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Лукашенко назначил двух помощников и заместителя управляющего делами президента

12.02.2019 12:16 — Новости Экономики | Tut.by  
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Во вторник, 12 февраля президент Беларуси произвел ряд кадровых назначений. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Он назначил двух помощников президента. Виталий Прима стал помощником президента Беларуси — инспектором по городу Минску. Анатолий Маркевич назначен помощником президента Беларуси — инспектором по Брестской области.

Виталий Прима ранее занимал пост посла Беларуси в Индии. Анатолий Маркевич был до недавних пор председателем Новогрудского райисполкома.

Александр Лукашенко также назначил Андрея Свиридова заместителем управляющего делами президента Беларуси. Ранее Андрей Свиридов работал председателем комитета экономики Гродненского облисполкома.

 
Теги: Минск
 
 
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Он назначил двух помощников президента. Виталий Прима стал помощником президента Беларуси - инспектором по городу Минску. Анатолий Маркевич назначен помощником...
 
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