﻿ В Минске открывается первый магазин российского оператора «Детский мир». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске открывается первый магазин российского оператора «Детский мир»

12.02.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A
В Минске открывается первый магазин российского оператора «Детский мир»

В Минске первый большой магазин торговой сети открывается в гипермаркете «Евроопт» на улице Шиномонтажников, 2.

В Минске открывается первый магазин российского оператора «Детский мир»

На данный момент здесь еще полным ходом кипит работа, торговый объект готовится к открытию.

В Минске открывается первый магазин российского оператора «Детский мир»

Пока в московской компании «Детский мир» нам не подтвердили точное время открытия магазина. Но то, что дата назначена на 15 февраля, видно за стеклом на рекламном плакате.

Права на использование названия «Детский мир» в Беларуси принадлежат представителям «Детского мира» в Бресте, поэтому российский оператор будет работать под брендом «Детмир». 

В Минске открывается первый магазин российского оператора «Детский мир»
В Минске открывается первый магазин российского оператора «Детский мир»
В Минске открывается первый магазин российского оператора «Детский мир»

Как рассказала Realt.byначальник управления по внешним и внутренним коммуникациям группы компаний «Детский мир» Надежда Киселева, в сети «Детмир» будет представлен широкий ассортимент товаров для детей от 0 до 12 лет: одежда и обувь, товары и питание для новорожденных, игрушки для мальчиков и девочек, товары для раннего и школьного развития детей и подростков — всего более 30 тысяч наименований.

Стратегия развития компании в Республике Беларусь основывается на максимальной представленности белорусских товаров в ассортименте магазинов. Так, в категории «Детское питание» доля белорусских товаров составляет 35%. «Детмир» планирует достичь аналогичных показателей во всех товарных категориях. По итогам 2018 года объем реализованных белорусских товаров в розничной сети «Детский мир» в России составил более 400 млн российских рублей, — уточнила Надежда Киселева.

В Минске открывается первый магазин российского оператора «Детский мир»

Сегодня российская группа компаний объединяет национальную розничную сеть магазинов «Детский мир», сеть магазинов ELC (в России) и ABC, сеть товаров для животных «Зоозавр».

На 31 декабря 2018 года сеть магазинов «Детский мир» была представлена 673 магазинами в России и Казахстане, расположенными в 237 городах России и 15 городах Казахстана.

Фото: Павел Садовский

Снять торговое помещение в аренду с Realt.by

Также читайте у нас:

В Каменной Горке открылся новый ТЦ с мебелью и товарами для дома. В первые дни обещают большие скидки

«Евроопт» продал 12% акций ЗАО «Доброном». Они обошлись кипрскому ритейлеру в 6,5 млн евро

Стало известно, когда в Минске откроются магазины H&M

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 февраля в Минске запланировано открытие первого магазина крупнейшего розничного оператора торговли детскими товарами в России и Казахстане «Детский мир». В...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика