По фактам вандализма в Куропатах возбуждено два уголовных дела

По фактам вандализма на месте массовых захоронений жертв сталинских репрессий — в урочище Куропаты под Минском — возбуждено два дела по ч. 1 ст. 344 УК (умышленные уничтожение либо повреждение историко-культурных ценностей). Об этом, отвечая на вопрос БелаПАН, на пресс-конференции в Минске 12 февраля сообщил прокурор Минской области Олег Лаврухин.

По его словам, 15 января дело возбуждено из-за повреждения «Крыжа пакуты» («Креста страдания»), 5 февраля — из-за почти полного уничтожения неизвестными мемориальной скамьи, установленной во время визита в 1994 году президента США Билла Клинтона.

«Мы осуществляем мониторинг вообще любой ситуации, которая происходит на территории области, в первую очередь касающейся правоохранительной деятельности. Куропаты в данном случае не исключение. Безусловно, то, что там происходит, всегда попадает в сводки, которые ежедневно ложатся на стол прокурору района, мне и моим заместителям», — отметил прокурор.

«Есть два таких повреждения. Возбуждены уголовные дела. Поэтому не надо говорить, что здесь какое-то противостояние между активистами или протестующими, как угодно можно их назвать, и системой государственных органов. Если эти факты имеют место, значит, по ним заводятся уголовные дела. Есть акт вандализма — это уголовно наказуемое деяние. Другое дело, найдем или не найдем преступника — это работа следствия, тех же оперативников», — заявил Лаврухин.

Прокурор также сообщил, что за последнее время шесть человек привлечены к ответственности по ч. 3 ст. 19 КоАП (нарушение порядка и условий выполнения работ на историко-культурных ценностях либо совершение действий, создающих угрозу историко-культурным ценностям) — за установку в Куропатах новых крестов; по одному из эпизодов производство прекращено.

«Давайте будем последовательны. Если мы говорим, что это историко-культурное наследие, то существует действующее законодательство, тот же Кодекс о культуре, статьи которого гласят, что любые работы на подобных объектах должны согласовываться, — пояснил прокурор столичной области. — Если это наше белорусское наследие, с одной стороны, и с вандализмом будем бороться, но, наверное, и со стороны активистов не надо нарушать [законы]. Что ни говори, это страницы нашей истории. Подобных Куропатам мест только по Минску порядка десяти, а по Беларуси — вообще более 120».

При этом Лаврухин подчеркнул, что представители государственных органов не против того, чтобы активисты обновляли кресты в урочище, однако для этого нужно получать соответствующие разрешения в Минкультуры.