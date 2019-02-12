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Лукашенко назначил двух помощников и заместителя управляющего делами президента
12.02.2019 12:16 — Новости Экономики | Tut.by
Во вторник, 12 февраля президент Беларуси произвел ряд кадровых назначений. Об этом
Он назначил двух помощников президента. Виталий Прима стал помощником президента Беларуси — инспектором по городу Минску. Анатолий Маркевич назначен помощником президента Беларуси — инспектором по Брестской области.
Виталий Прима ранее занимал пост посла Беларуси в Индии. Анатолий Маркевич был до недавних пор председателем Новогрудского райисполкома.
Александр Лукашенко также назначил Андрея Свиридова заместителем управляющего делами президента Беларуси. Ранее Андрей Свиридов работал председателем комитета экономики Гродненского облисполкома.
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Он назначил двух помощников президента. Виталий Прима стал помощником президента Беларуси - инспектором по городу Минску. Анатолий Маркевич назначен помощником...
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