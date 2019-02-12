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«Сказано лыжи сделать - делайте». Президент дал наставления новым назначенцам
12.02.2019 15:30 — Новости Экономики | Tut.by
Необходимо оперативно вникнуть в существующие проблемы и так же оперативно решать их. Об этом Александр Лукашенко заявил 12 февраля во время рассмотрения кадровых вопросов. Слова президента приводит пресс-служба главы государства.
Касаясь социального аспекта, Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси очень многое сделано для нормальной жизни людей. «Нужно продолжить в этом направлении начиная от агрогородков и заканчивая городом-героем Минском. Всем задачи поставлены президентом, рассказано, где, что строить и как благоустраивать улицы, где посадить какое дерево и т.д.», — сказал глава государства.
Про столицу и регионы
Обращаясь к Виталию Приме, назначенному помощником президента — инспектором по Минску, Александр Лукашенко отметил, что в столице хватает проблем. Он поручил «четко, непредвзято посмотреть на Минск, прежде всего на кадры, и увидеть проблемы, которые нужно решить». Своеобразным экзаменом для столицы станет проведение двух крупнейших международных спортивных мероприятий — II Европейских игр и легкоатлетического матча Европа — США.
Сергею Федченко, новому председателю Новогрудского райисполкома, глава государства поручил обратить особое внимание на промышленность. «Новогрудок — это очень важный регион и с исторической точки зрения, и экономически», — подчеркнул Александр Лукашенко. Он выразил уверенность, что новому руководителю будет несложно вникнуть в проблемы вверенного ему района.
Виктор Ребковец был согласован на должность председателя Кличевского райисполкома. Президент пообещал побывать в Кличеве, назвав регион непростым. «Встретимся в этом году и посмотрим на то, что вы там сделали, что можете сделать, а в чем, может быть, надо и помочь», — сказал глава государства.
Про Польшу и Испанию
Назначая Владимира Чушева чрезвычайным и полномочным
При этом глава государства ориентировал нового посла на то, чтобы он доводил национальные интересы до польской стороны. «Это не чужой нам народ», — напомнил Александр Лукашенко. Он отметил, что между белорусами и поляками есть взаимопонимание. «Никаких угроз от нас они пусть не ждут. Но это не значит, что если они будут бряцать оружием, то мы будем спокойно на это смотреть. В том числе учитывая нашу совместную белорусско-российскую группировку на этом направлении», — сказал президент.
Говоря о развитии сотрудничества с Испанией, президент отметил, что считает недостаточной работу с этой страной. Павлу Пустовому, назначенному послом Беларуси в Испании и по совместительству постоянным представителем Беларуси при Всемирной туристской организации, предстоит, по словам президента, «заложить прочный фундамент отношений». «Это интересная страна, и думаю, что два-три года — и мы полмиллиарда товарооборот должны иметь», — сказал глава государства.
Про управделами президента
Обращаясь к
«В свое время собрали по всей стране проблемные предприятия, и с ними надо работать, — сказал Александр Лукашенко. — Главное, чтобы была дисциплина, ответственность».
«Закручивайте гайки как следует и действуйте», — заявил президент.
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Обращаясь к Виталию Приме, назначенному помощником президента - инспектором по Минску, Александр Лукашенко отметил, что в столице хватает проблем. Он поручил...
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