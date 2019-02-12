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В Минске открывается первый магазин российского оператора «Детский мир»
12.02.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
В Минске первый большой магазин торговой сети открывается в гипермаркете «Евроопт» на улице Шиномонтажников, 2.
На данный момент здесь еще полным ходом кипит работа, торговый объект готовится к открытию.
Пока в московской компании «Детский мир» нам не подтвердили точное время открытия магазина. Но то, что дата назначена на 15 февраля, видно за стеклом на рекламном плакате.
Права на использование названия «Детский мир» в Беларуси принадлежат представителям «Детского мира» в Бресте, поэтому российский оператор будет работать под брендом «Детмир».
Как рассказала Realt.byначальник управления по внешним и внутренним коммуникациям группы компаний «Детский мир» Надежда Киселева, в сети «Детмир» будет представлен широкий ассортимент товаров для детей от 0 до 12 лет: одежда и обувь, товары и питание для новорожденных, игрушки для мальчиков и девочек, товары для раннего и школьного развития детей и подростков — всего более 30 тысяч наименований.
— Стратегия развития компании в Республике Беларусь основывается на максимальной представленности белорусских товаров в ассортименте магазинов. Так, в категории «Детское питание» доля белорусских товаров составляет 35%. «Детмир» планирует достичь аналогичных показателей во всех товарных категориях. По итогам 2018 года объем реализованных белорусских товаров в розничной сети «Детский мир» в России составил более 400 млн российских рублей, — уточнила Надежда Киселева.
Сегодня российская группа компаний объединяет национальную розничную сеть магазинов «Детский мир», сеть магазинов ELC (в России) и ABC, сеть товаров для животных «Зоозавр».
На 31 декабря 2018 года сеть магазинов «Детский мир» была представлена 673 магазинами в России и Казахстане, расположенными в 237 городах России и 15 городах Казахстана.
Фото: Павел Садовский
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15 февраля в Минске запланировано открытие первого магазина крупнейшего розничного оператора торговли детскими товарами в России и Казахстане «Детский мир». В...
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