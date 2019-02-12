В Минске открывается первый магазин российского оператора «Детский мир»

Пока в московской компании «Детский мир» нам не подтвердили точное время открытия магазина. Но то, что дата назначена на 15 февраля, видно за стеклом на рекламном плакате.

Права на использование названия «Детский мир» в Беларуси принадлежат представителям «Детского мира» в Бресте, поэтому российский оператор будет работать под брендом «Детмир».