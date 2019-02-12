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Максимум 16,1% годовых. Какие кредиты на недвижимость остались в белорусских банках
12.02.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
На фоне новостей о приостановлении кредитования недвижимости «БПС-Сбербанком» и ограничения кредитования недвижимости «Беларусбанком» портал Realt.by собрал информацию по кредитам, которые остались сейчас. Проценты, условия выдачи, максимальные суммы в самых крупных банках страны — в нашем материале.
ОАО «Беларусбанк»
ОАО «Беларусбанк» на данный момент предоставляет кредиты на строительство, покупку и реконструкцию жилья. Однако это касается только первичного рынка.
На приобретение новостройки ОАО «Беларусбанк» готов выдать кредит сроком до 20 лет под 16% годовых (СР+6 п.п.). Максимальный размер кредита рассчитывается в пределах платежеспособности заявителя и не может превышать 90% от стоимости жилого помещения, определенного договором купли-продажи. Однако можно получить в кредит и 100% стоимости объекта, если у заявителя есть возможность воспользоваться Указом №240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений». В таком случае заявитель оформит 2 кредита (льготный и на общих условиях).
При расчете максимальной суммы кредитования учитывается доход только кредитополучателя. Коэффициент платежеспособности — 0,4. Это значит, что если условно принять весь доход заявителя как 10 частей, то ежемесячные выплаты по кредиту должны составлять не более 4 частей.
Уплата основного долга осуществляется равными долями после истечения 18 месяцев со дня заключения кредитного договора. Оплачивать проценты нужно будет со следующего месяца после получения кредита. При этом оплата процентов рассчитывается от фактического остатка задолженности. То есть если заявитель захочет досрочно погасить кредит, то процент по кредиту будет высчитываться из оставшейся суммы.
В случае если заявитель хочет купить жилье напрямую у застройщика-партнера банка, то он может воспользоваться программой «Ипотека с нами». В этой программе участвуют Dana Holdings, ОАО «Бобруйский ДСК», ООО «Стройформула», ООО «Трайпл».
Если сумма кредита не превышает Br100 тысяч, то форма обеспечения возврата средств — поручительство или залог имущества кредитополучателя, которое находится в собственности на данный момент. Если сумма свыше Br100 тысяч, то речь будет идти о поручительстве и залоге приобретаемого имущества (фактически это ипотека).
Кредитование приобретения недвижимости на вторичном рынке приостановлено по 28 февраля 2019 года. Субсидирование жилья по Указу №240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений» осуществляется под 13% сроком на 20 лет. Однако здесь важным условием является наличие решения местного исполнительного комитета о предоставлении льготного кредита.
ОАО «Белагропромбанк»
«Белагропромбанк» предоставляет кредит на приобретение либо строительство недвижимости под 16% сроком на 20 лет. То есть для квартир на первичном и вторичном рынке процент по кредиту будет одинаковый. Ставка плавающая и зависит от ставки рефинансирования. Это значит, что при повышении ставки рефинансирования будет увеличен и процент, под который будет кредитоваться оставшаяся сумма.
Банк предоставит в кредит не более 90% от стоимости помещения. При желании сотрудники контакт-центра готовы рассчитать, какую сумму может получить заявитель в зависимости от его дохода.
Субсидирование жилья по Указу №240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений» осуществляется под 13% сроком на 20 лет. Партнерских программ с застройщиками у «Белагропромбанка» на данный момент нет.
ОАО «Белгазпромбанк»
ОАО «Белгазпромбанк» сейчас предоставляет только одну кредитную программу, которая связана с недвижимостью — «Скоро новоселье». Срок кредитования составляет до 20 лет, процентная ставка плавающая, привязана к ставке рефинансирования и составляет 16,1% годовых. Эти условия распространяются на объекты как первичного, так и вторичного рынка. В качестве обеспечения по кредиту предоставляется в залог приобретаемая недвижимость и поручительство.
Максимальная сумма, которую готов предоставить банк — 80% от рыночной стоимости объекта кредитования. Минимальная сумма кредита — Br20 тысяч. При расчете кредита учитывается доход только заявителя.
