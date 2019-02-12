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ПДП по Сельхозпоселку изменен — дома сносить не будут. Но это не касается 29 адресов
12.02.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
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Напомним, Сельхозпоселок расположен в Советском районе Минска, в границах улиц Беды, Некрасова, Халтурина и Олешева. В основном здесь представлена индивидуальная застройка, где рядом с ветхими домами были построены вполне современные коттеджи.
В 2015 году было решено снести 600 частных домов на данной территории, застроив это место многоэтажками, школами и детскими садами. Жители в основной своей части выступали против такого проекта детального планирования (ПДП). В конце 2018 года инициативная группа обратилась к новому председателю Мингорисполкома Анатолию Сиваку с просьбой оставить жителей Сельхозпоселка в покое .
По результатам встреч в Мингорисполкоме приняли решение не трогать частный сектор в Сельхозпоселке и принять новый ПДП на эту территорию. Однако небольшую часть домов в границах улиц Беды — 1-й Поселковой — Восточной и 1-й Базисной снести все же нужно – участок уже продан компании ООО «ТЕНКинвест». Они
Получить какую-либо информацию о планах Мингорисполкома оказалось довольно сложно. В Комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома отказались от комментариев, сославшись на пресс-службу. Пресс-служба Мингорисполкома долгое время пребывала в неведении относительно дальнейших планов и разработок по Сельхозпоселку.
Только сегодня удалось получить комментарий от Администрации Советского района. Там подтвердили, что по Сельхозпоселку был разработан новый ПДП, но какой именно — им пока неизвестно. Сейчас остается ждать официального ответа главного архитектора Минска Павла Лучиновича.
Портал Realt.by будет следить за этой ситуацией.
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Не так давно на TUT.by появилась информация о том, что Сельхозпоселок все же сносить не будут. Мингорисполком внял просьбам инициативной группы жителей...
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