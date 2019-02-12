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Президент назначил нового посла в Польше и расширил сферу ответственности других дипломатов
12.02.2019 12:20 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко 12 февраля рассмотрел кадровые вопросы. Об этом
Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Королевстве Испания и по совместительству постоянным представителем Беларуси при Всемирной туристской организации назначен Павел Пустовой.
Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Польше назначен Владимир Чушев.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Австрии, постоянный представитель Беларуси при международных организациях в Вене Елена Купчина будет также представлять интересы страны в Словении, в ОБСЕ.
Расширена сфера ответственности Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Венгрии и по совместительству в Боснии и Герцеговине Александра Пономарева и Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Японии Руслана Есина. Первый назначен послом по совместительству в Хорватии, второй — по совместительству в Австралии и Новой Зеландии.
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Австрии, постоянный представитель Беларуси при международных организациях в Вене Елена Купчина будет также...
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