Максимум 16,1% годовых. Какие кредиты на недвижимость остались в белорусских банках

На фоне новостей о приостановлении кредитования недвижимости «БПС-Сбербанком» и ограничения кредитования недвижимости «Беларусбанком» портал Realt.by собрал информацию по кредитам, которые остались сейчас. Проценты, условия выдачи, максимальные суммы в самых крупных банках страны — в нашем материале.

ОАО «Беларусбанк»

ОАО «Беларусбанк» на данный момент предоставляет кредиты на строительство, покупку и реконструкцию жилья. Однако это касается только первичного рынка.

На приобретение новостройки ОАО «Беларусбанк» готов выдать кредит сроком до 20 лет под 16% годовых (СР+6 п.п.). Максимальный размер кредита рассчитывается в пределах платежеспособности заявителя и не может превышать 90% от стоимости жилого помещения, определенного договором купли-продажи. Однако можно получить в кредит и 100% стоимости объекта, если у заявителя есть возможность воспользоваться Указом №240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений». В таком случае заявитель оформит 2 кредита (льготный и на общих условиях).

При расчете максимальной суммы кредитования учитывается доход только кредитополучателя. Коэффициент платежеспособности — 0,4. Это значит, что если условно принять весь доход заявителя как 10 частей, то ежемесячные выплаты по кредиту должны составлять не более 4 частей.

Уплата основного долга осуществляется равными долями после истечения 18 месяцев со дня заключения кредитного договора. Оплачивать проценты нужно будет со следующего месяца после получения кредита. При этом оплата процентов рассчитывается от фактического остатка задолженности. То есть если заявитель захочет досрочно погасить кредит, то процент по кредиту будет высчитываться из оставшейся суммы.

В случае если заявитель хочет купить жилье напрямую у застройщика-партнера банка, то он может воспользоваться программой «Ипотека с нами». В этой программе участвуют Dana Holdings, ОАО «Бобруйский ДСК», ООО «Стройформула», ООО «Трайпл».

Если сумма кредита не превышает Br100 тысяч, то форма обеспечения возврата средств — поручительство или залог имущества кредитополучателя, которое находится в собственности на данный момент. Если сумма свыше Br100 тысяч, то речь будет идти о поручительстве и залоге приобретаемого имущества (фактически это ипотека).

Кредитование приобретения недвижимости на вторичном рынке приостановлено по 28 февраля 2019 года. Субсидирование жилья по Указу №240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений» осуществляется под 13% сроком на 20 лет. Однако здесь важным условием является наличие решения местного исполнительного комитета о предоставлении льготного кредита.

ОАО «Белагропромбанк»

«Белагропромбанк» предоставляет кредит на приобретение либо строительство недвижимости под 16% сроком на 20 лет. То есть для квартир на первичном и вторичном рынке процент по кредиту будет одинаковый. Ставка плавающая и зависит от ставки рефинансирования. Это значит, что при повышении ставки рефинансирования будет увеличен и процент, под который будет кредитоваться оставшаяся сумма.

Банк предоставит в кредит не более 90% от стоимости помещения. При желании сотрудники контакт-центра готовы рассчитать, какую сумму может получить заявитель в зависимости от его дохода.

Субсидирование жилья по Указу №240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений» осуществляется под 13% сроком на 20 лет. Партнерских программ с застройщиками у «Белагропромбанка» на данный момент нет.