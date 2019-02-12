«Стратегические приоритеты меняются». С чем Банк БелВЭБ решил пойти в розницу

Банк БелВЭБ уходит от традиционного имиджа корпоративного банка, ориентированного на крупные проекты, рассказал в комментарии TUT.BY зампред правления Банка БелВЭБ Анатолий Павлович.



Фото: пресс-служба банка

«Руководство банка и акционеры решили несколько изменить стратегию и обратить большее внимание на малый и микро бизнес и розницу, обслуживание физических лиц», — отметил Павлович.

«Мы делаем очень большую работу внутри банка для того, чтобы стать более заметным и значимым игроком на розничном рынке. Мы запланировали и последовательно осуществляем целый ряд стратегических и продуктовых инициатив: заметно переделали предложение по зарплатным проектам, первыми на рынке сделали плату за зачисление средств в размере 1 рубль вне зависимости от величины фонда оплаты труда, оживили работу в области карточных продуктов, запустили карту для покупок Diva, представили линейку travel-карт. Мы более агрессивно играем на маркетинговом поле, активная клиентская база растет. Плюс как и все банки мы занимаемся цифровой трансформацией — сделали онлайн-рассрочку, онлайн-кредитование. Наша роль на розничном рынке будет расти — это приоритетная стратегическая задача», — подчеркнул Анатолий Павлович.

Он заверил, что Банк БелВЭБ был и остается весьма активным и на рынке розничного кредитования. «В 2017 году объемы кредитования физлиц у нас выросли в два раза, в 2018-м — почти на 60%. В этом году хотелось бы вырасти процентов на 40−50. Это сложно в условиях ограничения ликвидности на рынке и сдерживания розничного кредитования», — признал зампред.

«Да, мы как и другие белорусские банки приостановили выдачу кредитов на покупку недвижимости — но мы были последними, кто это сделал. Мы не приостанавливали потребительское кредитование, кредитование недвижимости в рамках 240 указа для многодетных семей. Ни в коем случае мы не приостанавливали и не планируем приостанавливать кредитование в рамках партнерских программ с застройщиками. Если партнеры вошли с нами в эту воду, это будет последнее, что мы приостановим», — подчеркнул Павлович.

Анатолий Павлович обратил внимание на отмену регулирования Нацбанком предельных ставок, и замену этой меры новым коэффициентом. «Будем подстраиваться. Я какого-то негатива от этого перехода не ожидаю. Пока мы методики расчетов не видели, это все будет известно уже в этом месяце. Все системообразующие банки находятся в одних условиях, на одном поле», — сказал он.

Как ранее сообщалось, для усиления работы процентного канала Нацбанк отменяет рекомендации по предельным процентным ставкам, которыми он активно пользовался в период высоких инфляционных ожиданий. При этом для ограничения системных рисков в 2019 году действующий инструментарий дополнят новым инструментом — расчетной величиной стандартного риска. Показатель будет рассчитываться на основе значений процентных ставок системно значимых банков и «отражать пороговое значение процентных ставок по операциям, ассоциирующимся с умеренным уровнем риска». «Превышение расчетной величины стандартного риска тем или иным банком, осознанно реализующим высокорисковую бизнес-модель или допускающим недобросовестную конкуренцию, повлечет за собой повышение размера отчислений в фонд обязательных резервов, повышение размера требований к капиталу и формированию специальных резервов», — предупреждает Нацбанк.

В феврале Банк БелВЭБ представил линейку travel-карт Visa Rewards Travel , Visa Gold Travel , а также Visa Signature Travel . «Путешествующих людей становится больше, и Беларусь не стоит в стороне от этих процессов. И у нашего банка существенно выше доля выезжающих за рубеж, чем в среднем по рынку — кратно выше», — отметил Павлович. По картам предусмотрен, к примеру, cashback во всех магазинах Duty Free, а также услуга «Автопомощь», привязанная не как обычно, к машине, а к клиенту — то есть помощь можно получить, столкнувшись с проблемой в машине супруга, друга и т.д.