Совместных программ с застройщиками нет.
ОАО «Приорбанк»
ОАО «Приорбанк» предоставляет возможность приобретения и строительства недвижимости под залог приобретаемой или строящейся недвижимости. Первый год процент по кредиту составит 12% (СР+2%), дальше процент будет составлять 16,1% (СР+6,1%). Кроме того, есть возможность оформления кредита под фиксированную ставку 15,5%. Но, по словам сотрудника банка, это ограниченное предложение и нужно уточнять, действует ли оно непосредственно в момент подачи документов. Здесь все зависит от количества выданных кредитов и возможностей банка в данный момент.
Сроки кредитования — 5, 10 и 15 лет. Максимальная сумма, которую готов предоставить банк, не превышает 80% от наименьшей рыночной стоимости объекта недвижимости.
Если кредитуемая недвижимость приобретается на вторичном рынке, ежемесячные платежи будут рассчитаны равными долями. Если же мы говорим о первичном рынке, то первый год нужно будет выплачивать банку лишь проценты по кредиту равными частями. Начиная со второго года к платежам по процентам будет добавлен основной долг, и платежи будут рассчитаны по принципу уменьшения.
У «Приорбанка» есть одна партнерская программа, и она связана с покупкой или строительством жилья у Dana Holdings. Эта программа рассчитана только для зарплатных клиентов ОАО «Приорбанк». Условия такие: в течение первых двух лет процентная ставка по кредиту составит 9,49% годовых, все оставшееся время 16% (СР+6п.п.).
Субсидирование жилья по Указу №240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений» «Приорбанк» не осуществляет.
ОАО «Белинвестбанк»
ОАО «Белинвестбанк» кредитует недвижимость на первичном и вторичном рынке под 16,1% сроком до 20 лет. Годовая процентная ставка здесь переменная и зависит от ставки овернайт (на сегодняшний день она составляет 11,5%). То есть ставка по кредиту определяется непосредственно в день подачи заявления. Что интересно, в дальнейшем процентная ставка по кредиту не может быть ниже ее абсолютного значения фиксированной ставки, которая была рассчитана ранее. Это значит, что если ставка овернайт увеличивается, то ставка по кредиту вырастет. Но если ставка овернайт вдруг снизится, то ставка по кредиту ниже, чем 16,1% все равно не будет.
Максимальная сумма, которую готов выдать банк, составляет 90% от стоимости. При расчете этой суммы учитываются доходы заявителя и его близких родственников (муж/жена, родители допенсионного возраста, брат/сестра, дети). Поручители по кредиту здесь выступают в качестве страховки банка: если заявитель просрочит платеж, то его должен будет осуществить поручитель.
Партнерских программ с застройщиками у «Белинвестбанка» действительно много: ООО «Трайпл», ООО «Тапас», ООО «Стройформула», ООО «МайКлассКом», ООО «Компания Зодчий», ООО «Альбивита», ООО «Строминвест», ООО «ТЕНКивенст», ОДО «Сангур». Каждый из застройщиков предлагает разные условия кредитования. Некоторые из них предлагают кредит под 9,9% годовых в течение первого года и под 16,1% в течение следующих лет, а какие-то строительные компании предлагают привлекательные 9,9% годовых по кредиту в течение первых двух лет.
ОАО «БПС-Сбербанк»
Кредитование недвижимости в «БПС-Сбербанке» приостановлено с 29 ноября на неопределенный срок. Единственный кредит на жилье, который сейчас можно получить, касается субсидирования жилья по Указу №240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений».
ОАО «БелВЭБ»
Банк «БелВЭБ» приостановил кредитование недвижимости на общих условиях с 17 января 2019 года на неопределенное время. Единственный вариант — это субсидирование недвижимости по Указу №240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений». Этот кредит выдается под 13% на 20 лет.
Во всех банках кредиты можно погашать досрочно без штрафов и переплат.
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На фоне новостей о приостановлении кредитования недвижимости «БПС-Сбербанком» и ограничения кредитования недвижимости «Беларусбанком» портал Realt.by собрал...
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