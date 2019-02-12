﻿ По фактам вандализма в Куропатах возбуждено два уголовных дела. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По фактам вандализма в Куропатах возбуждено два уголовных дела

12.02.2019 16:23 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

По фактам вандализма на месте массовых захоронений жертв сталинских репрессий — в урочище Куропаты под Минском — возбуждено два дела по ч. 1 ст. 344 УК (умышленные уничтожение либо повреждение историко-культурных ценностей). Об этом, отвечая на вопрос БелаПАН, на пресс-конференции в Минске 12 февраля сообщил прокурор Минской области Олег Лаврухин.

По его словам, 15 января дело возбуждено из-за повреждения «Крыжа пакуты» («Креста страдания»), 5 февраля — из-за почти полного уничтожения неизвестными мемориальной скамьи, установленной во время визита в 1994 году президента США Билла Клинтона.

«Мы осуществляем мониторинг вообще любой ситуации, которая происходит на территории области, в первую очередь касающейся правоохранительной деятельности. Куропаты в данном случае не исключение. Безусловно, то, что там происходит, всегда попадает в сводки, которые ежедневно ложатся на стол прокурору района, мне и моим заместителям», — отметил прокурор.

«Есть два таких повреждения. Возбуждены уголовные дела. Поэтому не надо говорить, что здесь какое-то противостояние между активистами или протестующими, как угодно можно их назвать, и системой государственных органов. Если эти факты имеют место, значит, по ним заводятся уголовные дела. Есть акт вандализма — это уголовно наказуемое деяние. Другое дело, найдем или не найдем преступника — это работа следствия, тех же оперативников», — заявил Лаврухин.

Прокурор также сообщил, что за последнее время шесть человек привлечены к ответственности по ч. 3 ст. 19 КоАП (нарушение порядка и условий выполнения работ на историко-культурных ценностях либо совершение действий, создающих угрозу историко-культурным ценностям) — за установку в Куропатах новых крестов; по одному из эпизодов производство прекращено.

«Давайте будем последовательны. Если мы говорим, что это историко-культурное наследие, то существует действующее законодательство, тот же Кодекс о культуре, статьи которого гласят, что любые работы на подобных объектах должны согласовываться, — пояснил прокурор столичной области. — Если это наше белорусское наследие, с одной стороны, и с вандализмом будем бороться, но, наверное, и со стороны активистов не надо нарушать [законы]. Что ни говори, это страницы нашей истории. Подобных Куропатам мест только по Минску порядка десяти, а по Беларуси — вообще более 120».

При этом Лаврухин подчеркнул, что представители государственных органов не против того, чтобы активисты обновляли кресты в урочище, однако для этого нужно получать соответствующие разрешения в Минкультуры.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 136
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По его словам, 15 января дело возбуждено из-за повреждения «Крыжа пакуты» («Креста страдания»), 5 февраля - из-за почти полного уничтожения неизвестными мемориальной...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Ситуация напряженная, но решаемая». В 2019 году деревообработка должна вернуть 234 млн евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика