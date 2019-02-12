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«Были проанализированы предыдущие массовые мероприятия». В МВД объяснили, как посчитали цену митинга

12.02.2019 17:34 — Новости Экономики | Tut.by  
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В МВД Беларуси объяснили, как высчитали суммы, которые организаторам массовых мероприятий отныне необходимо платить милиции за услуги по охране общественного порядка, сообщает издание Sputnik Беларусь.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, в конце января Совмин определил стоимость услуг милиции, расходов на медобслуживание и уборку территории во время массовых мероприятий. Основная статья расходов — услуги милиции по охране общественного порядка. Цена зависит от числа участников: три базовые — для мероприятия на десять человек, 25 базовых — до сотни человек, 150 базовых для мероприятия от сотни до тысячи человек, если еще больше людей — 250 базовых (6375 рублей).

Как пояснил начальник отдела по массовым мероприятиям управления охраны правопорядка ГУОПП МОБ МВД Беларуси Владимир Станилевич, озвученные тарифы работают только для постоянных мест проведения массовых мероприятий, определенных органами власти. Если же организаторы просят о другом месте и получают согласие, то тариф увеличивается в полтора раза. То есть организаторам акции с числом участников более тысячи, выбравшим для проведения мероприятия нестандартную площадку, придется заплатить милиции за услуги по охране общественного порядка не 3, а почти 4,5 тысячи долларов.

«Размеры оплаты услуг по охране общественного порядка, приведенные в постановлении, являются усредненными и основаны на фактически заключенных организаторами мероприятий договоров в предыдущие годы с территориальными органами внутренних дел. То есть нами были проанализированы проведения предыдущих массовых мероприятий. С учетом задействованного количества сил и средств, с учетом количества граждан, присутствующих на мероприятиях, и были разработаны тарифы», — объяснил алгоритм формирования тарифов Станилевич.

Он также объяснил, зачем понадобилось законодательно закреплять фиксированные сумм. По его словам ранее стоимость услуг по охране общественного порядка определялась с каждым конкретным организатором в зависимости от количества задействованного личного состава, что, по мнению МВД, являлось не самым лучшим способом.

«Так как количество задействованного личного состава является информацией для служебного пользования. Разглашать методы, количество, тактику обеспечения правопорядка нецелесообразно», — объяснил представитель МВД.

В МВД добавили, что если на массовое мероприятие придет больше участников, чем было заявлено организатором, то такое мероприятие либо свернут, либо предложат организатору доплатить милиции за услуги по охране общественного порядка.

«Предвидя увеличение количества граждан, первое, что он (организатор — Sputnik) должен сделать, — это принять меры по ограничению этих граждан, обратиться через средства звукоусиления: „Уважаемые граждане, просьба не накапливаться“. Если количество граждан увеличивается и возможны негативные последствия, организатор, представитель местного исполкома, начальник органов внутренних дел вправе прекратить мероприятие. Если все это проходит в штатном режиме, после проведения мероприятия может быть заключен дополнительный договор», — пояснил Станилевич.

К слову, порядок оплаты услуг медиков и организаций ЖКХ, осуществляющих уборку территории после проведения массового мероприятия, остается, по сути, прежним. Организатор должен будет возместить этим структурам понесенные затраты на оплату труда сотрудников, задействованных на мероприятиях, взносы в фонд соцстрахования, транспортные и иные расходы. При этом все договоры на оказание услуг должны быть заключены до начала мероприятия. В случае отсутствия договора в момент начала массового мероприятия организатор подлежит административной ответственности за нарушение порядка организации проведения массовых мероприятий.

 
 
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Раньше услуги милиции высчитывали, исходя из количества задействованного личного состава МВД.
 
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