Bosch выкупил долю партнера в предприятии по производству электродвигателей EM-motive

Bosch стал единоличным владельцем EM-motive – одного из самых успешных производителей электродвигателей в Европе. Bosch и Daimler создали EM-motive GmbH как совместное предприятие с равными долями владения в 2011 году.

С тех пор там было произведено около 450 000 электродвигателей. «Для Bosch приобретение EM-motive стало следующим логическим шагом на пути достижения лидерства на рынке электромобильности. Для нас это возможность расширить свое присутствие на рынке», – комментирует д-р Штефан Хартунг, член правления Robert Bosch GmbH и председатель подразделения Mobility Solutions.

Создавая совместное предприятие, Bosch оставил за собой право на приобретение акций. Таким образом, полное поглощение уже было предусмотрено соглашением о совместном предприятии. Изменение структуры собственности не окажет непосредственного влияния на примерно 340 сотрудников EM-motive, работающих сейчас в Штутгарте и Хильдесхайме, Германия.

«Электродвигатели, произведенные предприятием, используются в автомобилях Daimler, Porsche, Fiat, Volvo, Peugeot, StreetScooter и других. Через поглощение Bosch прежде всего намерен привлечь новых клиентов на быстро растущем мировом рынке», – говорит д-р Матиас Пиллин, член высшего руководства Powertrain Solutions, отвечающий за сегмент рынка электромобилей. Существующая компания EM-motive GmbH станет частью Robert Bosch GmbH. Приобретение акций подлежит утверждению антимонопольными органами.

Обе стороны договорились не раскрывать цену сделки или какие-либо дополнительные детали поглощения. Совместное предприятие EM-motive было создано, чтобы оба партнера смогли на выгодных условиях начать производство электродвигателей: учитывая изначально небольшие размеры партий продукции, обе компании смогли разделить высокие капитальные затраты на разработку и производство электродвигателей. В результате Bosch и Daimler смогли начать производство электродвигателей на раннем этапе развития сегмента.

Двигатель является ключевым компонентом электрического силового агрегата. Чем эффективнее он работает, тем меньше энергии потребляет, что означает не только больший запас хода, но и значительно более низкие эксплуатационные расходы. Сейчас в бизнесе в сфере электромобильности наблюдается интенсивный рост, и к началу следующего десятилетия этот сегмент превратится в массовый рынок.