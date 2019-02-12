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Новым помощником президента по Брестской области стал экс-глава Новогрудского района

12.02.2019 16:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Лукашенко 12 февраля рассмотрел кадровые вопросы, сообщает сайт президента.


Фото: МЧС

Глава государства назначил новым своим помощником — инспектором по Брестской области Анатолия Маркевича.

Анатолий Мечиславович родился в 1971 году в деревне Громки Щучинского района, писала газета «Гродзенская праўда». Окончил Брестский государственный педагогический институт имени А. С. Пушкина (нынешний БрГУ), Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Работал учителем и директором в школах Щучинского района. В 1999 -2002 гг. — директор СШ № 1 городского поселка Кореличи. С 2002 г. — заместитель председателя Кореличского райисполкома. С 2010 г. — председатель Кореличского районного Совета депутатов.

До назначения в Брест Анатолий Мечиславович занимал должность председателя Новогрудского райисполкома. Летом прошлого года он принимал участие в молебне о даровании дождя, сообщает сайт Новогрудской епархии.

 
Теги: Брест
 
 
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