основе расчета интегрального показателя уровня социально-экономического развития для каждого региона, пишет Национальный правовой портал.
Интегральный показатель рассчитывается для каждого региона поэтапно исходя из:
Значение интегрального показателя для каждого региона не более 72 процентов является критерием отнесения регионов к территориям, отстающим по уровню социально-экономического развития.
Министерству экономики поручено в 2019 и 2020 годах проводить анализ уровня развития регионов на основании установленных критериев и ежегодно до 15 ноября представлять в Правительство согласованный с облисполкомами перечень территорий, отстающих по уровню социально-экономического развития.
В декабре Александр Лукашенко подписал указ № 484 "Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2019 год".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Беларуси утвердило порядок отнесения административно-территориальных единиц к территориям, отстающим по уровню социально-экономического...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)