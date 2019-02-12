﻿ ПДП по Сельхозпоселку изменен — дома сносить не будут. Но это не касается 29 адресов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ПДП по Сельхозпоселку изменен — дома сносить не будут. Но это не касается 29 адресов

12.02.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Не так давно на TUT.by появилась информация о том, что Сельхозпоселок все же сносить не будут. Мингорисполком внял просьбам инициативной группы жителей Сельхозпоселка и решил изменить ПДП в пользу существующей застройки. Журналист Realt.by разбиралась в ситуации.

Напомним, Сельхозпоселок расположен в Советском районе Минска, в границах улиц Беды, Некрасова, Халтурина и Олешева. В основном здесь представлена индивидуальная застройка, где рядом с ветхими домами были построены вполне современные коттеджи.

ПДП по Сельхозпоселку изменен — дома сносить не будут. Но это не касается 29 адресов
ПДП по Сельхозпоселку изменен — дома сносить не будут. Но это не касается 29 адресов

В 2015 году было решено снести 600 частных домов на данной территории, застроив это место многоэтажками, школами и детскими садами. Жители в основной своей части выступали против такого проекта детального планирования (ПДП). В конце 2018 года инициативная группа обратилась к новому председателю Мингорисполкома Анатолию Сиваку с просьбой оставить жителей Сельхозпоселка в покое .  

По результатам встреч в Мингорисполкоме приняли решение не трогать частный сектор в Сельхозпоселке и принять новый ПДП на эту территорию. Однако небольшую часть домов в границах улиц Беды — 1-й Поселковой — Восточной и 1-й Базисной снести все же нужно – участок уже продан компании ООО «ТЕНКинвест». Они планируют построить здесь жилой комплекс на 500 квартир, а также многоуровневый паркинг со встроенными объектами торгового и общественного назначения.

Получить какую-либо информацию о планах Мингорисполкома оказалось довольно сложно. В Комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома отказались от комментариев, сославшись на пресс-службу. Пресс-служба Мингорисполкома долгое время пребывала в неведении относительно дальнейших планов и разработок по Сельхозпоселку.

Только сегодня удалось получить комментарий от Администрации Советского района. Там подтвердили, что по Сельхозпоселку был разработан новый ПДП, но какой именно — им пока неизвестно. Сейчас остается ждать официального ответа главного архитектора Минска Павла Лучиновича.

ПДП по Сельхозпоселку изменен — дома сносить не будут. Но это не касается 29 адресов
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не так давно на TUT.by появилась информация о том, что Сельхозпоселок все же сносить не будут. Мингорисполком внял просьбам инициативной группы жителей...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика