Модернизация из инновационного фонда. Как будут оздоравливать крупный государственный стройтрест

В январе Экономический суд Минска одобрил санацию ОАО «Трест Белтрансстрой», которое оказалось экономически несостоятельным пару лет назад. Процедура оздоровления одобрена на 18 месяцев. За это время государственный стройтрест надеется погасить большую часть долга (в том числе перед работниками) и выйти на рентабельную работу.



Фото: braslav-star.by

Напомним, в мае 2018 года суд возбудил в отношении «Треста Белтрансстрой» производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве), а летом открыл конкурсное производство.

В октябре состоялось заседание комиссии Министерства архитектуры и строительства, на котором был согласован план санации «Трест Белтрансстрой» (Госкомитету по имуществу принадлежит 59% акций общества, холдингу «Белстройцентр» Минстройархитектуры — 40,8%). И вот в начале года суд запустил процедуру оздоровления. Она подразумевает приостановку требований кредиторов по обязательствам «Треста Белтрансстрой» и снятие ареста на расчетные счета и имущество должника.

Согласно плану санации планируется поэтапное прекращение деятельности убыточных филиалов «Трест Белтрансстрой» в Минске, Барановичах и Гомеле, а также представительств в Туркменистане и Москве. Предлагается провести продажу «излишнего и неэффективно неиспользуемого имущества». В коммунальную собственность планируется передать объекты государственного жилого фонда (ранее сообщалось, что на балансе предприятия находятся 7 общежитий и 32 жилых дома). Кроме того, предлагается загрузить производственные мощности и согласовать механизм расчетов с поставщиками материалов.

В плане санации значится и модернизация производственных мощностей треста за счет средств Республиканского инновационного фонда (должны выделить на безвозмездной основе 16,9 млн рублей). Реализация этого проекта позволит увеличить экспортные поставки строительных конструкций, повысит спрос на продукцию и услуги. «Трест Белтрансстрой» также хочет построить несколько жилых домов на территории, где сейчас располагаются филиалы.

Управляющий треста Александр Мищук сказал TUT.BY, что процедура санации очень долго согласовывалась и утверждалась, но он надеется, что положение предприятия сможет улучшиться, если все пункты программы удастся реализовать. «Только строительство жилых домов может принести 12 млн долларов», — сказал он. Мищук подчеркнул, что средства инновационного фонда, если они будут выделены, направят на модернизацию предприятия, а не на расчеты с кредиторами.

В настоящее время общие требования кредиторов составляют 34 млн рублей. 900 тысяч рублей — это долги предприятия по зарплате 400 сотрудникам.

На конец санации сумма задолженности сократится до 14,9 млн рублей, прибыль от реализации составит 294,3 тысячи рублей. Рентабельность продаж — 2,8%, чистая прибыль — 566,9 тысячи рублей, говорится в плане санации.

Управление строительства № 101, на базе которого появилось ОАО «Трест Белтрансстрой», было сформировано приказом наркома путей сообщения в 1940 году для усиления транспортных связей на северо-западе СССР. За прошедшее время предприятие и его филиалы соорудили много разных дорог, мостов, путепроводов, железнодорожных и автовокзалов, аэродромов, банковских комплексов, социальных объектов, а также более 1,3 млн кв. м жилья.

В последние годы топ-менеджеры из системы треста действительно засветились в криминальных хрониках. В апреле 2016-го был задержан главный инженер СМП № 667 ОАО «Трест Белтрансстрой» при получении взятки в 10 тыс. долларов. Он «закрывал глаза» на поставку некачественных строительных материалов. За содеянное мужчина был приговорен к 8,5 года лишения свободы с конфискацией имущества. В 2017 году был осужден бывший начальник СМП № 715, который использовал подчиненных для выполнения работ в личных целях.