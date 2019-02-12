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Новым помощником президента по Брестской области стал экс-глава Новогрудского района
12.02.2019 16:59 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко 12 февраля рассмотрел кадровые вопросы,
Глава государства назначил новым своим помощником — инспектором по Брестской области Анатолия Маркевича.
Анатолий Мечиславович родился в 1971 году в деревне Громки Щучинского района,
До назначения в Брест Анатолий Мечиславович занимал должность председателя Новогрудского райисполкома. Летом прошлого года он принимал участие в молебне о даровании дождя,
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