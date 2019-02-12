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«Сказано лыжи сделать - делайте». Президент дал наставления новым назначенцам

12.02.2019 15:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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Необходимо оперативно вникнуть в существующие проблемы и так же оперативно решать их. Об этом Александр Лукашенко заявил 12 февраля во время рассмотрения кадровых вопросов. Слова президента приводит пресс-служба главы государства.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Касаясь социального аспекта, Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси очень многое сделано для нормальной жизни людей. «Нужно продолжить в этом направлении начиная от агрогородков и заканчивая городом-героем Минском. Всем задачи поставлены президентом, рассказано, где, что строить и как благоустраивать улицы, где посадить какое дерево и т.д.», — сказал глава государства.

Про столицу и регионы

Обращаясь к Виталию Приме, назначенному помощником президента — инспектором по Минску, Александр Лукашенко отметил, что в столице хватает проблем. Он поручил «четко, непредвзято посмотреть на Минск, прежде всего на кадры, и увидеть проблемы, которые нужно решить». Своеобразным экзаменом для столицы станет проведение двух крупнейших международных спортивных мероприятий — II Европейских игр и легкоатлетического матча Европа — США.

Сергею Федченко, новому председателю Новогрудского райисполкома, глава государства поручил обратить особое внимание на промышленность. «Новогрудок — это очень важный регион и с исторической точки зрения, и экономически», — подчеркнул Александр Лукашенко. Он выразил уверенность, что новому руководителю будет несложно вникнуть в проблемы вверенного ему района.

Виктор Ребковец был согласован на должность председателя Кличевского райисполкома. Президент пообещал побывать в Кличеве, назвав регион непростым. «Встретимся в этом году и посмотрим на то, что вы там сделали, что можете сделать, а в чем, может быть, надо и помочь», — сказал глава государства.

Про Польшу и Испанию

Назначая Владимира Чушева чрезвычайным и полномочным послом в Польше, Александр Лукашенко отметил, что дипломату должна быть известна специфика двусторонних отношений. «Не скажу, что они без проблем. Их хватает. Но все они абсолютно решаемы. И для этого надо сделать все, потому что предстоящие годы для белорусско-польских отношений будут определяющими на большую перспективу», — подчеркнул президент.

При этом глава государства ориентировал нового посла на то, чтобы он доводил национальные интересы до польской стороны. «Это не чужой нам народ», — напомнил Александр Лукашенко. Он отметил, что между белорусами и поляками есть взаимопонимание. «Никаких угроз от нас они пусть не ждут. Но это не значит, что если они будут бряцать оружием, то мы будем спокойно на это смотреть. В том числе учитывая нашу совместную белорусско-российскую группировку на этом направлении», — сказал президент.

Говоря о развитии сотрудничества с Испанией, президент отметил, что считает недостаточной работу с этой страной. Павлу Пустовому, назначенному послом Беларуси в Испании и по совместительству постоянным представителем Беларуси при Всемирной туристской организации, предстоит, по словам президента, «заложить прочный фундамент отношений». «Это интересная страна, и думаю, что два-три года — и мы полмиллиарда товарооборот должны иметь», — сказал глава государства.

Про управделами президента

Обращаясь к новому заместителю управляющего делами президента Андрею Свиридову, Александр Лукашенко обратил внимание на то, что Управление делами — многопрофильная структура, предприятия и организации которой занимаются самыми различными направлениями деятельности. «Вам предстоит вместе с управляющим делами огромная работа, — отметил президент. — Железная должна быть дисциплина и результат. Сказано лыжи сделать — делайте, у вас есть предприятие. Сказано землю копать — надо копать и хлеб возделывать. Я понимаю, что вы занимаетесь всем — от молока, коров до туристических вопросов».

«В свое время собрали по всей стране проблемные предприятия, и с ними надо работать, — сказал Александр Лукашенко. — Главное, чтобы была дисциплина, ответственность».

«Закручивайте гайки как следует и действуйте», — заявил президент.

 
Теги: Минск
 
 
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Обращаясь к Виталию Приме, назначенному помощником президента - инспектором по Минску, Александр Лукашенко отметил, что в столице хватает проблем. Он поручил...
 
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